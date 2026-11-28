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La eliminación ante Columbus Crew dejó a Inter Miami fuera en el inicio de los playoffs de la MLS, pero su entrenador, Cristian Kily González, rechazó que el resultado defina la temporada como un fracaso. El DT sostuvo que su equipo mereció más en la derrota por 1-0 y adelantó que el club trabaja para incorporar futbolistas en el próximo mercado de pases.

“La palabra fracaso es muy, muy fuerte en la vida, y esto es fútbol”, afirmó González en la conferencia posterior al partido. El entrenador remarcó que lleva dos meses y medio al frente del equipo y diferenció la decepción por la eliminación de una evaluación total del proceso. La derrota terminó la serie de primera ronda ante Columbus, que también había ganado el encuentro inicial. Inter Miami no convirtió goles en los dos partidos de la llave, pese a que había marcado 80 tantos durante la temporada regular. El gol que definió el segundo cruce llegó en el segundo minuto de descuento, cuando el equipo de González buscaba llevar la definición a un tercer partido.

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El técnico consideró que el desenlace fue injusto por el desarrollo. “La impresión es, obvio que después de esta derrota, para mí totalmente injusta sobre la hora, porque creo que el equipo estuvo a la altura, mereció ganarlo durante todo el partido”, dijo. A su vez, reconoció la tristeza que atravesaba al plantel por el cierre de la campaña. En su análisis, el DT sostuvo que Inter Miami generó las ocasiones más claras y logró mejorar en el aspecto defensivo respecto de actuaciones anteriores.

“El primer partido fue un poco la clave de esta serie”, explicó. Luego destacó la respuesta de sus jugadores en la revancha: “Hoy el equipo estuvo bien, estuvo en funcionamiento bien, defendió bien”. La única excepción, según su mirada, fue la acción final que derivó en el gol de Columbus Crew.

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El Kily González anticipó cambios en el Inter Miami (Photo by Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El entrenador también respondió a las preguntas por la falta de eficacia ofensiva y por el partido de Lionel Messi, quien no registró remates al arco. Para González, la explicación estuvo en la propuesta rival y en la protección que suelen recibir las zonas donde interviene el capitán argentino. “Tenemos un rival que defendió bien. Más allá de que Leo no haya pateado al arco, creo que el equipo lo superó”, señaló. El DT agregó que Columbus tomó recaudos para cerrar los espacios alrededor de Messi y se replegó con una línea de cinco defensores, una estructura que, según planteó, redujo las posibilidades de penetrar en el área. En ese sentido, mencionó una oportunidad de Germán Berterame antes del tanto de Columbus. Para el entrenador, esa jugada pudo haber modificado el rumbo de la noche. “La jugada previa al gol de ellos tuvimos una de Germán bajo el arco, que era gol, y terminaba la serie o nos daba la posibilidad del tercer partido”, lamentó.

El Kily fue tajante al responder y defendió la postura de sus futbolistas, aun cuando admitió que el resultado obliga a una revisión. “El fracaso es el que no lo intenta. Hoy mi equipo lo intentó por todos lados, para mí fue superior”, expresó el técnico. Según su evaluación, la derrota no debe borrar la entrega ni el rendimiento que, a su criterio, mostró el plantel en un duelo de eliminación directa.

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González insistió en que los nombres propios no alcanzan para explicar un resultado ni para garantizar un funcionamiento. “Más allá de los nombres, esto no pasa por nombres, sino por funcionamiento”, afirmó. A partir de esa idea, reconoció que el equipo no tuvo la precisión necesaria en los últimos metros para traducir su dominio territorial en goles.

“Me hubiese preocupado si el equipo no hubiese tenido actitud, no hubiese tenido juego, no hubiese sometido por momentos al rival”, afirmó. También señaló que Columbus no generó la misma cantidad de situaciones que en enfrentamientos anteriores entre ambos.

El mensaje más concreto de González estuvo vinculado al armado del próximo plantel. El entrenador confirmó que Inter Miami ya trabaja en el mercado de pases y anticipó llegadas para reforzar distintas líneas del campo. “Ya venimos trabajando con el tema del mercado para sumar posibilidades, opciones”, aseguró. Aunque manifestó conformidad con los futbolistas que tiene a disposición, consideró que el equipo necesita ajustes para elevar su rendimiento colectivo. “Estoy contento con los jugadores que tengo, para mí son los mejores, pero había que ajustar, había que intentar formar un mejor equipo”, explicó. González consideró que el conjunto logró avances por tramos, pero admitió que no mantuvo esa versión con regularidad.

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El técnico no precisó posiciones ni nombres, aunque fue claro respecto de la magnitud de la renovación que pretende. “Vamos a traer varios jugadores en distintos sectores”, afirmó. La declaración abre un período de cambios para una plantilla que no logró extender su recorrido en los playoffs.

González planteó que el desafío será encontrar más alternativas ofensivas para evitar que el peso de la creación recaiga de forma constante sobre Messi. “Hay que buscar más posibilidades de otros lados para que Leo pueda aparecer en la jugada en el momento justo”, indicó.

Tras la eliminación, el DT pidió levantar la cabeza y mirar hacia la preparación de la próxima temporada. “En poco tiempo ya empezamos a trabajar de nuevo”, concluyó.

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