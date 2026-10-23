Tecno

Cuatro creencias falsas sobre criptomonedas que todos deben conocer, según Binance

Durante años, la discusión sobre las criptomonedas se concentró casi exclusivamente en la variación de los precios

Primer plano de tres monedas Bitcoin doradas y unos billetes de dólar acostados sobre una superficie de madera, con dos laptops abiertas de fondo.
En 2023, gran parte de las operaciones eran transferencias de apenas un dólar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Se ha desarmado cuatro mitos que rodean al mundo de las criptomonedas desde hace más de una década: que solo sirven para especular, que son inseguras, que exigen conocimientos técnicos y que operan al margen del sistema financiero tradicional.

Binance, la plataforma global de activos digitales, sostiene que los datos actuales contradicen esas creencias instaladas y que entender cómo funciona el ecosistema se volvió una necesidad para millones de personas que ya lo usan para pagar, enviar dinero e invertir.

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Qué uso real tienen las criptomonedas más allá de la especulación

Durante años, la discusión sobre las criptomonedas se concentró casi exclusivamente en la variación de los precios. Sin embargo, el comportamiento de los usuarios muestra un giro hacia la utilidad cotidiana.

criptomonedas - moneda digital - mitos - finanzas - tecnología - 22 de octubre
En el primer semestre de 2026, los sistemas de riesgo de la plataforma impulsados por IA ayudaron a proteger a más de 8 millones de usuarios. (Binance)

Las stablecoins, activos digitales diseñados para mantener un valor estable y generalmente vinculado al dólar, se consolidaron como una herramienta para pagar, transferir fondos y proteger los ahorros frente a la devaluación.

Los registros de Binance Pay reflejan ese cambio de comportamiento. En 2023, gran parte de las operaciones eran transferencias de apenas un dólar, que los usuarios realizaban para probar si la tecnología funcionaba correctamente. En la actualidad, la plataforma contabiliza micropagos que rondan los 18 dólares, vinculados a transacciones reales y no a pruebas.

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A esto se suma que alrededor del 60% de los pagos con stablecoins que observa la plataforma en cuestión corresponde a operaciones transfronterizas, lo que confirma su rol como mecanismo de envío de dinero entre países.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La imagen muestra un billete de dólar estadounidense sobre el que se superpone un gran símbolo de Bitcoin, rodeado de gráficos digitales y circuitos tecnológicos. Esta composición visual representa la interacción entre las finanzas tradicionales y las criptomonedas, destacando el impacto de la tecnología blockchain en la economía global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las criptomonedas dejaron de ser exclusivamente un instrumento de inversión: hoy forman parte de la vida diaria de millones de personas que las utilizan para pagar, enviar y recibir dinero de forma habitual.

Cómo se protege a usuarios frente a estafas y fraudes

Uno de los prejuicios más extendidos sostiene que el ecosistema cripto es inseguro por naturaleza. Frente a eso, la plataforma destaca las inversiones en tecnología de protección y el funcionamiento propio de la blockchain como factores que refuerzan la seguridad.

En el primer semestre de 2026, los sistemas de riesgo de la plataforma impulsados por IA ayudaron a proteger a más de 8 millones de usuarios y a prevenir aproximadamente 4.600 millones de dólares en pérdidas potenciales.

En ese mismo período, la plataforma interceptó millones de intentos de estafa y phishing, incluyó en listas negras más de 42.000 direcciones maliciosas y emitió más de 14.000 advertencias diarias en tiempo real.

una moneda bitcoin junto billetes americanos (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para sostener ese nivel de control, opera más de 100 modelos de inteligencia artificial dedicados a tareas antifraude y antiestafa, con analistas humanos que supervisan los casos de mayor riesgo. A eso se suma un Red Team interno que somete a prueba las defensas de la compañía como lo haría un atacante real.

La transparencia propia de la tecnología blockchain también cumple un papel en esta ecuación. Cada transacción queda registrada de forma permanente, lo que permite rastrear el origen y el movimiento de los fondos y facilita la cooperación con las autoridades.

Solo entre enero y junio de 2026, la plataforma respondió más de 36.000 solicitudes de fuerzas de seguridad de distintos países. Con sistemas de protección sólidos y cooperación judicial, el ecosistema cripto puede ofrecer altos estándares de seguridad, siempre que el usuario elija plataformas responsables y aprenda a cuidar sus propios activos.

"Imagen ilustrativa que destaca las bitcoins y criptomonedas, así como su impacto en la economía global. Estas monedas digitales y su tecnología están cambiando la forma en que funcionan los mercados financieros. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las bitcoins y criptomonedas, junto con la billetera virtual, están transformando la economía global. Estas monedas digitales y su tecnología disruptiva están cambiando la forma en que vemos los mercados financieros. (Imagen ilustrativa Infobae)

Educación financiera e IA para usuarios sin experiencia previa

La idea de que operar con criptomonedas requiere conocimientos técnicos o financieros avanzados es otro de los mitos que la plataforma busca desmontar. La compañía sostiene que la educación es un componente central para facilitar el ingreso de nuevos usuarios al ecosistema.

Binance Academy, la plataforma educativa de la empresa, reúne a más de 40 millones de usuarios en el mundo y está disponible en 23 idiomas, lo que la convierte en un recurso de alcance global para quienes buscan informarse antes de operar.

Cabe señalar que existe una herramienta gratuita que adapta la información de mercado al nivel de conocimiento e interés de cada usuario, con vistas simplificadas para principiantes y resúmenes de mercado disponibles en texto o audio.

No hace falta ser experto en tecnología o en mercados financieros para comenzar a usar criptomonedas: alcanza con informarse, y hoy existen más herramientas que nunca, desde academias virtuales hasta asistentes con inteligencia artificial, para facilitar ese proceso de aprendizaje.

Bitcoin Criptomoneda Moneda digital BTC - visualesIA
Bitcoin: Navegando en la Nueva Frontera de la Criptomoneda (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué relación existe entre las criptomonedas y las finanzas tradicionales

Durante mucho tiempo, el ecosistema cripto fue percibido como un circuito paralelo y desconectado del sistema financiero convencional. Esa frontera, sin embargo, se volvió cada vez más difusa en los últimos años.

Un ejemplo de esa convergencia es la alianza entre Binance y Circle, emisor de la stablecoin USDC. En septiembre de 2026, ambas compañías anunciaron una inversión de capital de 100 millones de dólares y un acuerdo comercial de cinco años orientado a impulsar el uso de USDC dentro de la plataforma.

Las stablecoins funcionan como un puente entre las finanzas tradicionales y la infraestructura cripto, y amplían el acceso a productos financieros que antes resultaban difíciles de alcanzar para buena parte de los usuarios.

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