El presidente de la UFC plantea reunir los autógrafos de ambos excampeones en una sola pieza, que podría alcanzar el mayor precio del mercado de coleccionables deportivos (Reuters)

Guardar

Dana White quiere una tarjeta de coleccionismo firmada por Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov que, según el presidente de la UFC, podría convertirse en la pieza más cara de la historia de la organización y establecer un nuevo récord en el mercado de los coleccionables deportivos.

Según informó la plataforma deportiva DAZN, White es también un coleccionista con trayectoria. Su colección personal está valuada en más de un millón de dólares e incluye tarjetas de figuras como Tom Brady y Kobe Bryant, además de algunas de las piezas más cotizadas del universo de las artes marciales mixtas (MMA). Ese bagaje lo llevó a plantear, durante un video con Topps —empresa estadounidense especializada en tarjetas coleccionables y socia oficial de la UFC—, una idea que sacudió al mercado de los coleccionables deportivos.

PUBLICIDAD

White cree que la firma conjunta de ambos luchadores rompería todos los récords

La propuesta es concreta: que la compañía fabrique una tarjeta con los autógrafos de McGregor y Nurmagomedov en la misma pieza. “Tenemos que pensar en algo genial, como una tarjeta de Conor y Khabib. Una con los dos autógrafos sería increíble”, afirmó White en declaraciones a la empresa. El directivo está convencido de que la combinación de ambas firmas generaría un interés sin precedentes entre los fanáticos y los aficionados al coleccionismo deportivo.

Una firma conjunta reuniría a dos rivales cuya historia elevó el interés por las artes marciales mixtas y podría superar los precios actuales

El contexto respalda su intuición. En junio pasado, una tarjeta que contiene el primer autógrafo de McGregor en este tipo de colecciones se vendió por poco más de USD 196.000, superando los USD 101.000 que anteriormente alcanzó una pieza de los primeros años de Ilia Topuria en la UFC. “¡200.000 dólares por la tarjeta de Conor McGregor!”, exclamó White al conocer la cifra, redondeando una operación que refleja el atractivo comercial vigente del irlandés.

PUBLICIDAD

Nurmagomedov suma un valor extra como el único campeón que se retiró invicto

El interés por incluir al ruso en la pieza responde a su lugar único en la historia de las MMA. Nurmagomedov se retiró de la competencia sin conocer la derrota y ese legado lo convierte en uno de los nombres más buscados del mercado. Reunir su firma con la de McGregor añadiría a la tarjeta el peso histórico de una rivalidad que marcó a la organización durante años.

Una tarjeta conmemorativa diseñada por Topps reúne las imágenes y los autógrafos de Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov dentro de un estuche protector (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa rivalidad alcanzó su punto más recordado en 2018, cuando el enfrentamiento entre ambos terminó con una multitudinaria pelea fuera del octágono que involucró a integrantes de los dos equipos. La hostilidad de aquella noche trascendió los límites del deporte y consolidó la historia entre el irlandés y el ruso como una de las más intensas de las artes marciales. Ocho años después, sus nombres siguen generando expectación cada vez que aparecen juntos.

PUBLICIDAD

La iniciativa tiene antecedentes en el catálogo de la empresa, pero la dupla nunca se concretó

Topps ya comercializa piezas firmadas por dos personalidades. El propio White y el ejecutivo Hunter Campbell compartieron una de las tarjetas más buscadas de la colección Royalty 2026. En el plano deportivo, Dustin Poirier y Justin Gaethje firmaron conjuntamente una pieza que goza de popularidad entre los fanáticos. Sin embargo, McGregor y Nurmagomedov nunca protagonizaron un producto de esas características.

La empresa tampoco anuncia la producción del artículo, pese a que su presidente considera que la unión de ambas leyendas puede batir una marca en el coleccionismo

El mercado de tarjetas deportivas mueve volúmenes importantes de dinero, y las ediciones limitadas con autógrafos de figuras históricas suelen disparar los precios. Las MMA no son una excepción: la relevancia de los deportistas, los enfrentamientos míticos y la escasez de las tiradas son factores que elevan el valor de cada pieza, y una tarjeta con las firmas de McGregor y Nurmagomedov concentraría todos esos atributos en un solo producto.

PUBLICIDAD

Por ahora, la idea de White sigue siendo solo una propuesta. La compañía no anunció su fabricación y tampoco existe confirmación de que los dos luchadores estén dispuestos a firmarla. Aun así, el directivo considera que encontró la fórmula para superar un récord que ya parecía difícil de batir.