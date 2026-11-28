Los PFAS son compuestos sintéticos que resisten el calor y se acumulan en el agua potable tras su uso industrial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Que un filtro retire del agua los llamados químicos eternos no significa que el problema esté resuelto. Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidas como PFAS, quedan atrapadas en esos materiales y deben destruirse para evitar que pasen a otro residuo. En ese punto se enfoca un método para destruir PFAS de la Universidad de Utah, que desarma parte de estas sustancias con menos calor que la incineración.

Los PFAS son compuestos sintéticos presentes en productos que resisten el agua, el calor o el desgaste, como recubrimientos antiadherentes, envases de alimentos, ropa impermeable y espumas contra incendios. Su persistencia los convirtió en un problema ambiental: el comunicado institucional y el estudio indican que se han detectado en agua potable, aguas subterráneas y lluvia, y asocian la exposición con riesgos para la salud y el ambiente.

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El método permitió recuperar casi todo el flúor de varios compuestos y de dos plásticos fluorados, aunque su eficacia varió según el material, según surge del estudio publicado en la revista Communications Chemistry.

El desafío comienza cuando los filtros ya capturaron los contaminantes

El procedimiento funciona con aire ordinario a temperaturas de hasta 150 ℃ sin recurrir a radiación ultravioleta ni alta presión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retirar los PFAS del agua es apenas una parte del proceso. Los filtros y otros materiales que los concentran acumulan sustancias que aún deben tratarse. La incineración es una opción, pero el comunicado de la Universidad de Utah advierte que una descomposición incompleta puede formar compuestos fluorados más pequeños y volátiles, capaces de dispersarse en la atmósfera.

La estrategia probada utiliza nucleófilos, sustancias reactivas que pueden actuar sobre los enlaces entre carbono y flúor. Esa reacción, llamada defluoración, libera el flúor que integraba la molécula en forma de fluoruro. El estudio probó cinco de estas sustancias y encontró que dos de ellas lograron los mejores resultados en los materiales analizados.

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La mayoría de las pruebas se realizó a 110 ℃ (230 ℉) o menos, aunque algunos materiales requirieron 150 ℃ (302 ℉). Esas temperaturas están por debajo de los más de 1.000 ℃ que, según el comunicado, suele requerir la incineración de PFAS. Además, el procedimiento funcionó en aire ordinario, sin gases inertes, radiación ultravioleta profunda, metales alcalinos, alta presión ni procesos mecánicos de alto consumo energético.

La eficacia fue alta en varios materiales, pero no fue igual para todos

El método eliminó casi todo el flúor en dos plásticos fluorados, pero obtuvo una defluoración de apenas 28 % en PFOS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo logró defluoración completa en cinco compuestos de una misma familia química, entre ellos el PFOA y el ácido trifluoroacético, conocido como TFA. El PFOA figura entre las sustancias reguladas para el agua potable por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. En el caso del TFA, una molécula pequeña que había resistido otros tratamientos, la prueba recuperó más del 95 % del flúor tras 96 horas, según se detalla en el estudio.

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También se recuperó cerca del 100 % del flúor de dos plásticos fluorados usados en baterías, productos industriales y municiones. Uno de ellos alcanzó ese resultado en seis horas a 90 ℃ (194 ℉). El otro necesitó 150 ℃ (302 ℉) y más tiempo porque se dispersaba peor en el líquido empleado durante la reacción.

El rendimiento fue más limitado frente a otros materiales. Para el PFOS, otro integrante de los PFAS, el estudio obtuvo una defluoración parcial del 28 % después de 72 horas a 150 ℃ (302 ℉). En cambio, no detectó eliminación medible de flúor en el politetrafluoroetileno, un plástico fluorado, bajo las mismas condiciones. Las diferencias muestran que el resultado depende de la estructura de cada sustancia y de cómo se distribuye en la solución.

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Faltan pruebas con residuos reales y a mayor escala

El uso de esta tecnología en fuentes ambientales exigirá concentrar los residuos antes de iniciar el tratamiento químico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El objetivo final es destruir y desintoxicar los PFAS y reducir sus riesgos, para que la limpieza no transfiera simplemente la contaminación del agua a otro flujo de residuos”, afirmó Ling Zang, profesor distinguido del Departamento de Ciencias e Ingeniería de Materiales y decano asociado de investigación de la Universidad de Utah, según el comunicado institucional.

Los ensayos se hicieron con concentraciones de PFAS más altas que las habituales en aguas contaminadas. El estudio, que cuenta con la financiación de una empresa del investigador y busca iniciar la solicitud de patente, indica que el método podría utilizarse en residuos concentrados, como los que quedan al regenerar filtros, pero que su uso con agua ambiental requerirá concentrar antes los contaminantes y hacer nuevas pruebas con muestras reales.

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También será necesario ajustar el uso de dimetilsulfóxido, un líquido que permitió realizar la reacción, la cantidad de sustancias reactivas, la recuperación de los materiales y los costos. Según el comunicado, las próximas investigaciones evaluarán residuos reales, otras condiciones de reacción y la seguridad de los productos que queden tras el tratamiento.