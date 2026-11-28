El informe oficial de la Aeronáutica Civil de Colombia registró 71 muertos y seis sobrevivientes tras la caída del avión de Chapecoense en 2016 (Instagram/@jaksonfollmann)

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En una entrevista con R7, el exarquero Jakson Follmann recordó la caída del avión de Chapecoense rumbo a la final de la Copa Sudamericana. A días de cumplirse el décimo aniversario, recordó una noche que terminó con su carrera y la muerte de muchos compañeros.

El sobreviviente pasó del partido más importante del club a las consecuencias físicas y personales de la caída.

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El avión cayó la noche del 28 de noviembre de 2016, hora local de Colombia. El informe final de la Aeronáutica Civil de Colombia registró el impacto a las 02:59 UTC del 29 de noviembre, cuando en la zona de Medellín todavía era 28 de noviembre.

Jakson Follmann relató que los motores se apagaron y las luces dejaron de funcionar minutos antes del impacto a 30 kilómetros de Medellín (AFP)

La diferencia horaria explica las dos fechas que circulan sobre la tragedia. Según ese informe, había 77 personas a bordo: 71 murieron y seis sobrevivieron, entre ellos Follmann, los jugadores Alan Ruschel y Neto, el periodista Rafael Henzel y los tripulantes Ximena Suárez y Erwin Tumiri.

En el décimo aniversario, Follmann recordó las consecuencias para sobrevivientes y familias de las víctimas. Además de describir su recuperación, afirmó que aún no tiene información concreta sobre las responsabilidades y las indemnizaciones.

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El recuerdo del vuelo sigue unido a la pérdida de sus compañeros

Follmann relató que el trayecto transcurría con normalidad hasta que los motores se apagaron y las luces de la aeronave dejaron de funcionar. “De repente, los motores se detienen, las luces se apagan y nadie dice nada”, recordó.

Las investigaciones determinaron una falta de combustible por fallas de planificación en el vuelo hacia la final de la Copa Sudamericana (Instagram/@jaksonfollmann)

Según su relato, dentro del avión solo se oía el ruido del viento y todo estaba a oscuras. Follmann contó que rezaron y esperaron que los sistemas volvieran a funcionar.

El exarquero tenía 24 años cuando ocurrió la caída. “En menos de un minuto, perdí prácticamente a todos mis amigos y mi principal instrumento de trabajo”, afirmó en la entrevista.

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También describió la persistencia de esa pérdida: “Fue difícil, es difícil y será difícil hasta la eternidad”. El informe final sitúa el impacto a unos 18 kilómetros al sur de la pista del Aeropuerto Internacional José María Córdova.

La delegación de Chapecoense viajaba para enfrentar al Atlético Nacional en la definición continental. Follmann afirmó que la tragedia pudo haberse evitado y cuestionó que se la considerara un hecho sin responsables.

El exarquero brasileño sufrió 14 fracturas, perdió una pierna y permaneció en coma durante cinco días después de la colisión (AP Photo/Luis Benavides)

La entrevista indicó que las investigaciones apuntaron a una falta de combustible asociada a fallas en la planificación del vuelo. Follmann expresó esa mirada desde su condición de sobreviviente y fue contundente al referirse a lo ocurrido: “No fue un accidente, no fue un desastre. Fue un crimen que podría haberse evitado por completo”.

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La recuperación obligó a reconstruir una vida fuera de las canchas

Tras el accidente, Follmann sufrió 14 fracturas, perdió una pierna y permaneció cerca de dos meses internado. Fue el último de los sobrevivientes en recibir el alta, según relató.

Durante ese período atravesó cirugías, recibió la noticia de las muertes de sus compañeros y debió concentrarse en su recuperación.

La adaptación a una prótesis obligó al exfutbolista a reaprender el movimiento para caminar durante su etapa de rehabilitación física (Instagram/@jaksonfollmann)

El exfutbolista explicó que estuvo cinco días en coma y que al despertar conoció, de manera gradual, la dimensión de la tragedia y el alcance de sus lesiones. “Cuando abrí los ojos, ya recibí la noticia de todo lo que había ocurrido”, relató.

También recordó que recibió apoyo de profesionales, entre ellos especialistas en psicología, durante una etapa en la que su prioridad era sobrevivir.

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La adaptación a una prótesis fue una de las dificultades posteriores. Follmann señaló en la entrevista que había pensado que podría volver a caminar con rapidez, pero comprobó que debía reaprender el movimiento paso a paso.

“Tuve que aprender a caminar como un niño de 10 meses, un año”, dijo. “Necesité reconstruirme”, agregó al referirse a las secuelas físicas.

Follmann ingresó en silla de ruedas al estadio Arena Condá durante un partido ante Palmeiras para recibir el trofeo continental del club (Instagram/@jaksonfollmann)

Dos meses después de la caída, regresó a la Arena Condá para un amistoso ante Palmeiras. Llegó en ambulancia, acompañado por personal médico, y entró al estadio en silla de ruedas. Recordó que la hinchada coreaba su nombre y que muchas personas lloraban.

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Al recibir la medalla y el trofeo de la Copa Sudamericana, pensó en sus compañeros: “Quien debía levantar esa copa era nuestro eterno capitán, Cleber Santana”, afirmó.

En el décimo aniversario persisten las secuelas y la falta de certezas sobre las indemnizaciones

Follmann señaló que cuenta con la representación de un estudio jurídico de Estados Unidos especializado en accidentes aéreos, pero afirmó que no conoce avances concretos en los procesos de indemnización.

Según explicó, existe un fondo humanitario, aunque todavía no recibió definiciones sobre ese mecanismo.

El sobreviviente señaló la falta de definiciones sobre el fondo humanitario y la ausencia de avances concretos en las indemnizaciones legales (Instagram/@jaksonfollmann)

Follmann mantiene contacto con Alan Ruschel y Neto, a quienes definió como hermanos. “Somos muy amigos”, afirmó sobre el vínculo que conservan. Viven en distintos estados de Brasil, pero continúan comunicados por teléfono y mensajes, según contó.

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Su relación con Chapecoense también se mantiene, aunque reconoció que el paso del tiempo modificó la estructura del club y redujo la cantidad de personas de aquella etapa que siguen vinculadas a la institución.

Fuera del fútbol, el exarquero se dedica desde hace seis años a ofrecer conferencias sobre su experiencia. También publicó el libro A Vida Depois da Queda, escrito por el periodista Marco Aurélio de Souza, sobre su vida antes y después del accidente.

El exdeportista ofrece conferencias sobre su experiencia y publicó el libro titulado A Vida Depois da Queda con el periodista Marco Aurélio de Souza (Instagram/@jaksonfollmann)

Follmann dijo que las charlas y el libro forman parte de su actividad actual, que incluye viajes en avión para cumplir con esos compromisos. “Cada vez que subo a un avión, me siento y hago una oración”, afirmó sobre una rutina que mantiene desde entonces.

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