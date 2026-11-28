El Chequeo de seguridad de Google permite identificar alertas y reforzar la protección de la cuenta.

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Revisar la seguridad de una cuenta de Google lleva pocos minutos y puede evitar que otra persona acceda al correo, las fotos, los documentos o los datos de pago. Antes del Cyber Monday, que este año será el 30 de noviembre, conviene comprobar que la cuenta tenga activadas sus principales medidas de protección.

Google reúne estas recomendaciones en su Chequeo de seguridad, una herramienta que muestra posibles problemas y permite corregirlos desde una misma pantalla, sin necesidad de conocimientos técnicos. Estos son los pasos más importantes para proteger una cuenta.

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El chequeo de seguridad muestra los problemas que requieren atención

Para abrirlo, hay que iniciar sesión, pulsar la imagen de perfil situada arriba a la derecha y seleccionar “Acciones recomendadas”. Esa opción lleva a la Revisión de seguridad de Google, donde aparecen avisos adaptados a cada cuenta. Si no hay recomendaciones, significa que no se detectaron problemas urgentes.

Las llaves de acceso habilitan el ingreso con huella digital, reconocimiento facial o código de desbloqueo. (Google)

También se puede acceder desde “Gestionar tu cuenta de Google” y luego “Seguridad e inicio de sesión”. Allí, un escudo verde indica que las recomendaciones disponibles ya fueron resueltas.

Los avisos se ordenan por colores: el azul corresponde a consejos, el amarillo señala ajustes importantes y el rojo alerta sobre situaciones urgentes. La revisión permite detectar, por ejemplo, dispositivos desconocidos o aplicaciones que todavía conservan acceso a datos personales.

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Los datos de recuperación ayudan a recuperar el acceso a la cuenta

El primer paso es comprobar el teléfono y el correo electrónico de recuperación. Estos datos sirven para volver a entrar si se olvida la contraseña o si alguien intenta cambiarla sin autorización.

Se pueden modificar desde “Seguridad e inicio de sesión”, en el apartado “Cómo inicias sesión en Google”. El correo de recuperación debe ser una dirección distinta de la que se usa para acceder a la cuenta. El teléfono y el correo de recuperación pueden ser decisivos si se pierde el acceso.

La verificación en dos pasos agrega una confirmación adicional para evitar accesos indebidos. (Crédito: Google)

Un cambio en el teléfono de recuperación puede tardar hasta siete días en completarse. Según la documentación de Google, ese plazo busca dar margen para reaccionar ante una modificación hecha por otra persona. Tampoco recomienda usar un número de Google Voice, ya que el código podría llegar a la misma cuenta a la que no se puede ingresar.

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Las llaves de acceso reemplazan la contraseña en dispositivos compatibles

Una llave de acceso permite entrar a la cuenta con la huella digital, el reconocimiento facial o el código de desbloqueo del teléfono. Así se evita escribir la contraseña en una página, una medida útil frente al phishing, una estafa que usa sitios falsos para obtener claves y otros datos.

Para crear una, hay que entrar en myaccount.google.com/signinoptions/passkeys, elegir “Crear llave de acceso” y desbloquear el dispositivo. Se necesita Android 9, iOS 16 o una versión posterior, además de tener activado el bloqueo de pantalla.

Revisar el teléfono y el correo de recuperación ayuda a recuperar una cuenta bloqueada. (Imagen ilustrativa Infobae)

Google aconseja no crear llaves de acceso en teléfonos, computadoras o tabletas compartidos. Los datos biométricos, como la huella o el rostro, permanecen en el dispositivo y no se envían a la empresa.

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La verificación en dos pasos suma una barrera ante el robo de contraseñas

La verificación en dos pasos pide una confirmación adicional después de la contraseña. Por eso, aunque una clave se filtre, otra persona no debería poder ingresar sin ese segundo paso.

Para activarla, hay que ir a “Seguridad e inicio de sesión” y seleccionar “Activar verificación en dos pasos”. Google considera que las llaves físicas de seguridad son la opción más segura. Las notificaciones enviadas al teléfono también ofrecen más protección que los códigos recibidos por mensaje de texto.

Los dispositivos desconocidos pueden ser una señal de que alguien intentó entrar a la cuenta. (Composición Infobae)

Esas notificaciones muestran desde qué dispositivo, lugar y hora se intenta acceder. Si el intento no es propio, basta con tocar “No” para bloquearlo. Confirmar cada inicio de sesión ayuda a frenar accesos no autorizados.

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Las aplicaciones que ya no se usan deben perder el acceso a la cuenta

La Revisión de seguridad también permite comprobar qué aplicaciones y servicios externos tienen permiso para acceder a información de la cuenta, como Gmail, Drive, Calendar, Fotos o Contactos. Los permisos se revisan en la página “Conexiones”.

Si una aplicación ya no se utiliza, lo recomendable es quitarle el acceso. Nunca se debe entregar la contraseña de Google a una aplicación. Cuando un servicio necesita conectarse a la cuenta, debe solicitar permisos específicos que luego pueden eliminarse.

Antes del Cyber Monday, Google recomienda revisar permisos y medidas de seguridad. (Foto: Captura de Gmail)

Los dispositivos y la actividad reciente permiten detectar una intrusión

Si aparece una actividad que no se reconoce, se debe entrar en “Seguridad e inicio de sesión”, abrir “Revisar actividad relacionada con la seguridad” y elegir “No, no he sido yo” en el aviso correspondiente. Después, conviene revisar el apartado “Tus dispositivos” y cerrar sesión en los equipos desconocidos.

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Si ya no se puede iniciar sesión, Google dispone de una página de recuperación para los casos en que se cambió la contraseña o los datos de recuperación. Quienes tengan tarjetas guardadas en Google Pay o Chrome también deben avisar a su banco si sospechan que alguien entró a su cuenta.

La información corresponde a la documentación oficial de Google consultada el 28 de noviembre de 2026. Los nombres de los menús pueden cambiar según el dispositivo, el país o el tipo de cuenta. En cuentas de trabajo o escuela, algunos ajustes pueden estar controlados por el administrador.