La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) es el servicio civil de inteligencia exterior del gobierno de Estados Unidos. REUTERS/Kevin Lamarque

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La CIA y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI, el organismo que coordina las 17 agencias de inteligencia de Estados Unidos) descubrieron una intrusión informática en un sistema no clasificado de análisis de información pública. Lo informaron The New York Times, AP, CNN y otros medios, citando fuentes anónimas.

El sistema afectado sirve para analizar inteligencia de fuentes abiertas, conocida como OSINT: noticias, redes sociales y otros materiales públicos que los analistas usan para seguir a gobiernos extranjeros, actividad militar y otros acontecimientos, según Nextgov. The New York Times añadió que no está claro qué información quedó comprometida.

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Según la fuente citada por AP, el ataque no involucró información clasificada y el problema ya fue resuelto. CNN, que habló con cuatro personas al tanto del caso, recogió la declaración de un funcionario de la ODNI: “No ha habido interrupciones en capacidades críticas ni en sistemas clasificados”.

El sello de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) aparece en la entrada de la sede de la CIA en McLean, Virginia, Estados Unidos. REUTERS/Evelyn Hockstein

Lo que no se sabe: autor, fecha y alcance

Nextgov señaló que no está claro quién cometió la intrusión ni si se sustrajo información. Fox News también informó que se desconoce el responsable y si los ataques a distintas agencias están conectados. CNN indicó que tampoco estaba claro cuándo ocurrió, aunque Fox News informó que el incidente se produjo la semana anterior.

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The New York Times afirmó que, según dos de sus fuentes, información de otras agencias del gobierno también habría quedado expuesta, y que una de ellas dijo que el asunto estaba resuelto. Una fuente citada por CyberScoop sostuvo que la exposición fue limitada y que “no hay otros sistemas en riesgo” por ahora.

Fox News sumó un dato que otros medios no confirmaron en lo consultado: según varias fuentes, la CIA, la ODNI y el FBI sufrieron vulneraciones el mismo día. En el FBI, el blanco fue el NCIC, una base de datos que usan las fuerzas de seguridad del país. Esa cadena indicó que ese ataque fue más grave.

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The New York Times afirmó que, según dos de sus fuentes, información de otras agencias del gobierno también habría quedado expuesta. (AP Photo/Carolyn Kaster, File)

Por qué importa un sistema “no clasificado”

Que la información sea pública no la vuelve inocua, advirtió Ben Bernstein, gerente de la firma de ciberseguridad Huntress, en un comentario enviado a CyberScoop. Estos sistemas reúnen noticias, imágenes satelitales y datos comerciales de pago. Su valor para un adversario, dijo, está en ver qué hacen la CIA y la ODNI con ese material.

“Si se puede ver qué buscan los analistas y qué temas siguen, se obtiene una idea clara de las prioridades y los puntos ciegos de la inteligencia estadounidense sin tocar un solo archivo clasificado”, explicó Bernstein. Agregó que estas redes son difíciles de proteger porque deben permanecer abiertas a internet para funcionar.

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Aleksandr Yampolskiy, cofundador y director ejecutivo de SecurityScorecard, coincidió en el punto: según lo que haya quedado expuesto, un adversario podría conocer no solo lo que las agencias saben, sino también dónde se concentran sus investigaciones y dónde hay lagunas.

La CIA se encarga de recopilar información sobre países y actores extranjeros, analizarla para los altos cargos del gobierno y ejecutar operaciones encubiertas. REUTERS/Dado Ruvic

Una serie de incidentes en agencias federales

Nextgov recordó que la intrusión se suma a otras recientes en sistemas federales. El presidente Donald Trump y otros funcionarios reconocieron hace poco un ataque contra el NCIC del FBI.

En el Departamento de Agricultura, según el mismo medio, varias aplicaciones fueron desconectadas tras un incidente de seguridad, lo que afectó herramientas financieras de pagos a agricultores.

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) retomó su funcionamiento normal el viernes tras tres días de interrupción en su red de comunicaciones clasificadas. El director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, atribuyó esa caída a la actualización de software.

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Por ahora, lo único confirmado por las fuentes es que el sistema no clasificado fue afectado y que los materiales clasificados no.