El canciller Pablo Quirno

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(Desde Washington, Estados Unidos) El 31 de agosto, Donald Trump aprovechó una conferencia de prensa en la Casa Blanca para cuestionar la posición del Reino Unido en la guerra contra Irán y obtener una ventaja para Estados Unidos respecto a su estrategia en seguridad global e inteligencia artificial.

Trump se apalancó en la Causa Malvinas para amenazar al Reino Unido, que estrenaba a Andy Burnham como primer ministro y estaba reluctante en colaborar con la administración Trump en el bloqueo naval de Ormuz.

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-¿Está revisando la postura de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas?-, le preguntaron a Trump en el Salón Oval.

-Siempre reviso mis posturas, todas mis posturas. Esta es una de muchas...-, replicó el presidente de los Estados Unidos.

El Reino Unido ocupa ilegalmente las Islas Malvinas desde 1833 y Estados Unidos apoyó a Margaret Thatcher cuando sucedió la guerra del Atlántico Sur en 1982.

En ese momento, el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri pensó que Ronald Reagan avalaría la recuperación de Malvinas por su respaldo a las operaciones encubiertas de Washington contra la guerrilla cubana que actuaba en El Salvador y Nicaragua.

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Galtieri equivocó el análisis diplomático y Argentina fue vencida en Malvinas.

Con las declaraciones de Trump en el Salón Oval, Quirno evaluó que se había abierto una ventana de oportunidad para la Argentina, que tiene derechos históricos imprescriptibles en las Islas del Atlántico Sur.

En 92 días, tras el fallo del Tribunal del Mar, el Gobierno comprendió que el canciller se había equivocado en su táctica diplomática para mejorar la defensa de los derechos políticos y jurídicos de Argentina en Malvinas.

Trump afirmó que Estados Unidos podría revisar su postura sobre la soberanía argentina de las Islas Malvinas

Trump nunca consideró seriamente la posibilidad de cambiar la posición histórica de Washington respecto a Londres. Fue una amenaza directa al premier Burnham para obtener un esperable rédito geopolítico.

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A su turno, Quirno no leyó las señales que llegaban desde DC.

El canciller desplegó todos los contactos posibles para obtener una reunión bilateral entre Javier Milei y Trump, cuando ambos estuvieran en New York para participar de la Asamblea General de la ONU.

No hubo caso.

El líder republicano ya había fijado su propia táctica diplomática y solo se reuniría con Burnham en Manhattan.

Y así sucedió: Trump y el premier británico se dieron la mano en New York, y Estados Unidos logró su ventaja en inteligencia artificial y en la colaboración para limitar las operaciones aéreas de Irán en Ormuz.

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Donald Trump y Andy Burnham se dan la mano en New York, (Estados Unidos)

Trump considera a Milei su aliado estratégico en la región, y no dudó en elogiarlo durante una sesión del Escudo de las Américas que se hizo en Naciones Unidas, pero ese gesto franco de amistad no compensaba el fracaso de la cancillería argentina.

Este error puntual del Palacio San Martín -interpretar mal la posición de la Casa Blanca frente a Malvinas- fue aprovechado in extremis por la diplomacia británica.

Argentina utiliza las reuniones anuales del Comité de Descolonización para ratificar sus derechos históricos en las Islas Malvinas. Se trata de una tribuna multilateral que siempre dio resultados geopolíticos.

Estados Unidos propone una reformulación de la arquitectura institucional de la ONU, y en este contexto avaló la disolución del Comité de Descolonización.

Un golpe inesperado para la estrategia diplomática del país, y una victoria clave para la posición ilegal de los ingleses en Malvinas.

“Esta Cuarta Comisión (Política Especial y de Descolonización) aprobó hoy más de 20 proyectos de resolución y 1 decisión, muchos de los cuales responden a recomendaciones del Comité Especial de Descolonización, aun cuando el representante de los Estados Unidos pidió poner fin al mandato de dicho órgano y describió algunas de sus actividades como un despilfarro de recursos”, sostiene la resolución GA/SPD/841, que comunicó la ONU el 15 de octubre de 2026.

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A la ausencia de respaldo de la Casa Blanca en la Causa Malvinas, se sumaba la postura del Departamento de Estado orientada a disolver el Comité de Descolonización de la ONU.

A través de distintos canales diplomáticos, la administración Trump ratificaba su apoyo político al gobierno de Milei, pero hacía la salvedad respecto a las Islas Malvinas. En este caso puntual, Washington -sin dudas- respaldaba a Londres.