La simulación abarca desde los 50 millones hasta los 5.000 millones de años posteriores a la formación planetaria y rastrea el ciclo del carbono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Planetas habitables sin vida son uno de los grandes desafíos de la astrobiología, la disciplina que estudia la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Una atmósfera puede contener agua, dióxido de carbono y temperaturas aptas para que haya océanos líquidos sin que exista ningún organismo en la superficie.

Para interpretar esas señales, un equipo de la Universidad de Washington construyó una Tierra virtual sin seres vivos. El modelo relaciona el núcleo, el manto, la corteza, los océanos y la atmósfera, y sigue el intercambio de calor, agua y carbono a lo largo de miles de millones de años. Sus resultados se publicaron en The Planetary Science Journal.

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El ejercicio aporta una referencia para evaluar las atmósferas de exoplanetas, los planetas que orbitan otras estrellas. Un mundo puede ser habitable sin estar habitado, según plantea la simulación. Por eso, detectar agua líquida o una temperatura templada no basta para concluir que allí hay vida.

El interior y la atmósfera de un planeta se influyen mutuamente

La simulación abarca desde los 50 millones hasta los 5.000 millones de años posteriores a la formación planetaria y rastrea el ciclo del carbono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo parte de una idea sencilla, aunque difícil de reproducir en una computadora: las partes de un planeta no evolucionan por separado. El calor interno favorece el vulcanismo, que libera gases a la atmósfera. Esos gases intervienen en la temperatura de la superficie y en la química de los océanos y las rocas. A su vez, la tectónica de placas devuelve parte del carbono y del agua al interior.

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Las versiones anteriores del programa ya representaban el núcleo, el manto, la corteza y la radiación de la estrella. Samantha Gilbert-Janizek, quien realizó esta investigación durante su doctorado en astronomía en la Universidad de Washington y hoy es investigadora posdoctoral en la Universidad de California en Riverside, añadió la superficie y la atmósfera. Así completó un modelo de planeta entero sin organismos.

La simulación empieza 50 millones de años después de la formación de la Tierra y llega hasta los 5.000 millones de años. Sigue el ciclo del carbono, el recorrido de ese elemento entre el aire, los océanos, las rocas y el interior del planeta. El dióxido de carbono que expulsan los volcanes puede disolverse en el agua y quedar atrapado cuando las rocas se desgastan por reacciones químicas. Más tarde, los sedimentos regresan al interior en las zonas de subducción, donde una placa tectónica se hunde bajo otra.

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Ese ciclo regula el clima porque modifica la cantidad de dióxido de carbono en el aire, uno de los gases que retienen calor. “Este modelo puede ayudarnos a ver cómo los planetas habitables, pero sin vida, podrían imitar a los que sí la tienen”, afirmó Gilbert-Janizek.

La simulación conservó agua líquida sin intervención de organismos

Los espectros de luz generados por la simulación servirán de guía para proyectos como el Observatorio de Mundos Habitables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo comparó el estado final de su planeta virtual con 19 características de la Tierra anterior a la industrialización. 17 de las 19 quedaron dentro de los márgenes de incertidumbre usados por los investigadores, entre ellos la temperatura de la superficie, la cantidad de dióxido de carbono en el aire, el flujo de calor del manto y propiedades del núcleo. Dos mediciones de la química oceánica mostraron diferencias moderadas, según se detalla en el estudio.

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El modelo mantuvo la temperatura media de la superficie entre 12 y 24 °C durante el período simulado. Esa estabilidad surgió de la relación entre el carbono y las rocas silicatadas, minerales abundantes en la corteza terrestre que pueden capturar dióxido de carbono. El resultado no prueba que todos los planetas rocosos sigan la misma trayectoria, pero indica que la vida no sería indispensable para sostener agua líquida en un mundo parecido a la Tierra.

La consecuencia para la búsqueda de vida es directa. Un exoplaneta puede ser habitable sin estar habitado, de modo que sus condiciones físicas no constituyen una prueba de actividad biológica. La tarea consiste en identificar señales cuya explicación abiótica, es decir, sin seres vivos, sea poco probable.

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En la Tierra actual, el oxígeno, el ozono y el metano dejan marcas características en la luz que refleja la atmósfera. El estudio compara ese patrón con el de su Tierra sin vida, que carece de esos tres gases. La coexistencia de oxígeno u ozono con metano, en un equilibrio químico difícil de sostener sin reposición constante, sería una señal especialmente convincente de vida similar a la terrestre, indica el estudio, aunque antes deben descartarse explicaciones no biológicas.

El modelo busca reducir falsas señales al observar otros mundos

El astrónomo Rory Barnes señaló que la herramienta permitirá verificar si la composición atmosférica de un planeta rocoso responde a causas químicas y geológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta también generó espectros de luz reflejada, registros que muestran qué partes de la luz absorbe o devuelve un planeta. Con ellos se puede comparar la apariencia de una Tierra habitada con la de un mundo parecido sin organismos. Las diferencias más marcadas se deben a la ausencia de oxígeno, ozono y metano en la versión abiótica.

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El modelo está pensado para futuras observaciones de planetas rocosos que giran alrededor de estrellas similares al Sol. Entre los proyectos vinculados con ese objetivo figura el propuesto Observatorio de Mundos Habitables, concebido para obtener imágenes directas y estudiar las atmósferas de esos cuerpos. Antes de atribuir una señal a la vida, los investigadores deberán conocer qué combinaciones de gases, océanos, superficies y procesos geológicos pueden surgir sin ella.

Rory Barnes, profesor asociado de astronomía en la Universidad de Washington y autor senior del estudio, señaló que la calibración del modelo permite aplicarlo a otros planetas. Con datos básicos sobre un mundo rocoso, el equipo podrá evaluar si la atmósfera observada admite una explicación geológica y química. Si el modelo no consigue reproducirla sin organismos, esa diferencia podrá orientar nuevas investigaciones sobre una posible señal de vida.

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