¿Tu nevera o refri gasta más de lo que debería? 10 trucos de fabricantes para ahorrar energía

Uso responsable de la energía: optimiza tu nevera y suma al Día Mundial de la Energía - (Imágen Ilustrativa Infobae)

El 14 de febrero se celebra el Día Mundial de la Energía, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas para sensibilizar sobre el uso responsable de la luz y la urgencia de avanzar hacia la transición energética.

En medio de una crisis climática global, este llamado adquiere mayor relevancia: el sector energético es responsable de cerca del 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y más de la mitad del consumo eléctrico mundial ocurre en los hogares.

Dentro del hogar, la nevera es uno de los electrodomésticos que más energía consume. Su funcionamiento constante la convierte en un punto clave para adoptar hábitos más eficientes sin comprometer la conservación de los alimentos ni el bienestar familiar.

Así puedes ahorrar energía en casa: hábitos y tecnologías para una nevera eficiente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siguiendo las recomendaciones de fabricantes líderes como Haceb, LG y Samsung, es posible reducir el impacto ambiental y ahorrar energía con acciones sencillas.

Diez recomendaciones para un uso eficiente de la nevera

1. Minimizar el tiempo con la puerta abierta: abre la puerta solo cuando sea necesario y ciérrala lo antes posible. Cada segundo que permanece abierta se incrementa el esfuerzo del equipo para recuperar la temperatura interna.

2. No poner hornos o microondas encima: evita colocar electrodomésticos que generen calor sobre la nevera, ya que obligan al motor a trabajar más y consumir más energía.

3. No introducir alimentos calientes: permite que los alimentos alcancen la temperatura ambiente antes de guardarlos en la nevera. De esta manera, evitas que el motor trabaje en exceso y aumente el consumo eléctrico.

4. Alejar la nevera de fuentes de calor: colócala lejos del sol directo, estufas o calentadores. Las altas temperaturas externas incrementan el consumo energético para mantener el frío en el interior.

Programas de reciclaje seguro evitan la contaminación y promueven el aprovechamiento de materiales, transformando la disposición de electrodomésticos en un acto de conciencia ambiental - (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Organizar los alimentos de forma inteligente: mantén los productos organizados para reducir el tiempo de búsqueda y evitar pérdidas de frío al abrir la puerta.

6. Mantener distancias adecuadas con las paredes: la ubicación es fundamental: deja al menos 10 centímetros detrás y 5 centímetros a cada lado de la nevera. Esto facilita la disipación del calor y mejora la eficiencia del equipo.

7. Elegir modelos eficientes: busca neveras con alta eficiencia energética, lo que garantiza menor consumo y mayor durabilidad. Las tecnologías inverter, además, ofrecen funcionamiento más silencioso y estable.

8. Limpiar el condensador regularmente: el condensador, ubicado en la parte trasera, debe limpiarse al menos dos veces al año para asegurar el rendimiento óptimo y evitar incrementos innecesarios en el gasto eléctrico.

9. Disposición responsable de la caja del electrodoméstico: devuelve la caja de la nevera nueva al personal autorizado, para facilitar la gestión de residuos y reducir el impacto ambiental.

El impacto de la nevera en el consumo energético: consejos prácticos y sostenibles para el hogar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

10. Disposición adecuada de la nevera vieja: no abandones la nevera en la vía pública ni en vertederos informales. Lo recomendable es contactar programas como Red Verde, que garantizan el tratamiento seguro de los gases refrigerantes y el reciclaje de materiales.

Qué es la Red Verde y la gestión de electrodomésticos en desuso

La Red Verde de Posconsumo es una iniciativa colombiana impulsada por el sector empresarial para gestionar adecuadamente el ciclo de vida de electrodomésticos al final de su uso. El programa se encarga de recolectar neveras, lavadoras y aires acondicionados, tratando de forma segura los componentes peligrosos y reincorporando materiales útiles a la industria mediante procesos de economía circular.

De esta manera se evita la contaminación del suelo y el aire, se reduce la extracción de nuevas materias primas y se promueve un modelo más sostenible.

El uso eficiente de la nevera no solo reduce la factura de electricidad, también contribuye al bienestar del planeta. Seguir las indicaciones de los fabricantes y gestionar de manera adecuada los residuos son pasos sencillos pero clave en el camino hacia una energía más limpia y una economía circular.