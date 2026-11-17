La inteligencia artificial incrementa el alcance y la credibilidad de los fraudes digitales durante las compras de Black Friday y Cyber Monday.

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La inteligencia artificial vuelve más creíbles y escalables los fraudes digitales durante Black Friday y las compras de fin de año, cuando las promociones falsas, los sitios fraudulentos y la suplantación de comercios pueden derivar en pérdidas financieras y exposición de datos personales.

El alcance del problema quedó reflejado en el Global Cybersecurity Outlook 2026 del World Economic Forum: el 73 % de los ejecutivos y expertos consultados sufrió fraude facilitado por medios cibernéticos durante 2025.

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Las herramientas de inteligencia artificial generativa permiten elaborar páginas falsas, mensajes y piezas visuales que reproducen con precisión la identidad de negocios legítimos. También pueden adaptar las comunicaciones a cada destinatario y automatizar respuestas, lo que dificulta detectar el engaño.

Waldim Rossal, consultor senior de Supply Chain en EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, señaló que esta tecnología no necesariamente crea una modalidad nueva de riesgo, pero refuerza mecanismos ya conocidos. “La sofisticación de estas herramientas cambia la forma en que debemos abordar la seguridad digital. Una promoción puede parecer auténtica, utilizar la imagen de una marca reconocida e incluso ofrecer una experiencia de atención aparentemente legítima”.

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Las herramientas de inteligencia artificial generativa reproducen la identidad visual de comercios legítimos y automatizan respuestas personalizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Direcciones alteradas y descuentos difíciles de creer

Las direcciones web con cambios mínimos respecto del dominio oficial, los descuentos excesivos y los mensajes que presionan para comprar de inmediato son algunas de las señales que pueden advertir sobre una estafa. También requieren cautela los enlaces, remitentes o archivos provenientes de contactos desconocidos.

Las condiciones poco claras de una promoción, los pedidos inusuales de información personal y los pagos dirigidos a cuentas particulares constituyen otros indicios. Rossal recomendó verificar el origen de una oferta mediante el sitio web, la aplicación o las cuentas oficiales del comercio, sin ingresar desde los enlaces recibidos.

Antes de completar una operación, los compradores deben confirmar el precio, la vigencia y las condiciones de la promoción. También deben comprobar que el destinatario del pago corresponda al establecimiento legítimo.

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Los medios de pago con alertas de seguridad y mecanismos de reclamación ofrecen una capa adicional de protección. EY aconsejó activar la autenticación multifactor, evitar transacciones desde redes públicas y no compartir contraseñas, PIN ni códigos de autenticación.

Los expertos sugieren calcular la proporción de ingresos comprometidos en obligaciones previas antes de asumir nuevas deudas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bloqueo de credenciales ante una interacción sospechosa

Quien sospeche haber ingresado a una página fraudulenta o haber compartido datos sensibles debe interrumpir la interacción y cambiar de inmediato las credenciales comprometidas. Tampoco debe descargar archivos ni instalar aplicaciones enviadas mediante promociones sospechosas.

Si se proporcionó información financiera o se realizó un pago, la recomendación es contactar al banco o emisor del medio de pago para solicitar el bloqueo y revisar los movimientos de la cuenta. También conviene conservar las pruebas disponibles y denunciar el sitio o perfil ante la plataforma digital, el comercio afectado y las autoridades competentes.

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“Durante la temporada de compras de fin de año, detenerse unos minutos para comprobar la autenticidad de una oferta puede evitar consecuencias financieras y la exposición de información personal”, concluyó Rossal.