Nvidia afronta 2027 con la confianza de Wall Street en revisión - REUTERS/Dado Ruvic

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Nvidia volvió a quedar bajo la lupa de Wall Street después del regreso de Jensen Huang como director ejecutivo, en un momento en que sus acciones aún cotizan 38% por debajo del máximo alcanzado en octubre. El anuncio impulsó inicialmente el valor de la compañía, aunque el mercado redujo después parte de ese avance y mantuvo las dudas sobre el ritmo de inversión en IA.

La atención se centra ahora en 2027. Nvidia conserva una posición relevante en la infraestructura de centros de datos y procesadores para inteligencia artificial, pero los inversores evalúan si el aumento de ingresos, las recompras de acciones y una valoración más baja pueden compensar la volatilidad reciente. Las previsiones de Wall Street contemplan una recuperación, aunque dependen de que la empresa cumpla sus objetivos financieros.

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Jensen Huang regresa al frente de Nvidia en plena corrección bursátil - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El regreso de Jensen Huang no eliminó las dudas del mercado

El 23 de noviembre, Nvidia anunció que Jensen Huang, uno de sus cofundadores, volvía a asumir como director ejecutivo. La noticia provocó una subida inmediata de las acciones, pero el impulso perdió fuerza durante las jornadas posteriores.

La cotización continuó cerca de 38% por debajo de su máximo histórico de octubre. La reacción mostró que el mercado no solo observa los cambios en la dirección de la compañía. También exige respuestas sobre el gasto de los grandes clientes, la demanda de procesadores avanzados y la capacidad de la industria para transformar la inversión en inteligencia artificial en ingresos sostenidos.

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La corrección se produjo pese a que los resultados de Nvidia mantuvieron un crecimiento elevado. Esta diferencia entre desempeño financiero y cotización convirtió a la empresa en uno de los casos más observados del sector tecnológico.

Los ingresos y las ganancias mantuvieron un crecimiento de tres cifras

Durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2027, finalizado el 25 de octubre, Nvidia registró ingresos por USD 115.800 millones, un aumento interanual de 103%. Las ganancias ajustadas por acción llegaron a USD 2,68, con un crecimiento de 111% frente al mismo período del año anterior.

La inteligencia artificial mantiene a Nvidia en el centro de la inversión tecnológica (AP Foto/Yuki Iwamura)

La dirección elevó su previsión de ingresos para el ejercicio fiscal 2028, desde 70% hasta 75%. Si la compañía cumple su proyección de USD 130.000 millones para el cuarto trimestre, cerraría el ejercicio fiscal 2027 con alrededor de USD 424.000 millones en ventas.

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Esa estimación llevaría los ingresos cerca de USD 742.000 millones durante el siguiente año fiscal. El crecimiento dependerá de la demanda de la arquitectura Blackwell y de la llegada de Vera Rubin, la plataforma que integrará procesadores gráficos, unidades centrales de procesamiento y tecnologías de red.

La empresa busca vender más componentes dentro de la cadena de infraestructura de inteligencia artificial, desde chips hasta sistemas de computación y conectividad para centros de datos.

Las recompras pueden aumentar las ganancias por acción

El consejo de administración amplió en septiembre la autorización de recompras de acciones en USD 150.000 millones. A finales de octubre, Nvidia disponía de USD 227.300 millones dentro de ese programa y planeaba ejecutarlo antes del cierre del ejercicio fiscal 2028.

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Las recompras de acciones pueden reforzar las ganancias de Nvidia - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las recompras reducen el número de acciones en circulación. Si los beneficios se mantienen o aumentan, cada acción representa una porción mayor de las ganancias de la empresa. Por ello, este mecanismo puede elevar las ganancias por acción, una de las métricas que siguen los inversores.

La caída de la cotización puede hacer que el programa tenga un efecto mayor, ya que la compañía tendría la posibilidad de adquirir más acciones con la misma cantidad de dinero. Sin embargo, el resultado dependerá del precio al que se realicen las operaciones y de la evolución de los beneficios.

Wall Street proyecta una recuperación para finales de 2027

Nvidia cotizaba cerca de USD 149 por acción tras la venta masiva. Según las previsiones citadas, Wall Street espera ganancias normalizadas por acción de USD 21,65 para el ejercicio fiscal 2029.

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Si el mercado aplicara un múltiplo precio-beneficio futuro de 15 veces a esa proyección, la acción alcanzaría un valor cercano a USD 325 a finales de 2027. Ese escenario supondría un potencial aumento de 118%, aunque se trata de una estimación y no de una garantía sobre el rendimiento futuro.

La empresa cotiza con un múltiplo estimado de 8,9 veces las ganancias previstas para los próximos 12 meses, frente a un promedio histórico cercano a 32 veces durante los últimos cinco años. La distancia refleja la cautela del mercado sobre las grandes tecnológicas.

El desempeño de Nvidia en 2027 dependerá de la demanda de sus plataformas, la ejecución de las recompras y la capacidad de sus clientes para sostener el gasto en inteligencia artificial.

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