La aplicación de Telegram envía avisos directos que indican la ruta en los ajustes para actualizar el software del teléfono (REUTERS/Thomas White/File Photo)

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El director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, advirtió el 27 de noviembre que los usuarios de iPhone con una versión desactualizada de iOS están siendo hackeados “a gran escala” y que basta abrir un sitio web para quedar comprometido. Telegram envía el aviso a quienes usan versiones antiguas.

Durov informó a través de X: “Si tu iOS está incluso ligeramente desactualizado, todos tus datos están en riesgo”, escribió, y añadió que la empresa enviaba la misma advertencia a todos sus usuarios con sistemas anteriores.

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El aviso que Telegram muestra en la aplicación pide actualizar el teléfono y explica la ruta: Ajustes, General y Actualización de software. Según Moneycontrol, el texto advierte que las versiones viejas tienen vulnerabilidades que ponen en riesgo los datos y las cuentas.

El sitio iPhone Wired informó que el portal Cointelegraph ya había difundido la alerta de Telegram unos 38 minutos antes de la publicación de Durov, lo que indica que los avisos llegaban a los usuarios antes de que el empresario lo hiciera público.

La publicación no identifica las versiones de iOS afectadas, no describe la falla, no nombra a ningún grupo responsable ni ofrece cifras de teléfonos comprometidos. Tampoco hay una confirmación de Apple. Según iPhone Wired, la compañía no anunció un nuevo ataque ni una actualización de seguridad en relación con la advertencia. Por eso la afirmación sobre ataques masivos proviene únicamente de Durov y de Telegram.

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Apple no confirmó la existencia de ataques nuevos ni publicó alertas de seguridad vinculadas al aviso de Telegram (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Moneycontrol, medio digital financiero, recordó que Apple publica con regularidad actualizaciones que incluyen parches de seguridad y correcciones de errores, y que instalarlas reduce el riesgo de que los atacantes aprovechen fallas ya conocidas en versiones antiguas.

Ataques que sí están documentados

Los ataques a iPhone a través de páginas web tienen antecedentes recientes. En marzo, el Grupo de Inteligencia de Amenazas de Google (GTIG) describió Coruna, un conjunto de herramientas con 23 vulnerabilidades dirigido a iPhone con iOS 13.0 hasta 17.2.1. Según Google, lo usó un grupo con fines económicos y también hubo ataques a usuarios ucranianos desde sitios web infectados.

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Google detalló que Coruna no funciona contra la versión más reciente de iOS. Su análisis añade que el programa malicioso buscaba frases de recuperación de billeteras de criptomonedas e información bancaria guardada en la aplicación Notas.

Ese mismo mes, GTIG publicó otro informe sobre DarkSword, una cadena de ataques que abarca de iOS 18.4 a 18.7 y que, según Google, se usó en campañas contra objetivos en Arabia Saudita, Turquía, Malasia y Ucrania. Google identificó tres familias de programas maliciosos instalados tras el ataque e indicó que Apple corrigió todas las fallas, la mayoría antes de la versión iOS 26.3.

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Google recomendó activar el Modo de aislamiento de Apple en los casos donde no resulte posible actualizar el sistema operativo (Europa Press)

En ambos informes, Google recomienda actualizar el iPhone a la última versión y, cuando no es posible, activar el Modo de aislamiento (Lockdown Mode), una función de Apple que limita funciones del teléfono para reducir la superficie de ataque.

Para saber qué versión tiene un iPhone, se abre Ajustes, General e Información. En Actualización de software, el teléfono indica si hay una versión más reciente disponible para instalar.