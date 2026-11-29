Gemini y ChatGPT funcionan como herramientas para seleccionar regalos de Navidad según las preferencias de la pareja.

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La búsqueda de un regalo de Navidad para la pareja suele ser más compleja que la de cualquier otro familiar: se espera algo personal, que demuestre conocimiento profundo del otro y que, a la vez, sorprenda. Cuando la inspiración no aparece, Gemini y ChatGPT se han convertido en una alternativa para destrabar esa decisión, siempre que se les entregue información precisa sobre gustos, presupuesto y estilo de vida.

El mecanismo es el mismo que usan quienes ya probaron estas herramientas para regalar a padres, hijos o hermanos: cuanto más detallado sea el perfil que se le entrega a la inteligencia artificial, más ajustadas resultan las sugerencias. La diferencia, en el caso de la pareja, está en afinar ese perfil con matices que solo quien convive con la persona conoce.

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Cómo construir el perfil para que la IA acierte

El primer paso es describir a la persona con el mayor detalle posible: qué le gusta, qué tipo de ropa usa, qué objetos ya tiene y qué cosas le molesta recibir. Según se mostró en el segmento de Noticentro al Amanecer del 17 de noviembre, incluso se puede subir una foto (por ejemplo, de unas zapatillas) para que el sistema entienda el estilo de la persona.

La definición de un presupuesto máximo delimita las propuestas dentro de un rango económico concreto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A ese perfil se le suma un dato que ordena toda la búsqueda: el presupuesto. Fijar un límite económico evita que las propuestas se disparen y obliga a la herramienta a trabajar dentro de un rango realista.

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También conviene pedir explícitamente comercios cercanos. En las pruebas reseñadas, tanto ChatGPT como Gemini pudieron incluir tiendas locales además de opciones de compra por internet, lo que resulta útil cuando se necesita el regalo con poca anticipación.

Un ejemplo de este tipo de solicitud sería: “Quiero comprar un regalo de Navidad para mi pareja. Tengo un presupuesto máximo de (X candidad de dinero, en moneda local). Le gusta cocinar y los artículos para el hogar. Recomiéndame cinco opciones y dime dónde puedo comprarlas”. El mismo esquema, adaptado en montos y gustos, sirvió para padres, madres e hijos en distintas pruebas realizadas con estas herramientas.

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Las plataformas localizan comercios físicos cercanos y alternativas en tiendas virtuales para compras inmediatas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir qué tan bien funciona la inteligencia artificial para este tipo de búsqueda depende de la calidad del perfil que se le entregue: describir aficiones concretas, objetos que ya posee la persona y un presupuesto claro permite obtener listados de regalos personalizados en minutos, en lugar de recorrer decenas de tiendas físicas o páginas web.

El paso a paso con ChatGPT y Gemini

Para ChatGPT, la recomendación es construir el mensaje con cinco elementos: el rol que debe asumir la IA (en este caso, pareja de la persona), la tarea concreta, el contexto con gustos y datos relevantes, el formato de respuesta deseado (lista o tabla) y ejemplos de regalos que ya hayan funcionado antes.

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Una estructura de referencia sería: “Actúa como si fueses mi pareja. Elabora ideas de regalos creativos y originales para Navidad. Es una persona [gustos, rutina, aficiones]. Ten en cuenta que no le gustaría [algo que ya tiene o no quiere]. Mi presupuesto es de [monto]. Presenta las ideas en formato de lista con el precio y dónde conseguirlas”.

El modelo Gemini 3 Pro integra la función de búsqueda profunda para contrastar información y comparar precios de productos.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En Gemini, el proceso incorpora una herramienta adicional: la función de “Búsqueda profunda”, disponible en el modelo Gemini 3 Pro, que permite contrastar información y comparar precios entre tiendas. El procedimiento sugerido es abrir una conversación nueva, activar esa función, detallar presupuesto y gustos sin compartir datos personales sensibles, y pedir expresamente que la respuesta sea concisa, en forma de listado, con la razón de cada elección.

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Una petición adicional que se recomienda incluir es la comparación de precios: “dame el enlace a la compra más barata en una tienda de confianza”. Esa búsqueda puede tardar entre cinco y quince minutos según la complejidad, y el sistema puede avisar por notificación al móvil cuando termina, lo que permite seguir con otras tareas mientras se procesa el pedido.