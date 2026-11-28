Biansi Nadieska Castilblanco Mairena, de 34 años, fue atacada con arma blanca la noche del jueves en su vivienda en Bilbao por su expareja, un hombre de origen hondureño de 47 años que quebrantó una orden de alejamiento y la coaccionaba con perjudicar a sus hijos menores.

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La noche del jueves 26 de noviembre de 2026, el silencio habitual del barrio de Indautxu, en el corazón de Bilbao, se quebró de forma abrupta. Alrededor de las ocho de la noche, en un apartamento situado en la calle Marcelino Oreja, una escena de terror terminó con la vida de Biansi Nadieska Castilblanco Mairena, una ciudadana nicaragüense de 34 años que buscaba abrirse camino en el País Vasco, España.

Su presunto verdugo fue su expareja sentimental, un hombre de 47 años de origen hondureño y nacionalidad española, quien la atacó brutalmente con un arma blanca en presencia de los dos hijos de la víctima, dos pequeños de apenas cuatro y seis años de edad.

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Detrás de este crimen machista se esconde una compleja trama de vulnerabilidad, amenazas y quebrantamiento judicial. Según las investigaciones policiales y los reportes recogidos en el entorno de la víctima, contra el agresor pesaba una orden de alejamiento vigente desde el año 2025, dictada tras denuncias previas por violencia de género.

Sin embargo, las barreras legales no fueron suficientes para frenar el acoso. De acuerdo con los testimonios recabados por los medios españoles, el sujeto aprovechó su situación de desempleo y precariedad para presionar a la joven madre.

Aunque inicialmente trascendió que ella le habría permitido regresar al inmueble donde tenían alquiladas dos habitaciones debido a la falta de recursos del hombre, el trasfondo era mucho más oscuro: el agresor la coaccionaba de manera constante, amenazándola con perjudicar directamente a sus dos hijos menores si no accedía a sus pretensiones y le permitía convivir nuevamente bajo el mismo techo.

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Atrapada entre el temor por la integridad de sus pequeños y la presión psicológica, la nicaragüense terminó compartiendo espacio con quien representaba su mayor peligro.

Una mujer nicaragüense de 34 años fue brutalmente asesinada por su ex pareja, un hombre hondureño de 47 años, en Bilbao, España. El crimen ocurrió frente a los dos hijos menores de la víctima, a pesar de que el agresor tenía una orden de alejamiento vigente.

La intervención policial y el desenlace fatal

Cuando las alertas de emergencia llegaron a las autoridades la noche del jueves, las patrullas policiales se desplazaron con urgencia hacia la vivienda de la calle Marcelino Oreja. Al irrumpir en el domicilio, los agentes se encontraron con un cuadro desolador: Biansi yacía en una de las habitaciones en estado crítico, con múltiples heridas de arma blanca, mientras el presunto agresor permanecía en el lugar sosteniendo todavía el cuchillo en sus manos.

El individuo fue detenido en el acto y trasladado a dependencias policiales, donde permanece bajo custodia a la espera de pasar a disposición judicial, enfrentando no solo la imputación por un presunto delito de asesinato por violencia de género, sino también el agravante de haber quebrantado la medida judicial que le prohibía acercarse a la víctima.

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Mientras tanto, los equipos paramédicos estabilizaron de urgencia a la mujer nicaragüense y la trasladaron al Hospital de Cruces, en el municipio vecino de Barakaldo. Pese a los intensos esfuerzos del personal sanitario por salvarle la vida, la gravedad de las lesiones resultó irreversible y su fallecimiento se confirmó durante la jornada del viernes 27 de noviembre.

En medio de la tragedia, los dos niños de cuatro y seis años fueron acogidos inicialmente por una vecina del edificio, quien les brindó resguardo solidario hasta que los servicios sociales y la Fiscalía española activaron los protocolos de protección infantil.

Lejos de su tierra natal, el dolor golpea con especial fuerza a la diáspora centroamericana. La comunidad nicaragüense en el País Vasco, articulada a través de la Asociación Nicaragüita en Bilbao, ha lamentado profundamente la partida de su connacional y anunció su participación en las movilizaciones convocadas por el Ayuntamiento para exigir justicia y honrar la memoria de Biansi Nadieska.

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