Epic Games Store regala Bread and Fred por tiempo limitado

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Epic Games Store ofrece gratis Bread and Fred, un juego cooperativo de plataformas y escalada que habitualmente cuesta USD 14,99. La promoción estará disponible hasta el 3 de diciembre a las 16:00 UTC, equivalente a las 11:00 en la costa este de Estados Unidos, y permite conservar el título de forma permanente después de reclamarlo.

Quienes quieran añadirlas a su biblioteca no necesitan instalar los contenidos de inmediato, aunque en el caso de Firestone sí es necesario abrir el juego para activar las recompensas.

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Bread and Fred pone a prueba la coordinación entre dos jugadores

Bread and Fred propone una escalada cooperativa por una montaña nevada. Dos pingüinos permanecen unidos mediante una cuerda y deben avanzar juntos entre plataformas, paredes, huecos y obstáculos que exigen precisión en cada salto.

Dos pingüinos ponen a prueba la coordinación en una montaña nevada (store.steampowered.com)

La cuerda cumple una doble función. Puede utilizarse para tomar impulso, balancearse y alcanzar zonas que resultarían inaccesibles para un solo personaje. Al mismo tiempo, un error puede afectar a los dos integrantes de la partida: si uno cae, puede arrastrar a su compañero hacia abajo.

La mecánica obliga a coordinar los movimientos. Cada jugador debe calcular cuándo saltar, dónde apoyarse y cómo usar la tensión de la cuerda. La comunicación resulta necesaria para evitar caídas largas y recuperar posiciones después de un fallo.

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El juego está diseñado para dos personas, aunque también incluye un modo individual. En esa alternativa, el pingüino queda unido a Jeff, una roca, en lugar de otro jugador. La experiencia conserva el uso de la cuerda y transforma la cooperación en un reto de control, equilibrio y precisión.

Las reseñas del juego en la página de Epic son mixtas. Parte de los usuarios destaca la física de la cuerda y la necesidad de colaborar, mientras otros señalan que la dificultad de la escalada puede resultar frustrante. El título no tiene una versión nativa para Android o iOS, por lo que la promoción corresponde a la tienda de ordenador.

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El título cooperativo solo debe añadirse a la biblioteca, mientras el complemento de rol requiere instalar el programa, abrirlo y cumplir ciertas condiciones para recibir los artículos (store.steampowered.com)

Firestone suma un paquete valorado en USD 100

La segunda oferta de la semana está vinculada con Firestone, un juego de rol en el que los héroes continúan luchando incluso cuando el usuario no está conectado. El juego base ya es gratuito, por lo que el contenido de la promoción consiste en un paquete de objetos valorado por la tienda en USD 100.

El paquete incluye:

200 gemas.

30 cofres con equipo y joyas para los héroes.

El aspecto exclusivo The Gladiator para Talia.

Polvo, pergaminos y fichas.

Para obtener las recompensas, no basta con añadir el paquete a la biblioteca. Es necesario instalar Firestone desde Epic Games Store e iniciar el juego antes de que finalice la promoción. Algunas cuentas nuevas podrían necesitar alcanzar la etapa 15 para recibir los objetos automáticamente en el inventario.

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Ese requisito no aparece en el catálogo de promociones de Epic, por lo que conviene revisar la información disponible dentro de la página del juego antes de comenzar la partida. La condición puede afectar a quienes creen una cuenta nueva y busquen activar el contenido antes del 3 de diciembre.

La oferta de Epic exige pasos distintos para activar cada recompensa - REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Cómo reclamar Bread and Fred en Epic Games Store

El proceso para añadir el juego cooperativo y el paquete de Firestone es similar al de otras promociones de Epic Games Store. Se puede realizar desde el navegador o desde el programa de escritorio.

Los pasos son los siguientes:

Abrir la sección de juegos gratis de Epic Games Store. Iniciar sesión con una cuenta de Epic o crear una sin costo. Seleccionar Bread and Fred e ingresar en su página. Pulsar el botón “Obtener” o “Get”. Confirmar el pedido, cuyo total debe aparecer en cero. Revisar que el juego quede asociado a la biblioteca.

Para reclamar el paquete de Firestone, se debe repetir el proceso con el contenido adicional. Luego, hay que instalar el juego y abrirlo desde la tienda antes de que termine el período indicado.

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Strange Antiquities será el próximo juego gratuito

Epic Games Store suele renovar su catálogo de juegos gratuitos cuando termina cada promoción semanal. El 3 de diciembre, a las 16:00 UTC, Bread and Fred y el paquete de Firestone dejarán su lugar a Strange Antiquities.

Ese juego tiene un precio habitual de USD 17,99 y permanecerá disponible sin costo hasta el 10 de diciembre a las 16:00 UTC. Mientras tanto, Bread and Fred ofrece una oportunidad para añadir una aventura de escalada cooperativa a la biblioteca sin pagar.