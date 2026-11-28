Las empresas de capital totalmente extranjero constituyen la modalidad predominante entre las nuevas operaciones comerciales autorizadas. (Imagen retomada de Diario de Cuba)

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Cuba aprobó 40 nuevos negocios con inversión extranjera que comprometen USD 2,000 millones durante 2026, anunció el 26 de noviembre el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, en un intento por captar capital para una economía que arrastra déficits de inversión, deterioro de infraestructuras y pérdida de capacidad productiva.

El monto comunicado corresponde al capital comprometido en los proyectos autorizados, pero no quedó aclarado si ese dinero ya ingresó al país. La diferencia resulta relevante porque una inversión aprobada puede demorarse años, recibir solo una parte de la financiación prevista o no llegar a ejecutarse.

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La cifra supera el ritmo de aprobación registrado en años recientes, cuando Cuba se movió en torno a una treintena de proyectos anuales. En 2025 se acordaron 32 negocios por USD 2,100 millones, mientras que en 2024 se concretaron 28 por más de 68 millones, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

El predominio del capital totalmente extranjero

Las empresas de capital totalmente extranjero pasaron a ser la modalidad predominante entre los negocios aprobados este año, con 22 operaciones. A ellas se suman nueve empresas mixtas, que antes concentraban la mayor parte de las inversiones foráneas, y nueve contratos de asociación económica internacional.

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El régimen autorizó el arrendamiento de hoteles a firmas foráneas en un contexto donde más del 70% de las instalaciones permanece cerrado. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuatro de los proyectos se instalarán en la Zona Especial de Desarrollo Mariel y el conjunto de las inversiones se reparte entre siete provincias. Pérez-Oliva Fraga no informó el origen de los capitales comprometidos.

Cuatro empresas recibieron autorización para arrendar instalaciones hoteleras y ya están operativas. Otros seis negocios incluyen la participación de cubanos residentes en el exterior.

La apertura a la gestión hotelera ocurre mientras más del 70% de los hoteles cubanos permanece cerrado, según el propio régimen. Las principales cadenas internacionales que administraban establecimientos en la isla se retiraron después de que Washington amenazara con sancionarlas por operar negocios vinculados con el conglomerado empresarial militar GAESA y sancionara al Ministerio de Turismo.

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Tres de las inversiones aprobadas surgieron por iniciativa de los territorios donde funcionarán, mientras que otras cuatro aprovecharán capacidades industriales ya existentes. También fue autorizada una permuta financiera, conocida como swap, un contrato mediante el cual dos partes intercambian flujos de dinero futuros en fechas y condiciones pactadas.

Este tipo de operación suele utilizarse para cubrir riesgos asociados a tasas de interés o variaciones cambiarias, así como para modificar la estructura de una deuda o una inversión. La operación anunciada quedó vinculada a la creación de nuevos negocios.

Las autoridades atribuyeron los resultados a la reforma económica iniciada en junio de 2026. A partir de esas medidas, fueron aprobadas tres asociaciones entre compañías extranjeras y empresas privadas o cooperativas cubanas.

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El Ministerio de Comercio Exterior redujo a una semana el plazo oficial para la evaluación de las propuestas de negocios. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Pérez-Oliva Fraga reconoció, sin embargo, que el régimen no está satisfecho con el resultado alcanzado en materia de burocracia y descentralización de decisiones. El plazo de evaluación de los proyectos se redujo de dos semanas a una, pero el funcionario admitió que las modificaciones no han avanzado lo suficiente.

Una cartera de 471 proyectos para captar divisas

La nueva cartera de oportunidades de inversión reúne 471 proyectos, de los cuales 34 se localizan en la Zona Especial de Desarrollo Mariel y 426 en el resto del país. Las provincias aportaron 56 iniciativas.

El petróleo concentra 139 proyectos, seguido por el turismo, con 115, y el sector agroalimentario, con 82. La industria reúne 30 oportunidades y la minería, 18.

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La cartera incorpora además iniciativas en la agroindustria azucarera, la construcción, la industria biofarmacéutica, el sector inmobiliario, el transporte y la logística. Pérez-Oliva Fraga explicó que la distribución sectorial responde principalmente a la necesidad de generar ingresos en divisas.

El volumen de capital anunciado coincide con la referencia que el propio régimen cubano ha utilizado durante años como mínimo necesario para elevar la tasa de inversión nacional. En 2018, el entonces ministro Rodrigo Malmierca sostuvo que la economía requería USD 2.000 millones anuales para aumentar una tasa de inversión que rondaba el 12% del producto interno bruto.

En marzo de 2026, el economista Omar Everleny estimó que el país necesitaría más de USD 2.500 millones al año para alcanzar tasas de crecimiento sustantivas. Esa necesidad se incrementa por la acumulación de años de inversión insuficiente, el deterioro de infraestructuras y la pérdida de capacidad productiva.

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La nueva cartera de oportunidades reúne 471 proyectos con prioridad en las áreas de petróleo, turismo y producción agroalimentaria. REUTERS/Alexandre Meneghini

Un análisis basado en datos del Centro de Estudios de la Economía Cubana situó la formación bruta de capital en 16,3% del PIB en 2024. Esa proporción se mantiene baja frente a las necesidades de recuperación y modernización de sectores como la generación eléctrica, la agricultura, la industria, el transporte y las infraestructuras.

La brecha entre proyectos aprobados y capital ingresado

La trayectoria reciente muestra que la aprobación de negocios no siempre se traduce en inversiones efectivas. En 2021, Malmierca informó que durante los dos años anteriores se habían autorizado 47 proyectos, aunque solo 25 se habían constituido.

En 2022, durante el Foro de Inversiones de la Feria Internacional de La Habana, el entonces ministro comunicó que hasta octubre se habían acordado 30 negocios por USD 402 millones. Un año después volvió a informar 30 operaciones, mientras el Ministerio de Comercio Exterior señaló que existían otros 45 proyectos en negociaciones avanzadas por unos USD 9,000 millones.

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La reforma económica autorizó la contratación directa de trabajadores y la apertura de cuentas bancarias en el exterior para compañías internacionales. REUTERS/Norlys Perez

Los registros de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, reflejan una distancia entre los anuncios de capital comprometido y los flujos netos de inversión extranjera directa. Cuba recibió USD 165 millones en 2021 y USD 134 millones en 2022, pero los saldos fueron negativos en 2023 y 2024, con menos USD 10 millones y menos USD 8 millones, respectivamente.

En 2025, mientras las autoridades cubanas anunciaban compromisos por USD 2,100 millones, la UNCTAD registró apenas USD 79 millones de entradas netas. Los resultados negativos de los dos años previos reflejan dificultades no solo para obtener autorizaciones, sino para que los inversores produzcan, cobren, importen, repatríen beneficios y recuperen su capital.

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Las reformas de 2026 incluyeron la posibilidad de que empresas extranjeras contraten directamente a sus trabajadores, abran cuentas bancarias en el exterior y enfrenten procedimientos más simples. Las propias autoridades reconocieron que todavía no pueden calcular el impacto de algunas de esas medidas.