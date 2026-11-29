The Outlast Trials llegará a Xbox Game Pass el 1 de diciembre y también se sumará al catálogo de Game Pass Premium.

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Xbox Game Pass sumará al menos seis nuevos videojuegos durante diciembre de 2026, de acuerdo con anuncios previos de distintos desarrolladores, aunque Microsoft todavía no reveló la primera oleada completa de incorporaciones para el servicio durante el último mes del año.

Entre los títulos confirmados se encuentra The Outlast Trials, una propuesta de terror psicológico y supervivencia que llegará el 1 de diciembre.

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La selección conocida hasta el momento se inclina de manera marcada hacia las experiencias multijugador: cuatro de los seis juegos incluyen modalidades cooperativas, mientras que otro ofrece enfrentamientos competitivos entre usuarios.

Cuatro de los seis juegos confirmados incluyen modalidades cooperativas, en línea con la apuesta del servicio por las experiencias multijugador. (Europa Press)

Seis títulos con fecha de llegada

Los videojuegos confirmados para el catálogo de diciembre son Hela: Of Mice & Magic, disponible desde el 1 de diciembre; The Outlast Trials, también el 1 de diciembre; Dumpster Gang, exclusivo para PC, el 3 de diciembre; Freestyle Football 2, el 3 de diciembre; A Game About Digging A Hole Together, el 4 de diciembre; y There Are No Ghosts At The Grand, cuya fecha todavía está por determinarse y que llegará únicamente a PC mediante la modalidad Game Preview.

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Todos estos juegos quedarán disponibles para los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass. The Outlast Trials, además, se sumará al catálogo de Game Pass Premium. Con excepción de Dumpster Gang y There Are No Ghosts At The Grand, el resto de los títulos podrá jugarse tanto en PC como en Xbox Series X|S.

El cooperativo como eje de las próximas incorporaciones

Uno de los rasgos más destacados de esta tanda de lanzamientos es la variedad de propuestas pensadas para disfrutarse en compañía. Hela: Of Mice & Magic plantea la exploración de un mundo tridimensional desde la perspectiva de pequeños ratones, con opciones cooperativas tanto locales como en línea.

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Hela: Of Mice & Magic propone explorar un mundo tridimensional desde la perspectiva de pequeños ratones, con modos cooperativos locales y en línea.

The Outlast Trials, por su parte, combina terror psicológico con mecánicas de supervivencia junto a otros jugadores.

Dumpster Gang propone una experiencia sandbox cooperativa protagonizada por mapaches, mientras que A Game About Digging A Hole Together transforma una premisa sencilla, cavar un pozo, en una actividad multijugador. A esta lista se suma Freestyle Football 2, un título de fútbol competitivo que podría atraer a los aficionados de Rematch, y There Are No Ghosts At The Grand, la única experiencia pensada exclusivamente para un jugador entre las anunciadas hasta ahora.

Estos seis títulos constituyen solo un adelanto de lo que ofrecerá Xbox Game Pass en diciembre de 2026. Microsoft todavía debe presentar de manera oficial la primera oleada completa de incorporaciones del mes, por lo que la lista podría crecer en los próximos días.

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Microsoft todavía no reveló la primera oleada completa de incorporaciones a Xbox Game Pass para diciembre de 2026. (Europa Press)

Steam también suma novedades gratuitas sin fecha límite

Steam incorporó cinco juegos gratuitos de acceso permanente: Gridcontroller, un simulador de gestión de una empresa eléctrica; Yarn-Ball!, un sandbox multijugador protagonizado por un gato; Ludo Wala, una versión tridimensional del ludo para hasta cuatro jugadores; Hyper-Realistic Fishing Sim, que mezcla pesca y combate; y Saurora, un juego de supervivencia centrado en el crecimiento de un dinosaurio en una isla.

Los cinco títulos figuran con la etiqueta “Free to Play” en la plataforma y ofrecen distintas modalidades, desde partidas en solitario hasta experiencias en línea, sin una fecha límite establecida para su disfrute.