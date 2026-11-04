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Pinterest afirma que sus pronósticos de tendencias tienen una precisión superior al 80%: cómo desarrollaron sus predicciones

La compañía digital rastrea miles de millones de consultas anuales para detectar qué productos despegarán en los meses siguientes, y sus tableros de inspiración se vuelven en un indicador para el comercio global

Pinterest consolidó su papel como plataforma de anticipación de tendencias, con datos de búsquedas y guardados que influyen en las decisiones de marcas y minoristas (REUTERS/Dado Ruvic)
Pinterest consolidó su papel como plataforma de anticipación de tendencias, con datos de búsquedas y guardados que influyen en las decisiones de marcas y minoristas (REUTERS/Dado Ruvic)
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Pinterest pasó años posicionándose como un sistema de alerta temprana sobre lo que los consumidores jóvenes querrán después. La plataforma comenzó como un tablero digital para guardar y compartir ideas sobre moda, decoración del hogar y casi todas las demás categorías de gusto personal. Ahora empaqueta esos datos en un pronóstico anual que los especialistas en marketing siguen de cerca.

En diciembre de 2025, Pinterest lanzó Pinterest Predicts 2026, su mirada anual sobre las tendencias que espera que despeguen durante los próximos 12 meses.

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El informe se basa en miles de millones de búsquedas y guardados, y mide cómo cambió el interés de búsqueda entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. La compañía afirma que el 88% de sus predicciones de los últimos seis años se hicieron realidad.

La revisión de este año señaló 21 tendencias de moda, belleza, hogar, comida y viajes. Incluyen Brooched, que predijo que los hombres baby boomers y millennials comenzarían a usar como accesorios broches heredados y prendedores vintage, y Funhaus, una apuesta por la decoración del hogar inspirada en circos vintage.

Otra es Gimme Gummy, un deseo por texturas blandas, parecidas a la gelatina, en todo, desde caramelos hasta fundas para teléfonos.

Con el año casi terminado, ¿cómo se están sosteniendo esas predicciones?

Texto informativo en blanco sobre fondo negro con flores rojas y una persona vestida con abrigo que sostiene un libro entre recuadros fotográficos
Pinterest lanzó el informe Pinterest Predicts 2026 con 21 tendencias tras registrar una efectividad histórica del 88% (Pinterest)

Los broches pasaron de los tableros de Pinterest a la pasarela

Los broches parecen una de las victorias más claras de Pinterest. En su informe original, Pinterest señaló que las búsquedas de “broche para traje de hombre” aumentaron un 90% y las de “joyería heredada” crecieron un 45%, según National Jeweler.

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El interés continuó creciendo desde entonces. Los datos de Pinterest Trends muestran que el término de búsqueda “ideas de atuendos con broches” subió de forma sostenida desde junio y alcanzó un puntaje de interés de 92 sobre 100 a comienzos de octubre.

El término de búsqueda “broches artesanales de tela” llegó a 87 a principios del mes pasado. En Google, las búsquedas de “broche” alcanzaron un puntaje máximo de 100 en febrero de 2026, según Google Trends.

Pinterest Assistant te ayudará elegir tu estilo con ayuda de la IA.
Los tableros de Pinterest reúnen ideas de moda, belleza, decoración, gastronomía y viajes, y funcionan como una fuente de señales sobre los intereses de los consumidores (Pinterest)

Los diseñadores también lo advirtieron. Los broches fueron una de las historias destacadas de joyería en las pasarelas de otoño/invierno de 2026, según British Vogue.

Aparecieron en el desfile de Giorgio Armani en Milán, donde hicieron referencia a los signos del zodíaco del fallecido diseñador y de su sobrina y sucesora, Silvana Armani. También se vieron en Ralph Lauren y Tory Burch en Nueva York.

Las firmas Giorgio Armani, Ralph Lauren y Tory Burch incorporaron broches en sus pasarelas de la temporada otoño invierno 2026 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Las firmas Giorgio Armani, Ralph Lauren y Tory Burch incorporaron broches en sus pasarelas de la temporada otoño invierno 2026 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Funhaus es una de las apuestas más peculiares del informe. Pinterest afirmó que las búsquedas de “interior de circo” crecieron un 130% durante su período de medición. También informó un aumento del 70% en “estética de circo vintage” y un salto del 50% en “habitación infantil de circo”, y predijo que los baby boomers y millennials liderarían la tendencia, informó Axios.

Desde entonces, la tendencia encontró al menos un famoso seguidor. El actor Richard E. Grant es conocido por Withnail and I (Withnail y yo), su papel nominado al Oscar en Can You Ever Forgive Me? (¿Podrás perdonarme?) y, más recientemente, Saltburn.

Hace poco publicó en Instagram una foto de una cena en su casa con invitados que incluían a Helena Bonham Carter y Christine Baranski. El escenario era un comedor decorado con máscaras de circo de gran tamaño, banderines, guirnaldas y luces de colores, informó Ideal Home.

Richard E. Grant mostró una cena en su casa, decorada con máscaras de circo, guirnaldas, banderines y luces de colores, una puesta vinculada a la tendencia Funhaus de Pinterest (REUTERS/Mark Blinch)
Richard E. Grant mostró una cena en su casa, decorada con máscaras de circo, guirnaldas, banderines y luces de colores, una puesta vinculada a la tendencia Funhaus de Pinterest (REUTERS/Mark Blinch)

Las tendencias de Pinterest importan para las marcas

Los pronósticos de Pinterest tienen peso entre los especialistas en marketing porque gran parte de su audiencia es joven y está lista para comprar. Pinterest afirma que la Generación Z impulsa el 67% de sus tendencias de 2026, y la compañía convirtió a esa generación en el centro de su estrategia.

El director ejecutivo Bill Ready contó a Fortune el año pasado cómo una decisión que hundió las acciones ayudó a convertir a la plataforma en una ganadora entre la Generación Z. Se proyecta que el poder de gasto global de la Generación Z alcance los USD 12 billones para 2030, según un informe de 2024 de NielsenIQ y World Data Lab.

Lo que es popular en internet moldea cada vez más lo que termina en los estantes de las tiendas, mientras las marcas corren para satisfacer la demanda que crean las estéticas virales.

Quizás el ejemplo definitorio sea la estética “clean girl”, de cabello peinado hacia atrás, piel luminosa y maquillaje mínimo. Hailey Bieber ayudó a popularizar el estilo alrededor del momento en que lanzó su marca de cuidado de la piel Rhode en junio de 2022.

Rhode se convirtió rápidamente en la marca de belleza minimalista elegida por la Generación Z. En mayo de 2025, e.l.f. Beauty acordó adquirirla en un acuerdo valorado en hasta USD 1.000 millones.

Rhode había generado USD 212 millones en ventas netas durante los 12 meses previos al acuerdo, y el director ejecutivo de e.l.f. presentó la compra como una apuesta por la Generación Z y la Generación Alfa.

Primer plano de Hailey Bieber mirando hacia la derecha, con el cabello recogido, arete de aro y una camiseta negra. Se observa un pequeño tatuaje en su cuello
Hailey Bieber impulsó la estética “clean girl” y convirtió a Rhode en una marca de referencia para la Generación Z, antes de su adquisición por e.l.f. Beauty en 2025 (Captura de video)

Los moños se convirtieron en un manual de juego para el comercio minorista

Los motivos de moños y cintas que se extendieron por las categorías de consumo desde 2024 ofrecen otro caso de estudio y otro acierto de Pinterest. El informe Predicts 2024 de la compañía, publicado en diciembre de 2023, pronosticó una tendencia de “Bow Stacking” después de que las búsquedas de “atuendo con moño” crecieran un 190%, informó FashionUnited.

La tendencia recibió otro impulso a mediados de 2024, cuando la tercera temporada de Bridgerton, de Netflix, alimentó una ola de moda inspirada en la Regencia en TikTok, que incluyó cintas, moños, encaje y trenzas.

Para agosto de 2024, el informe de tendencias de otoño de Pinterest mostró que las búsquedas de “diseños de uñas con moños” habían aumentado un 2.220% y las de “bolso de moño tejido a crochet” crecieron un 975%.

Vista trasera de una mujer pelirroja con un vestido verde y dorado de época, de pie en un salón suntuoso con columnas, escalones y personajes al fondo
La tercera temporada de la serie Bridgerton impulsó en redes sociales la estética de moños y cintas en la moda de 2024 (Netflix)

Los minoristas se movieron para capitalizarlo. Pacsun trabajó con Pinterest para analizar los datos de búsquedas y pines. En julio de 2024 lanzó su campaña de regreso a clases “Better in Baggy”, que incluyó una línea ampliada de denim adornado con moños, strass, estampado de leopardo y parches, informó Retail TouchPoints.

Su apuesta por la tendencia más amplia de prendas holgadas dio resultado. Los estilos baggy y de ajuste holgado pasaron de representar cerca del 8% de las ventas de denim de Pacsun al 80% en un solo año, según Glossy.

(c) 2026, Fortune

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