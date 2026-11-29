El Salvador obtuvo 92 puntos sobre 100 en el Índice de Ley y Orden de Gallup y se ubicó entre los diez países con mayor puntuación en 2025. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Guardar

El Salvador obtuvo 92 puntos sobre 100 en el Índice de Ley y Orden de Gallup y se ubicó entre los diez países y territorios con mayor puntuación a nivel mundial en 2025.

El 90% de los adultos encuestados en el país afirmó sentirse seguro al caminar solo de noche en la ciudad o zona donde reside. Ese registro también lo ubicó entre los diez resultados más altos de la medición de percepción de seguridad nocturna.

PUBLICIDAD

El dato forma parte del Global Safety Report 2026, que reunió encuestas realizadas durante 2025 a más de 143,000 personas de 15 años o más en 140 países y territorios.

El índice de Gallup combina cuatro variables: la sensación de seguridad al caminar de noche, la confianza en la policía local, los robos sufridos por integrantes del hogar y los casos de agresión o asalto declarados por los entrevistados.

El resultado indica que una proporción elevada de los encuestados salvadoreños comunicó sentirse segura en su vida cotidiana y registró respuestas favorables en las variables incluidas por Gallup. La medición se basa en percepciones y experiencias declaradas.

PUBLICIDAD

El Global Safety Report 2026 recopiló información de más de 143,000 personas en 140 países y territorios durante 2025. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El Salvador compartió el puntaje con tres países

Tayikistán encabezó el Índice de Ley y Orden con 96 puntos. Singapur y los Emiratos Árabes Unidos ocuparon las siguientes posiciones con 95, mientras que Vietnam obtuvo 94.

Baréin e Islandia registraron 93 puntos. El Salvador, Arabia Saudita, Kuwait y Uzbekistán compartieron la marca de 92 puntos.

El país quedó por delante de Suiza, Lituania y Noruega, que alcanzaron 91 puntos. Kosovo, Dinamarca, Finlandia y Hong Kong obtuvieron 90.

El indicador no se limita a una pregunta sobre miedo al delito. Su resultado reúne respuestas sobre seguridad percibida, confianza institucional y hechos de victimización reportados por la población.

PUBLICIDAD

Gallup señaló que un puntaje mayor refleja que una proporción más amplia de los encuestados declaró sentirse segura, confiar en la policía local o no haber experimentado determinados delitos durante el último año.

El índice se basa en respuestas sobre seguridad percibida, confianza en la policía y experiencias declaradas de robo, agresión o asalto. Por esa metodología, el resultado no abarca por sí solo otros aspectos de la seguridad nacional.

El índice combina cuatro variables centrales: la seguridad al caminar de noche, la confianza institucional en la policía, los robos en el hogar y las agresiones reportadas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El 90% dijo sentirse seguro al caminar solo de noche

En la consulta específica sobre seguridad nocturna, El Salvador alcanzó 90%. El registro lo situó junto a Hong Kong, Noruega y Suiza.

Los Emiratos Árabes Unidos y Singapur tuvieron el porcentaje más alto de la clasificación, con 96%. Arabia Saudita llegó a 95%, mientras que Tayikistán y Kuwait alcanzaron 93%.

PUBLICIDAD

Baréin obtuvo 92%. La lista reunió países con contextos económicos, políticos y sociales diferentes, aunque con respuestas altas en la consulta sobre la seguridad al desplazarse sin compañía durante la noche.

Gallup había incluido a El Salvador entre los países con mayor percepción de seguridad nocturna en 2023. Entonces, el 88% de los adultos consultados afirmó sentirse seguro en esa situación.

La cifra de 2025 fue dos puntos porcentuales superior. El informe muestra una continuidad en los niveles de percepción reportados por los entrevistados, sin atribuir el resultado a una causa única.

La diferencia entre ambos indicadores es relevante. La percepción de seguridad nocturna se deriva de una pregunta puntual, mientras que el Índice de Ley y Orden agrega las otras variables contempladas en la encuesta.

PUBLICIDAD

El 90% de los adultos encuestados en El Salvador manifestó sentirse seguro al transitar a solas durante la noche en su zona residencial. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El registro superó el promedio de América Latina y el Caribe

En América Latina y el Caribe, el 50% de los adultos dijo sentirse seguro al caminar solo de noche. La respuesta observada en El Salvador estuvo 40 puntos porcentuales por encima de ese promedio regional.

Gallup ubicó a la región entre las zonas con menor percepción de seguridad. África subsahariana también concentró resultados bajos en varios de los indicadores relevados.

Chile registró 37% de respuestas positivas en la pregunta sobre seguridad nocturna y Ecuador alcanzó 38%. Ambos países aparecieron entre los resultados más bajos de esa medición.

En el Índice de Ley y Orden, Ecuador obtuvo 64 puntos, México registró 66 y Colombia llegó a 69. Honduras alcanzó 70, Chile sumó 71 y Brasil obtuvo 74.

PUBLICIDAD

Las comparaciones muestran diferencias entre los resultados de la encuesta, aunque no explican de manera independiente las condiciones de seguridad de cada país. Para ese análisis se requieren datos sobre homicidios, denuncias, victimización, acceso a la Justicia y desempeño institucional.

El promedio mundial del índice fue de 80 puntos

El promedio global del Índice de Ley y Orden llegó a 80 puntos sobre 100 durante 2025. La marca fue tres puntos menor que la registrada el año anterior.

Gallup atribuyó buena parte de la caída a retrocesos en Asia-Pacífico y Europa Occidental.

La percepción de seguridad nocturna salvadoreña superó por 40 puntos porcentuales al promedio de América Latina y el Caribe, que se situó en 50%. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

En la pregunta sobre seguridad nocturna, el 69% de los adultos consultados a escala global respondió que se sentía seguro al caminar solo. El resultado quedó por debajo del 73% registrado en 2024, aunque superó el 60% medido en 2014.

PUBLICIDAD

El estudio relacionó la seguridad cotidiana percibida con factores como la prosperidad económica, las tasas de homicidio, el funcionamiento de los servicios públicos y la confianza en las fuerzas de seguridad.

Según Gallup, los conflictos armados o las tensiones internacionales no necesariamente determinan la sensación de seguridad dentro de las comunidades. Del mismo modo, la ausencia de un conflicto nacional no implica que la población se sienta protegida frente a los delitos comunes.

Botsuana registró el nivel más bajo de percepción de seguridad nocturna, con 28%. Liberia y Sierra Leona ocuparon los últimos puestos del Índice de Ley y Orden, con 55 puntos cada uno.

PUBLICIDAD

Los datos sitúan a El Salvador entre los países donde una mayor proporción de personas encuestadas declaró sentirse segura en su entorno cotidiano. El alcance de esa conclusión se limita a las percepciones, la confianza y las experiencias de victimización incluidas en la metodología de Gallup.