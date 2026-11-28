El Ministerio de Turismo de República Dominicana lanzó una campaña para promover destinos culturales, naturales y gastronómicos./ (Cortesía)

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República Dominicana presentó una campaña internacional para ampliar la imagen del país más allá de sus playas y promover una oferta turística que reúne naturaleza, patrimonio, gastronomía, actividades deportivas y experiencias vinculadas con las tradiciones locales.

Bajo el lema “Siente República Dominicana, la tierra que lo tiene todo”, el Ministerio de Turismo busca mostrar destinos y circuitos que abarcan desde las zonas costeras hasta ciudades históricas, áreas protegidas y centros de producción artesanal. La iniciativa apunta a que los viajeros conozcan la música, la cultura y la hospitalidad de la población dominicana.

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La propuesta pone el foco en la diversidad geográfica del país caribeño. Los visitantes pueden combinar estadías de playa con recorridos por montañas, lagunas, cenotes, espacios rurales y sitios de valor histórico. También incluye alternativas para quienes buscan golf, aventura, gastronomía y alojamientos de lujo.

En el este de República Dominicana, Punta Cana y Cap Cana concentran parte de la oferta de playa y complejos turísticos, junto con campos de golf y actividades al aire libre. Entre las opciones figura Scape Park, donde los visitantes pueden conocer Hoyo Azul, un cenote de aguas turquesas rodeado de vegetación, además de realizar recorridos por cuevas.

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La propuesta abarca Punta Cana, La Romana, Miches y Pedernales, donde se ofrecen actividades al aire libre, visitas a productores, recorridos por manglares y excursiones en el Parque Nacional Jaragua./ (Cortesía)

La Romana ofrece otro perfil dentro de ese circuito. Allí se encuentra Altos de Chavón, un espacio de inspiración mediterránea con calles empedradas, galerías y vistas al río Chavón. La zona combina propuestas culturales, alojamientos y actividades vinculadas con el paisaje costero.

En la región de Miches, las playas de Esmeralda se articulan con atractivos naturales como Montaña Redonda. El destino también incorpora experiencias de turismo rural y propuestas de lujo. La ruta del cacao de Canducto permite acercarse a productores locales y conocer parte de los procesos que intervienen en la elaboración de ese alimento.

Pedernales propone áreas protegidas y observación de aves

El suroeste del país aparece como otra de las regiones incluidas en la campaña. Pedernales reúne playas, biodiversidad y áreas de conservación. La bahía de las Águilas, con aguas transparentes y un entorno protegido, forma parte de los principales atractivos de esa zona.

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La Laguna de Oviedo, situada dentro del Parque Nacional Jaragua, ofrece excursiones por manglares y cayos. En ese recorrido es posible observar diversas especies de aves, una de las actividades que amplían la oferta turística fuera de los destinos tradicionales de sol y playa.

El gobierno dominicano busca atraer viajeros con itinerarios que entrelazan historia, biodiversidad y exquisita gastronomía./ (Cortesía)

La campaña plantea un recorrido que vincula litoral, naturaleza, historia y producción local. Esa combinación busca que los visitantes organicen itinerarios con experiencias distintas dentro de un mismo viaje.

Santo Domingo concentra patrimonio e identidad cultural

La capital dominicana ocupa un lugar central en la propuesta por su patrimonio histórico. La Ciudad Colonial de Santo Domingo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), reúne construcciones como el Alcázar de Colón y la Catedral Primada de América.

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Museos, plazas, restaurantes y espacios culturales completan la oferta de esta zona, que permite recorrer parte de la historia de la isla y de la conformación de la identidad dominicana. La ciudad puede incorporarse como escala en un viaje que también incluya destinos de playa o rutas de naturaleza.

La gastronomía forma parte de ese programa. En Miches, los recorridos relacionados con el cacao proponen conocer cultivos y productos derivados. En Polo, Jarabacoa y otros puntos del interior, las experiencias se enfocan en el café, desde el grano hasta la taza.

La nueva campaña turística pone el foco en rutas que combinan naturaleza protegida, producción local y herencia colonial./ (Cortesía)

En Tamboril, cerca de Santiago de los Caballeros, la fábrica La Aurora muestra el proceso de elaboración artesanal de cigarros, una actividad ligada a las tradiciones productivas del país.

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El Ministerio de Turismo presenta así una invitación a conocer una oferta que combina destinos costeros, áreas naturales, patrimonio urbano y gastronomía local.