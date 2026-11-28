El hijo de Edwin López Vega, conocido como alias “Chucky”, salió de la cárcel de máxima seguridad La Reforma bajo vigilancia de drones y francotiradores./ (Teletica)

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Bajo un despliegue de seguridad con drones, francotiradores y policías penitenciarios armados, Jonaedzel López, alias “Chucky”, hijo de Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, salió este viernes de la cárcel de máxima seguridad La Reforma para asistir al funeral de uno de sus hermanos en Costa Rica.

De acuerdo con La Mesa Redonda, el traslado se realizó bajo vigilancia aérea y con tiradores apostados como parte del operativo dispuesto para movilizar al interno. El medio también informó que López usó casco y chaleco antibalas durante el recorrido y que permaneció cerca de 15 minutos en la funeraria antes de retornar al centro penitenciario.

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Según Teletica, la salida comenzó pasadas las 8:00 de la mañana desde el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma, en San Rafael de Alajuela. El destino fue Funerales Vida, en San Pedro de Montes de Oca, donde se celebraron las honras fúnebres de su hermano.

El traslado se produjo tras una resolución del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, con sede en Limón. La jueza aceptó la solicitud de los abogados defensores y autorizó una salida excepcional para tres personas privadas de libertad de apellidos López.

El Juzgado Penal de Limón autorizó el traslado temporal del hijo de Pecho de Rata con base en el derecho de los imputados a despedir a su familiar./ (Teletica)

Aunque la resolución judicial comprendía a tres hermanos del fallecido (hijos de Pecho de Rata), el Ministerio de Justicia y Paz confirmó que solo uno llegó a la funeraria, quien fue identificado con el alias de “Chucky”.

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La decisión judicial se sustentó en el derecho de los imputados a despedirse de su familiar y atravesar el duelo, pese a que están bajo prisión preventiva. El fallecido, Kishner Joriel López Bryan, de 32 años, no integraba la investigación del caso Riverside que involucra a algunos de sus hermanos.

El Ministerio Público cuestionó el permiso y anunció que presentaría un recurso de revocatoria para que se dejara sin efecto. La Fiscalía pretendía que los imputados mantuvieran las condiciones de custodia fijadas por el juzgado, pero la autorización se mantuvo y permitió la salida temporal de “Chucky”.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, criticó la resolución y definió el permiso como una “burla” para la ciudadanía y para las víctimas del crimen organizado.

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El recluso solo permaneció 15 minutos en la funeraria, pero las autoridades desplegaron un fuerte dispositivo de seguridad en la zona./ (Teletica)

“Se está burlando en la cara de todos los costarricenses, de las miles de víctimas y familias a las que el crimen organizado les ha arrebatado la vida”, manifestó el funcionario, según consignaron La Mesa Redonda y Teletica.

Aguilar sostuvo que el traslado implicaba riesgos de seguridad debido a que los internos permanecen recluidos en máxima seguridad. También afirmó que los detenidos habían sido vinculados con un posible atentado contra la presidenta Laura Fernández, el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, y el propio titular de Justicia.

Esos señalamientos no equivalen a una condena y los reportes disponibles no precisan la existencia de una causa penal concreta por esas presuntas amenazas.

Quién es “Pecho de Rata” y cuáles son las acusaciones contra sus hijos

Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2026 para enfrentar cargos vinculados al tráfico internacional de drogas. Las autoridades costarricenses lo asocian con una presunta estructura criminal que operaba en el Caribe del país.

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Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, fue extraditado a Estados Unidos por cargos de tráfico internacional de drogas./ (El Observador)

Varios de sus hijos cumplen prisión preventiva en el marco del caso Riverside, que investiga una supuesta red dedicada al narcotráfico, la asociación ilícita y la legitimación de capitales.

El Juzgado Penal de Limón dispuso que cuatro hijos de López Vega permanezcan bajo prisión preventiva hasta el 23 de junio de 2027. Ellos se encuentran en condición de imputados, lo cual implica que su responsabilidad penal aún debe resolverse en una sede judicial. La autorización excepcional para asistir al funeral no modificó esa medida cautelar.