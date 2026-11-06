OpenAI logra que GPT-6 y Astra diseñen un dispositivo funcional en menos de una semana

El proceso abarcó la carcasa, los componentes internos, la placa de circuito impreso y el software de funcionamiento. (Composición Infobae: OpenAI)

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Diseñar un objeto físico implica un nivel de exigencia que no admite errores: cada pieza debe encajar, cada circuito debe responder y cualquier desvío de milímetros puede arruinar un proyecto completo. Para medir hasta qué punto la IA puede asumir ese desafío, OpenAI sometió a sus modelos a la tarea de crear un dispositivo electrónico desde cero.

El resultado se conoció a través de una publicación oficial de OpenAI, en la que la compañía detalló cómo GPT-6 y Astra diseñaron en menos de una semana un aparato capaz de comunicarse con Codex, su agente de programación.

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El proceso abarcó la carcasa, los componentes internos, la placa de circuito impreso y el software de funcionamiento, aunque la etapa de fabricación mostró que el trabajo de la inteligencia artificial todavía necesita ajustes humanos antes de convertirse en un producto terminado.

Lo distintivo del experimento es que reunió en un solo proceso disciplinas que suelen requerir equipos especializados diferentes. (Captura OpenAI)

Cómo GPT-6 y Astra diseñaron el dispositivo electrónico

El proyecto nació como una iniciativa paralela de dos integrantes de OpenAI, con el propósito de verificar si los modelos podían completar un producto electrónico sin que los humanos intervinieran directamente sobre los diseños generados en el proceso.

GPT-6 definió los requisitos funcionales del dispositivo. Astra, por su parte, asumió la mayor carga técnica: diseñó la apariencia externa, las estructuras internas que sostienen los componentes y la disposición de las conexiones eléctricas.

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El modelo también seleccionó las piezas necesarias, organizó la placa de circuito impreso y generó el firmware, el software de bajo nivel que controla el funcionamiento del aparato. A esas tareas se sumaron el desarrollo de la interfaz de usuario y la integración con Codex.

Lo distintivo del experimento es que reunió en un solo proceso disciplinas que suelen requerir equipos especializados diferentes: diseño industrial, ingeniería mecánica, electrónica y programación. Según OpenAI, el diseño completo se concretó en menos de siete días, y un fabricante externo produjo un lote reducido de prototipos en menos de un mes.

El modelo también seleccionó las piezas necesarias, organizó la placa de circuito impreso y generó el firmware. (Captura OpenAI)

Las limitaciones de la IA frente a la fabricación real

Disponer de un diseño terminado no garantizó una fabricación sin contratiempos. Al llegar a la etapa de producción surgieron inconvenientes vinculados con las tolerancias dimensionales, las restricciones propias del fabricante y los detalles necesarios para ensamblar correctamente las piezas.

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Astra no había contemplado todas esas condiciones durante el proceso de diseño. Esto obligó a los ingenieros de OpenAI a realizar varias rondas de revisión para adaptar los archivos digitales a las exigencias reales de la industria.

El episodio deja una conclusión concreta: un modelo digital convincente en pantalla no equivale automáticamente a un objeto que pueda producirse a escala industrial. La propia compañía admite que esa brecha continúa siendo uno de los principales obstáculos para automatizar procesos completos de ingeniería.

El proyecto nació como una iniciativa paralela de dos integrantes de OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic

Como muestra de esa limitación, GPT-6 Astra obtuvo una puntuación media de 0,594 en la evaluación interna BenchCAD 2.0, muy por debajo del 0,875 alcanzado por un modelo más reciente que la empresa todavía no presentó públicamente.

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El impacto de la inteligencia artificial en el diseño de hardware

Más allá de este experimento puntual, OpenAI reportó un crecimiento sostenido en el uso de sus modelos aplicados a hardware. Entre febrero y octubre de 2026, el consumo por parte de sus equipos internos de hardware se multiplicó por 23, una cifra calculada a partir del consumo de tokens que, según aclaró la compañía, no equivale de manera directa a un aumento proporcional de productividad.

El avance también se proyecta hacia alianzas externas. OpenAI confirmó que colabora con Chip Ganassi Racing y Mazda en aplicaciones orientadas al diseño de piezas, el estudio de la aerodinámica de vehículos y las simulaciones de ingeniería.

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GPT-6 Astra es el modelo de inteligencia artificial de frontera más avanzado de OpenAI, presentado oficialmente en septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué significa este experimento para el futuro de la ingeniería con IA

El experimento de OpenAI no sugiere que los ingenieros dejen de ser necesarios en los procesos de diseño industrial. Muestra, en cambio, que etapas que antes demandaban numerosos pasos manuales pueden resolverse ahora en cuestión de días gracias a modelos como GPT-6 y Astra.

La inteligencia artificial demostró capacidad para generar diseños complejos que terminan convertidos en prototipos reales, pero esos diseños todavía requieren supervisión humana cuando deben enfrentarse a las restricciones físicas y productivas del mundo real.