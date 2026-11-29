Un adolescente de 15 años murió tras ser embestido en la Ruta Nacional 151 a la altura de Cinco Saltos (Google Maps)

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Un hecho trágico se registró durante la madrugada de este domingo en la localidad de Cinco Saltos, en la provincia de Río Negro, cuando un adolescente de 15 años murió después de ser atropellado en plena Ruta Nacional 151.

De acuerdo con lo que informó Diario Río Negro, el episodio ocurrió pasadas las cuatro de la madrugada, a la altura del kilómetro 14, cuando dos automovilistas manifestaron golpear algo con sus autos.

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Efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Cinco Saltos llegaron al lugar tras un llamado al 911 y constataron el cuerpo del menor sin signos vitales sobre la calzada. A metros del joven fallecido, había dos vehículos —un Volkswagen Suran y un Corsa gris— que permanecían detenidos sobre la banquina contraria. El cuerpo fue hallado alrededor de las 4:40 de la mañana, según confirmó la Policía de Río Negro al medio provincial.

Según el relato de los conductores, ambos automóviles circulaban en sentido sur a norte, desde Cinco Saltos hacia Contralmirante Cordero. El conductor del Volkswagen Suran, un hombre de 30 años con domicilio en Cipolletti, declaró ante los efectivos que realizó una maniobra de sobrepaso sobre el Corsa gris y que, al retomar su carril, percibió el movimiento del vehículo primero en las ruedas delanteras y luego en las traseras, con la sensación de haber pasado por encima de algo. El segundo automovilista, un joven de 25 años domiciliado en San Patricio del Chañar, coincidió en la descripción de la secuencia y señaló que no tuvo tiempo de realizar maniobras de esquive.

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Ambos conductores fueron sometidos a los controles de alcoholemia de rigor una vez en el lugar. Las pruebas arrojaron resultados negativos en los dos casos, según trascendió en el marco de las primeras diligencias policiales.

Durante el rastrillaje en la zona del kilómetro 14, el personal policial localizó a un adolescente de 14 años tendido sobre la subbanquina, a escasos metros del sitio donde fue hallada la víctima fatal. El chico fue trasladado por personal sanitario al hospital local de Cinco Saltos, donde recibió atención médica y fue dado de alta a las pocas horas sin que se certificaran lesiones físicas. No obstante, según trascendió, presentaba indicios compatibles con el consumo de alcohol.

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Tras las primeras diligencias, la Fiscalía dispuso la apertura de actuaciones preliminares bajo la carátula de “homicidio culposo”, la notificación formal a ambos automovilistas y el secuestro preventivo del Volkswagen Suran y del Corsa gris para someterlos a peritajes técnicos. La medida apunta a preservar los elementos materiales que puedan aportar información sobre la mecánica del siniestro.

Manejaba borracho y mató a cuatro personas: admitió su responsabilidad en un juicio abreviado

Un hombre de 30 años que manejaba borracho admitió su responsabilidad por el choque ocurrido en la Ruta Nacional 22, a la altura de Allen, en el que murieron cuatro integrantes de una misma familia. La audiencia se realizó este miércoles en el marco de un acuerdo abreviado presentado por la acusación y la defensa, que dejó el caso a un paso de una resolución judicial.

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Las víctimas fueron la médica Liliana Cocuzza, su hija Carina Gutiérrez y los niños Luisina Pilar y Thiago Gutiérrez Fluxa.

El entendimiento contó con el aval de los familiares de los fallecidos y fue declarado formalmente admisible por el Tribunal Colegiado. Las partes solicitaron una condena de tres años y tres meses de prisión efectiva, además de seis años de inhabilitación para conducir vehículos automotores y la declaración de primera reincidencia del imputado.

El hecho ocurrió cerca de las 7:00 del 20 de noviembre del año pasado, en el kilómetro 1204 de la Ruta Nacional 22, dentro del tramo que la Dirección Nacional de Vialidad clasificó oficialmente como autopista. De acuerdo con la acusación, el conductor manejaba una camioneta Volkswagen Amarok a una velocidad superior a la máxima autorizada para ese sector y bajo los efectos del alcohol.

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La fiscal jefa Graciela Echegaray y la fiscal Celeste Benatti expusieron ante el tribunal la secuencia que, según la investigación, derivó en el desenlace fatal. La Amarok impactó desde atrás contra una Ford Ecosport que se encontraba detenida sobre la vía.

Como consecuencia de la colisión y según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Río Negro, el vehículo menor fue arrastrado y se incendió. Los cuatro ocupantes de la Ecosport —dos mujeres y dos niños— murieron en el lugar. El imputado, consultado por los jueces, manifestó que aceptaba haber cometido el hecho atribuido por la Fiscalía.

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