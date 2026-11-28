Jermaine Haley, conocido en WWE como Bronson Reed, falleció este viernes a los 38 años. La empresa informó que la causa fueron “complicaciones médicas”, sin dar detalles adicionales. El luchador australiano fue campeón norteamericano de NXT y ganó la André the Giant Memorial Battle Royal en 2024. (Fuente: WWE)

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Jermaine Haley, conocido en WWE como Bronson Reed, falleció el viernes 27 de noviembre de 2026 a los 38 años a causa de “complicaciones médicas”, según informó la organización de lucha libre profesional. La noticia fue difundida por la compañía estadounidense a través de un comunicado publicado en sus redes sociales el mismo día de su muerte.

La empresa no ofreció detalles adicionales sobre la naturaleza de las complicaciones médicas. En el comunicado, WWE expresó sus condolencias a su esposa embarazada, Paige, su hija, familiares, colegas y seguidores del luchador.

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Murió Bronson Reed: qué informó WWE sobre su fallecimiento

“Jermaine fue una figura imponente en WWE, pero, más importante aún, era una persona extraordinaria, un hombre de familia dedicado y un querido colega”, señaló WWE en su comunicado. “Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con toda la familia de Jermaine, incluida su esposa embarazada, Paige, su hija, así como sus amigos, compañeros de trabajo y fanáticos”, completó la organización.

WWE is devastated to announce that Jermaine Haley, known to WWE fans as Bronson Reed, passed away earlier today. Our thoughts and deepest condolences are with Jermaine’s family, friends and fans. https://t.co/5ttxdSi3kb — WWE (@WWE) November 28, 2026

WWE no difundió información adicional sobre las circunstancias ni sobre el diagnóstico que derivó en su muerte. La organización también tiene previsto realizar su próximo evento especial en Australia en diciembre de 2026, el país natal del luchador.

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Quién era Jermaine Haley, el luchador australiano conocido como Bronson Reed

Jermaine Haley nació en Adelaida, capital del estado de Australia Meridional. Comenzó su carrera profesional en la lucha libre en 2007 y, con el tiempo, llegó a competir en diversas promociones independientes alrededor del mundo, entre ellas Pro Wrestling NOAH, la destacada organización japonesa del género.

El atleta nació en Adelaida y comenzó su carrera profesional en la lucha libre en 2007 con pasos por empresas como Pro Wrestling NOAH. (WWE)

Según CBS Sports, es uno de los pocos luchadores que puede exhibir victorias individuales sobre Roman Reigns y Kazuchika Okada en los momentos de mayor esplendor de ambos en sus respectivas compañías, WWE y New Japan Pro-Wrestling.

Haley tuvo dos etapas en WWE. La primera se extendió entre 2019 y 2021; la segunda, desde 2022 hasta su muerte en 2026. En ese recorrido dentro de la empresa, conquistó el Campeonato Norteamericano de NXT —uno de los títulos de la división de desarrollo de la compañía— y se impuso en la André the Giant Memorial Battle Royal de 2024, una de las competencias de batalla campal más reconocidas del calendario anual de WWE.

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Haley acumuló victorias individuales de alto perfil frente a figuras como Roman Reigns y Kazuchika Okada. (Instagram/@bronsonishere)

El gigante australiano había regresado a la empresa en las mejores condiciones físicas de su carrera profesional y se perfilaba para un rol protagónico junto a Oba Femi, una de las figuras jóvenes más prometedoras del plantel.

Qué pasó en WWE Crown Jewel, la última aparición de Bronson Reed

La última vez que Haley apareció en pantalla fue en Crown Jewel, el evento especial de WWE celebrado el 7 de noviembre de 2026 en Riad, Arabia Saudita. En ese programa, protagonizó un segmento con Oba Femi que incluyó una caída desde el escenario a través de varias mesas, una clase de maniobra que los luchadores profesionales ejecutan con regularidad en la industria.

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La última presentación en pantalla de Bronson Reed ocurrió el 7 de noviembre de 2026 en el evento Crown Jewel en Riad. (Instagram/@bronsonishere)

Según consignó CBS Sports, hubo reportes que indicaban que Haley sufrió múltiples lesiones tras Crown Jewel, aunque WWE nunca confirmó ni detalló esas lesiones de forma oficial. Las fuentes consultadas no establecen ningún vínculo confirmado entre ese evento y las complicaciones médicas que derivaron en su muerte.

Bronson Reed se casó con su novia del colegio secundario, con quien esperaba un segundo hijo

Jermaine Haley contrajo matrimonio con Paige, su novia desde la época escolar. La pareja tenía una hija y esperaba su segundo hijo al momento de la muerte del luchador, según informó CBS Sports. WWE incluyó una mención explícita al embarazo de Paige en el comunicado con el que anunció el fallecimiento de Haley, el 27 de noviembre de 2026.

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Existen reportes sobre lesiones sufridas por Haley en Arabia Saudita, aunque la compañía nunca confirmó un vínculo con su muerte. (Instagram/@bronsonishere)

La noticia generó una amplia respuesta en las redes sociales. Entre las reacciones, el luchador de WWE Angel Garza publicó emojis de corazón roto en la publicación de la organización, mientras que el también luchador profesional Sammy Guevara escribió: “Verdaderamente devastador. Enviando solo amor y fortaleza a toda su familia”.