Tráfico en el puente internacional de Rumichaca en Ipiales, Colombia, en la frontera con Ecuador, el 31 de enero de 2026 (REUTERS/Karen Toro/Archivo)

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, restringió el ingreso de extranjeros por las fronteras terrestres con Colombia y Perú hasta el martes 1 de diciembre, ante riesgos y amenazas denunciados por el Gobierno para las elecciones locales de este domingo.

La medida rige desde el viernes y se extenderá hasta las 23:59 del martes (las 04:59 GMT del miércoles) según el decreto ejecutivo firmado por el mandatario. La disposición limita el acceso al país por las zonas fronterizas norte y sur, aunque mantiene el transporte de mercancías y las actividades comerciales.

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El documento cita un informe reservado de inteligencia que advierte sobre “riesgos y amenazas, entre otros, contra la soberanía y el desarrollo del sufragio general”.

El Gobierno informó además sobre la identificación de “actividades ilícitas y eventos violentos en diversos sectores” de las zonas fronterizas. El decreto sostiene que esas circunstancias requieren medidas preventivas para preservar la seguridad pública y asegurar el desarrollo de la votación. Las Fuerzas Armadas de Ecuador reforzarán las áreas de seguridad de las fronteras terrestres, los principales puertos de la costa y las instalaciones y puertos pesqueros artesanales.

Noboa ya había aplicado el cierre de las fronteras terrestres durante la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2025. Esa decisión se produjo bajo el estado de conflicto armado interno que el Ejecutivo declaró en 2024 para combatir a las bandas criminales, a las que atribuye el aumento de la violencia en el país.

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Más de 13 millones de ecuatorianos están habilitados para votar el domingo. La jornada definirá 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales, además de otras autoridades locales.

En este escenario, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador reubicó 11 centros de votación por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, a dos días de las elecciones locales del domingo, y advirtió que otros 37 recintos enfrentan riesgo de quedar inhabilitados.

Los cambios afectan a cinco de las 24 provincias del país: Guayas, El Oro, Esmeraldas, Carchi y Galápagos. El último traslado correspondió a un centro ubicado en Esmeraldas, con lo que la cifra pasó de diez a 11. “Esta decisión responde al compromiso institucional de salvaguardar la seguridad de los electores, así como de garantizar el normal desarrollo del proceso democrático”, señaló el Consejo Nacional Electoral (CNE) en un comunicado.

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El presidente del organismo, José Cabrera, indicó que el CNE mantiene el monitoreo de otros 37 centros de votación expuestos a un alto riesgo de no poder operar.

Fotografía de archivo de la fachada principal de la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, en Quito (EFE/Elías Levy)

“No sabemos si en la noche del sábado o en la madrugada (del domingo) exista una fuerte tempestad, así que vamos monitoreando y si es necesario realizar un cambio antes de empezar el proceso, lo haremos”, declaró Cabrera a FM Mundo.

El titular del CNE explicó que, si surgen modificaciones durante la jornada electoral, el personal militar desplegado en los centros de votación comunicará los cambios. Las autoridades también colocarán carteles y difundirán la información por los canales oficiales.

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Cabrera precisó que el pleno del organismo electoral es la única instancia facultada para decidir una suspensión o aplazamiento de la votación en zonas afectadas por el temporal y aclaró que la jornada no podrá extenderse después de las 17:00 (las 22:00 GMT) porque la legislación electoral establece ese límite.

(Con información de EFE)