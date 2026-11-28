El servicio opera para mayores de 18 años en mercados seleccionados y dispone de un formulario aparte para menores de edad (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Google ofrece una herramienta, llamada “Resultados sobre ti” (“Results about you” en inglés), que busca en su buscador el teléfono, la dirección de casa y el correo electrónico de cada usuario y permite pedir que esas páginas dejen de aparecer cuando se busca su nombre.

El servicio funciona con la cuenta de Google. Según la página oficial de ayuda del buscador, algunas de sus funciones se están desplegando solo para mayores de 18 años y en ciertos mercados, de modo que no todos los usuarios ven las mismas opciones. Para menores de edad existe un formulario aparte de solicitud detallada.

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Cómo activar la búsqueda de tus datos

El primer paso es abrir la página “Resultados sobre ti”. En la aplicación de Google, se toca la foto de perfil o la inicial para abrir el menú y se elige esa opción. En el navegador del teléfono o de la computadora, se entra a la página y se pulsa “Empezar” o “Configuración”.

La herramienta Resultados sobre ti permite pedir el retiro de teléfonos, domicilios y correos electrónicos del buscador de Google (Europa Press)

Allí hay que escribir el nombre y los datos personales que se quieren vigilar. Google los usa para comprobar si algún resultado de búsqueda los muestra. El formulario admite también apodos, apellido de soltera, varios teléfonos, varias direcciones de casa y varias cuentas de correo.

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Después conviene activar las notificaciones. Con ellas, Google envía un aviso por correo o en la aplicación a las pocas horas, para informar si hubo coincidencias, y luego otro cada vez que aparece un resultado nuevo con esos datos.

Para revisar lo encontrado, se abre la pestaña “Para revisar” dentro de la misma página. Al seleccionar un resultado, se ve de qué sitio proviene y qué dato personal contiene.

Cómo pedir que borren un resultado

Si un resultado muestra información que el usuario prefiere mantener privada, se despliega y se elige “Solicitar eliminación”. Quien no quiera iniciar el trámite puede marcarlo como “revisado”. Google envía un correo para confirmar la solicitud y otro cuando la revisa, y el estado se consulta en “Solicitudes de eliminación”.

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También se puede hacer desde el propio buscador. Hay que iniciar sesión, buscar el propio nombre (la ayuda sugiere sumar la ciudad o la dirección para encontrar páginas con datos de contacto), tocar el menú “Más” del panel “Acerca de este resultado” y elegir “Quitar resultado”. Allí se indica que muestra información personal que el usuario no quiere que aparezca, y luego “Información de contacto”.

Google almacena los datos ingresados para la vigilancia bajo cifrado y evita su empleo en la personalización de otros servicios (REUTERS/Carlos Jasso/File Photo)

Google recomienda escribir el nombre y el dato de contacto tal como figuran en la página. Si aparece un apodo o una dirección antigua, esos son los datos que se deben cargar. Con un solo tipo de dato por página alcanza, y no hace falta repetir la solicitud para la misma dirección web.

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Las solicitudes pueden figurar como “En curso”, “Aprobada”, “Denegada” o “Deshecha”. Google aclara que puede pasar un tiempo entre la aprobación y la desaparición efectiva del resultado, y que el cambio puede comprobarse a las pocas horas de ser aprobada la solicitud.

Qué páginas Google no va a quitar

Google revisa cada pedido con tres condiciones. El dato debe ser personal, no profesional, salvo que se haya publicado con la intención de causar daño: en ese caso corresponde el formulario detallado. El usuario no debe controlar la información, como ocurre con su perfil de una red social o su blog. Y la información no debe ser de interés público.

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Por esa última razón, la empresa no elimina resultados de páginas de instituciones educativas o gubernamentales ni de periódicos. En su página de ayuda, también menciona los sitios de empresas entre los resultados que considera valiosos para el público, por lo que tampoco aparece la opción de quitarlos.

Google sostiene que guarda los datos que se cargan para el monitoreo con cifrado avanzado y controles de acceso, que no los comparte y que no los usa para personalizar otros productos. Los emplea para vigilar, procesar solicitudes, mejorar el proceso y mostrar el historial de pedidos.