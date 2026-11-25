Una investigación de la Universidad de California en San Diego determinó que los patrones de actividad en Instagram reflejan la soledad de los estudiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una investigación de la Universidad de California en San Diego (UCSD) determinó que la soledad que sienten los estudiantes puede detectarse a través de patrones de actividad, lenguaje e imágenes en Instagram. Las señales difieren según se trate de la falta de un vínculo íntimo o de la desconexión de un grupo social, aunque no permiten diagnosticar a una persona ni establecer si el uso de la plataforma causa ese malestar, informó Medical Xpress, portal especializado en salud y ciencia.

La red social reúne a más de 3 mil millones de usuarios activos mensuales en el mundo y se ha convertido en uno de los principales espacios de interacción cotidiana. El estudio, publicado en npj Mental Health Research, encontró que la actividad digital predice con precisión moderada cómo los alumnos describen su propia soledad, aunque resulta mucho menos útil para estimar cuántas personas tienen disponibles como apoyo fuera de internet.

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La investigación examinó los historiales completos de 415 estudiantes universitarios, incluidos contenidos habitualmente privados. Los participantes descargaron sus archivos de Instagram y los entregaron de manera voluntaria a cambio de créditos académicos, con protecciones de privacidad y consentimiento informado.

El equipo utilizó aprendizaje automático, un sistema que identifica regularidades en grandes volúmenes de datos, para comparar fotos, textos y actividad cotidiana con respuestas a escalas establecidas de soledad. “Lo que resulta destacable es que podemos identificar patrones asociados a algo tan personal y difícil de observar como la soledad”, señaló Sherry Jiang, autora principal del estudio. “Al analizar fotos, lenguaje y actividad cotidiana en conjunto, podemos detectar indicios sutiles que de otro modo pasarían desapercibidos.”

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Cabe destacar que más del 60% de los alumnos tenía cuentas privadas. Eso permitió analizar fotografías, textos, comentarios, “me gusta” y otras interacciones desde la creación de sus perfiles, en lugar de concentrarse en cuentas públicas de figuras con contenidos preparados para construir una marca personal.

El estudio analizó los historiales digitales completos de 415 universitarios mediante sistemas de aprendizaje automático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos formas de soledad con huellas digitales distintas

La soledad emocional consiste en sentir la ausencia de una relación cercana y significativa o de alguien a quien recurrir en momentos difíciles. Puede producir vacío y malestar aun cuando la persona está rodeada de otros, y estudios previos la han vinculado con mayor fuerza con la depresión y la ansiedad.

La soledad social, en cambio, describe la desconexión de un círculo más amplio de amistades o de una comunidad. Una persona puede tener pareja o un mejor amigo y, al mismo tiempo, sentir que no pertenece a ningún grupo.

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Piotr Winkielman, profesor de psicología de la UCSD, sostuvo que ambas experiencias requieren respuestas diferentes: “La soledad no es una experiencia única para todos, y las soluciones tampoco lo son”. Para quien se siente apartado de una comunidad, pueden ser útiles más oportunidades de socialización, mientras que la falta de una conexión emocional cercana demanda otra clase de apoyo.

Dos tipos de soledad, dos perfiles digitales distintos

El estudio identificó señales digitales diferenciadas según el tipo de soledad. Para cada uno, el comportamiento en Instagram dejó huellas propias:

Soledad emocional:

Menos fotos con rostros humanos

Mayor uso de lenguaje orientado al pasado, como “fue” o “tenía”

Publicaciones más frecuentes entre las 23:00 y las 5:00

Mayor uso de lenguaje negativo en epígrafes

Fotos de perfil con expresiones más tristes o enojadas

Referencias más frecuentes a familiares y amigos

Soledad social:

Menos fotos con rostros humanos

Fotos de perfil con la cabeza inclinada hacia arriba

Mayor uso de lenguaje orientado al pasado, como “fue” o “tenía”

Menos “me gusta” y comentarios en publicaciones ajenas

Menos actividad los fines de semana

Menos palabras de cuidado o agradecimiento, como “gracias” o “cuidar”

Menos términos vinculados a la comunicación, como “dijo” o “decir”

Los investigadores identificaron huellas digitales diferenciadas para la soledad emocional y la soledad social (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potencial de alerta y los límites de la tecnología

Los investigadores plantearon que el comportamiento digital podría servir en el futuro para reconocer a personas que atraviesan soledad, incluso si son reacias a hablar de sus sentimientos. Winkielman comparó esa posibilidad con los dispositivos de salud que detectan ritmos cardíacos irregulares y alertan al usuario sobre un posible problema.

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“¿Y si su cuenta de Instagram pudiera sugerirle que es momento de hablar con alguien?”, preguntó el profesor. Universidades, consejeros y profesionales de la salud podrían utilizar señales tempranas para ofrecer apoyos adaptados a cada forma de soledad.

Los resultados describen tendencias de grupo y no indicadores fiables para diagnosticar casos individuales. Tampoco permiten determinar si la soledad modifica la forma de usar Instagram, si la plataforma contribuye a ese sentimiento o si ambos procesos ocurren a la vez.

La soledad está considerada una preocupación creciente de salud pública por su asociación con mayores riesgos de depresión, ansiedad y muerte prematura. Sin embargo, cualquier aplicación futura requeriría consentimiento informado, mecanismos contra el uso indebido de los datos y una evaluación rigurosa de las consecuencias de clasificar erróneamente a alguien como una persona solitaria.

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