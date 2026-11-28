Los MXenes poseen una estructura de pocas capas atómicas que ofrece una amplia superficie en relación con su masa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inteligencia artificial puede encontrar pistas nuevas en datos científicos que ya estaban disponibles. Un equipo de la Universidad de Linköping, en Suecia, analizó registros históricos sobre materiales y detectó 33 compuestos ultradelgados que se habían fabricado antes, pero que nunca se habían clasificado como MXenes.

Los MXenes son materiales formados por pocas capas de átomos, una estructura que les confiere una superficie muy amplia en relación con su masa. Esa característica los hace interesantes para almacenar energía, filtrar agua o desarrollar tecnologías de comunicación y biomedicina. Hasta ahora, el campo no tenía claridad sobre cuántos integrantes de esta familia podían estar dispersos en la literatura científica bajo otros nombres o clasificaciones.

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Un estudio publicado en la revista Science revisó esos registros mediante aprendizaje automático, un sistema que identifica patrones a partir de grandes volúmenes de datos. El trabajo reunió a investigadores de Suecia, Estonia y Finlandia, y usó los hallazgos para fabricar nuevos MXenes.

La revisión halló 33 compuestos que no estaban clasificados como MXenes

El equipo de investigación produjo 18 compuestos experimentales, entre ellos 11 MXenes con tierras raras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo examinó la disposición atómica, es decir, cómo se ordenan los átomos dentro de un sólido, de materiales registrados en dos grandes repositorios científicos. Luego utilizó un sistema informático para localizar compuestos con la organización por capas propia de los MXenes.

El proceso identificó 56 compuestos ya descritos con alta correspondencia estructural. De ellos, 33 no habían sido reconocidos como MXenes, según se detalla en el estudio. Varios se habían sintetizado décadas antes de que el término se incorporara a la investigación de materiales.

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“Necesitamos mirar tanto hacia atrás como hacia adelante para acelerar la ciencia de materiales. Hay tanta información en la literatura que desconocemos”, afirmó Johanna Rosén, profesora de Física de Materiales en la Universidad de Linköping, según el comunicado de prensa institucional. La investigadora mencionó que descubrimientos que parecen nuevos pueden tener antecedentes en publicaciones de décadas atrás.

El resultado no prueba aplicaciones inmediatas. Su aporte consiste en reunir materiales que pueden revisarse con herramientas actuales y orientar la prueba de combinaciones que no se habían estudiado dentro de esta familia.

Los registros anteriores orientaron la creación de nuevos compuestos

Las pruebas en estructuras con holmio revelaron un orden magnético donde los átomos vecinos se orientan en sentidos opuestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de la información recuperada, el grupo fabricó 11 MXenes con tierras raras, un conjunto de elementos que puede aportar propiedades magnéticas. También sintetizó siete de estos multicapa mediante un método rápido de alta temperatura. En total, el trabajo obtuvo 18 compuestos experimentales, entre materiales conocidos y otros que no se habían explorado antes.

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El nuevo método comienza con una breve ignición. La reacción que se activa libera suficiente calor como para sostenerse sola, sin necesidad de una fuente externa, y termina en pocos minutos. Según el comunicado de la Universidad de Linköping, el procedimiento requiere menos agua y sustancias peligrosas que los métodos empleados antes. El estudio lo presenta como una vía rápida que podría facilitar la producción a mayor escala, pero no como un proceso industrial ya establecido.

“Creo que es el escalado lo que va a empujar a los MXenes a ser utilizados de forma mucho más amplia en distintas aplicaciones”, sostuvo Rosén. Si se logra fabricarlos en mayores cantidades, ese factor será determinante para que estos materiales salgan del laboratorio y lleguen a usos concretos.

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Algunas propiedades se midieron y otras todavía deben comprobarse

La familia de los MXenes presenta potencial para aplicaciones futuras en biomedicina, telecomunicaciones y almacenamiento de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio trabajó con compuestos que incluían praseodimio, neodimio, samario, gadolinio, terbio, holmio y tulio. Los cálculos indican que buena parte de ellos podría actuar como semiconductor, un tipo de material que, al recibir una cantidad mínima de energía, pasa de no conducir electricidad a conducirla.

Los modelos también anticiparon diferentes comportamientos magnéticos. En compuestos con holmio, las mediciones detectaron una forma de orden magnético en la que los átomos vecinos se orientan en sentidos opuestos. Esa observación corresponde a esas estructuras en particular y no puede extenderse a todos los MXenes con tierras raras.

“Los MXenes pueden tener una amplia gama de propiedades útiles, muchas con aplicaciones potenciales en sostenibilidad. Descubrir nuevas composiciones nos da la oportunidad de explorar más posibilidades sobre cómo pueden usarse”, afirmó Ali Saffar Shamshirgar, investigador de la Universidad de Linköping y primer autor del artículo.

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La purificación de agua, el almacenamiento de energía, las comunicaciones y la biomedicina son posibles áreas de uso para la familia de los MXenes. El aporte central de esta investigación, sin embargo, es metodológico: demostró que los registros científicos anteriores pueden ayudar a reconocer materiales que habían pasado inadvertidos, elegir cuáles fabricar y estudiar sus propiedades con métodos actuales.