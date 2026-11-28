Agentes policiales y participantes con vestimenta tradicional asisten al acto de clausura del curso formativo en idiomas maternos en Guatemala. (PNCde Guatemala)

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La Policía Nacional Civil de Guatemala capacitó a 43 agentes durante siete meses en siete idiomas mayas para que puedan atender denuncias, pedidos de auxilio y conflictos comunitarios en la lengua materna de quienes recurren a la fuerza de seguridad. La formación busca reducir los obstáculos de comunicación que pueden alterar el relato de una víctima o impedir que una persona presente una denuncia.

El programa incluyó achi, kaqchikel, k’iche’, mam, poqomchi’, q’eqchi’ y sakapulteko. Estuvo a cargo del Departamento de Multiculturalidad de la Subdirección General de Prevención del Delito y concluyó con un acto en la Dirección General de la Policía Nacional Civil, ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

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Guatemala reconoce 22 idiomas mayas, además del garífuna y el xinka, mientras que el español es el idioma oficial y el de mayor uso en la administración pública. En numerosas comunidades, sin embargo, el español se aprende como segunda lengua o se utiliza principalmente para trámites, educación formal y contacto con las instituciones estatales.

La posibilidad de comunicarse en una lengua indígena puede ser determinante desde el primer contacto con un agente. Una persona que denuncia una amenaza, una agresión, un robo o un episodio de violencia necesita describir lugares, personas y hechos con precisión, y una diferencia en la interpretación de esos elementos puede modificar el sentido de su declaración.

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Agentes policiales y participantes con vestimenta tradicional asisten al acto de clausura del curso formativo en idiomas maternos en Guatemala. (PNCde Guatemala)

Siete lenguas para atender conflictos y denuncias

Los policías que completaron el curso podrán intervenir en sedes policiales, operativos y puestos de control. La institución prevé que también actúen como facilitadores en conflictos locales, con la posibilidad de escuchar a las partes en el idioma que emplean en su vida cotidiana.

La iniciativa apunta a disminuir la dependencia de familiares, vecinos u otros terceros que traducen de manera informal. Esas mediaciones pueden dificultar la confidencialidad de una denuncia o introducir errores en situaciones que requieren una explicación exacta de lo ocurrido.

El achi tiene presencia en Baja Verapaz; el kaqchikel se habla en áreas del centro y occidente; el k’iche’ predomina en parte del altiplano occidental; y el mam está presente en departamentos como San Marcos y Huehuetenango. El q’eqchi’, por su parte, se utiliza en Alta Verapaz, Izabal y parte de Petén, entre otros territorios.

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El q’eqchi’, el k’iche’, el mam y el kaqchikel figuran entre las lenguas mayas con mayor número de hablantes. También existen comunidades lingüísticas más pequeñas vinculadas con idiomas como el itzá, el mopán, el tektiteko y el uspanteko, una diversidad que limita el alcance de una única estrategia de atención estatal.

La obligación estatal de atender en idiomas nacionales

La Ley de Idiomas Nacionales, aprobada mediante el Decreto 19-2003, establece que los servicios públicos deben facilitar información y atención en los idiomas de las comunidades lingüísticas. Su artículo 15 incorpora a la seguridad entre las áreas prioritarias, junto con la salud, la educación y la justicia.

El reconocimiento legal de los idiomas nacionales no garantiza por sí solo la disponibilidad de intérpretes, funcionarios bilingües o documentos traducidos para cada procedimiento. La capacitación de los agentes representa una medida puntual dentro de una obligación más amplia para las instituciones presentes en territorios donde predominan las lenguas indígenas.

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El sistema judicial cuenta con 120 intérpretes oficiales para las 22 lenguas mayas, según la información presentada por Guatemala ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas. Durante ese debate también se expusieron reclamos por dificultades de acceso a la justicia y por la falta de intérpretes en algunas instancias.

La formación policial adquiere relevancia antes de que un caso llegue a un fiscal o a un tribunal. Si la persona afectada no logra explicar lo sucedido con claridad ante una comisaría o un agente de su comunidad, la dificultad aparece desde el inicio del proceso.

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La Policía Nacional Civil no informó en qué departamentos o comisarías serán asignados los 43 agentes ni si el programa tendrá nuevas cohortes para incorporar otros idiomas mayas, el garífuna o el xinka. Tampoco detalló si los participantes recibieron herramientas para redactar actas, orientar denuncias o intervenir en procedimientos policiales en esas lenguas.