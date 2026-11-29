Las señales piratas de Arsenal y Manchester City esconden riesgos digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Buscar una transmisión gratuita de Arsenal vs. Manchester City en sitios como Roja Directa, Xuper TV o Fútbol Libre puede exponer contraseñas, datos bancarios y archivos personales. El partido de la jornada 12 de la Premier League 2026/27 despierta interés por su impacto en la lucha por el título, pero también impulsa la circulación de enlaces no autorizados que utilizan publicidad, formularios y descargas engañosas.

El encuentro se disputará el domingo 29 de noviembre en el Emirates Stadium de Londres. Arsenal llega como líder con 28 puntos, mientras Manchester City es tercero con 22. La expectativa por el duelo puede llevar a algunos usuarios a buscar señales gratuitas, una decisión que va más allá de ver una transmisión con cortes o anuncios invasivos.

PUBLICIDAD

Los reproductores falsos pueden infectar teléfonos, ordenadores y televisores (Gemini)

Arsenal busca sostener el liderato ante Manchester City

Arsenal llega como líder de la Premier League, con seis partidos sin perder en todas las competiciones. Aunque empató sus dos encuentros más recientes, ante Newcastle y Borussia Dortmund, mantiene pleno de victorias como local en el campeonato. Un triunfo en el Emirates Stadium le permitiría reforzar su ventaja en la clasificación.

Manchester City necesita cortar una racha de cuatro jornadas sin ganar en la liga, con tres derrotas y un empate. El equipo también igualó ante Napoli en Champions League. Si gana en Londres, quedará a tres puntos del liderato; si pierde, la distancia crecerá hasta nueve.

Dónde ver de manera legal Arsenal vs. Manchester City

La emisión oficial estará disponible a través de operadores con licencia. En México, FOX Sports y Max transmitirán el encuentro desde las 09:30 en Baja California, 10:30 en Sonora y 11:30 en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Chihuahua.

PUBLICIDAD

Varias páginas imitan botones de vídeo, alertas del sistema o actualizaciones urgentes para inducir descargas capaces de introducir programas espía, troyanos y publicidad persistente en distintos equipos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, NBC y Peacock ofrecerán el partido a las 11:30 en Nueva York y Miami, 10:30 en Chicago y Dallas, 09:30 en Denver y Phoenix, y 08:30 en Los Ángeles y Seattle.

En Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium desde las 13:30. Bolivia y Venezuela tendrán la señal a las 12:30, mientras Colombia, Ecuador y Perú podrán seguir el partido desde las 11:30.

Consultar los canales oficiales de la competición, los clubes y los operadores con licencia evita depender de enlaces compartidos por redes sociales, grupos de mensajería o buscadores que dirigen a páginas no verificadas.

PUBLICIDAD

Los reproductores falsos pueden ocultar descargas

En los portales sin autorización suelen aparecer varios botones con iconos de reproducción. Algunos no llevan a una señal de video, sino a publicidad, extensiones para el navegador o archivos de instalación. También pueden presentar una falsa actualización urgente o exigir un programa adicional antes de mostrar el partido.

Roja Directa y Fútbol Libre son dos de las páginas que debes de evitar buscar para ver partidos gratis.

Una transmisión no necesita permisos para leer archivos, revisar aplicaciones, usar el micrófono o instalar programas. Cuando una página solicita estas autorizaciones, representa una señal de alerta. En teléfonos, computadores y televisores inteligentes, esos archivos pueden incorporar programas espía, troyanos o publicidad persistente.

Android, Apple, Microsoft y los fabricantes de televisores aplican controles a sus catálogos de aplicaciones. Los archivos descargados desde dominios desconocidos no ofrecen esas garantías. Una aplicación ilegal puede modificar ajustes del dispositivo, instalar contenido adicional y seguir activa después de que termine el encuentro.

PUBLICIDAD

Los formularios pueden capturar claves y tarjetas

Antes de habilitar una señal, algunas páginas piden verificar la edad, crear una cuenta o activar un registro. En ese proceso, el usuario puede entregar correo electrónico, número de teléfono, contraseña o datos de tarjeta sin conocer quién administra el sitio.

El engaño resulta más efectivo cuando copia el diseño de servicios conocidos o utiliza mensajes de urgencia. Un cobro pequeño para desbloquear la transmisión también debe despertar sospechas, ya que puede servir para obtener información financiera.

Una contraseña robada puede abrir el acceso al correo, redes sociales y aplicaciones de mensajería, sobre todo si se repite en varios servicios. Las direcciones que cambian con frecuencia, los errores de redacción, las alertas falsas de virus y la publicidad que promete premios son motivos para cerrar la página.

PUBLICIDAD

La forma más segura de seguir Arsenal vs. Manchester City es utilizar los operadores autorizados en cada territorio y evitar descargas, registros o pagos en sitios desconocidos.