Lourdes Silva, una educadora uruguaya que fue asesinada a balazos cuando estaba en su auto (Facebook)

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Lourdes brillaba. Alcanza con ver una foto que inmortalizó su sonrisa para poder afirmarlo: está ella, esta educadora uruguaya, sonriendo a cámara, con los brazos abiertos, como si estuviera pronta para uno de esos abrazos que –dicen quienes la conocieron– daba como nadie.

Lourdes, o Lulú, como le decían, era una “persona alegre”, siempre simpática y de quien no había nada malo para decir. Así la recordaron quienes esta semana no podían creer la noticia que escuchaban: Lourdes Silva, de 54 años, fue asesinada a balazos por cuatro delincuentes que le dispararon cuando estaba en su auto.

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El crimen ocurrió en la noche del lunes en Puntas de Manga, en el noreste de Montevideo. Ella iba en su auto acompañada por otra mujer de 52 años cuando cuatro hombres en moto las abordaron, informó el noticiero Telemundo, de Canal 12. La primera hipótesis de la Policía uruguaya es que los cuatro delincuentes intentaron rapiñarlas.

El CAIF en el que trabajaba Lourdes fue cerrado por duelo (Captura Telemundo/Canal 12)

Los delincuentes llegaron en dos motos, las abordaron cuando estaban detenidas y les dispararon. Una de las balas impactó en el rostro de Lourdes. Ella intentó escapar de los atacantes y chocó contra un árbol. Poco después, falleció. Su acompañante resultó politraumatizada y su movilidad quedó comprometida.

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Otra de las hipótesis que manejan los investigadores es que los delincuentes se hayan equivocado de objetivo y que buscaran a otra persona que se desplazara en un auto similar.

Consternación por la muerte de la educadora

Lourdes era educadora en un CAIF –los centros estatales de Uruguay orientados a la atención de niños de entre cero y tres años– de Jardines del Hipódromo, otro de los barrios de la periferia de Montevideo, ubicado a siete kilómetros del lugar del asesinato.

El martes, este centro, llamado Mainumbi, estuvo cerrado por duelo. Allí la llamaban “la maestra Lulú”.

“Era una persona muy alegre, siempre simpática. Nunca la veías amargada o triste. Es muy triste y más porque fue por algo material, algo que te cuesta tanto conseguir. Uno con sacrificio trabaja para tener lo suyo y que te saquen la vida por eso es tristísimo”, declaró Angie, la madre de uno de los alumnos de Lourdes, a ese noticiero.

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Movilización en reclamo de justicia por el asesinato de la educadora uruguaya Lourdes Silva (Captura Telemundo/Canal 12)

“Era superamorosa. Cualquiera que la conozca no va a tener nada malo para decirte de ella”, comentó.

El martes, menos de 24 horas después del crimen, hubo una movilización en reclamo de mayor seguridad y justicia por el asesinato. En el barrio todos querían a Lourdes: la definen como una buena vecina y trabajadora. También estaba vinculada a una iglesia evangélica de esa zona de Montevideo.

“Morir así no es justo. No es justo. Salimos todos los vecinos porque es una maldad lo que están haciendo”, declaró una mujer que participaba de la movilización. Recordó a Lourdes como una mujer “divina” y “excelente vecina y mamá”. “No hay nada para decir contra ella”, expresó.

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Movilización en reclamo de justicia por el asesinato de la educadora uruguaya Lourdes Silva (Captura Telemundo/Canal 12)

“Cuando me enteré fue un shock”, dijo otra de las personas que se movilizaba. “Es un dolor muy grande para mí porque éramos vecinos de toda la vida. Éramos casi familia. En un momento ya no está. ¿Cómo aprendés a sobrevivir con ese dolor?”, se preguntó.

Esta joven manifestante también tuvo palabras elogiosas para la víctima: “Ella entraba a un lugar y lo iluminaba con su risa, con sus abrazos, sus mimos y detalles. Te veía y te preguntaba cómo estás. Se va a sentir la ausencia de ella, lo que es no tenerla con nosotros”.

Los vecinos expresaron que en Puntas de Manga los episodios de inseguridad son frecuentes.

Al velatorio de “la maestra Lulú” llegaron madres de sus alumnos con flores y dedicatorias.

Movilización en reclamo de justicia por el asesinato de la educadora uruguaya Lourdes Silva (Captura Telemundo/Canal 12)

“Era una persona maravillosa, realmente. Brillaba. Era feliz”, declaró en una rueda de prensa Giovana Chaves, de la comunidad Visión Cristiana.

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Lourdes no tuvo una vida sencilla: tuvo una vida dura y vivió la pérdida de su único hijo, como contó una de sus allegadas, pero pudo sobreponerse al dolor. “Irradiaba algo re lindo. Nos dejó una huella a todos los que estamos participando ahora de su despedida”, comentó Chaves.

Un equipo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) trabaja desde este jueves en el CAIF en el que daba clases Lourdes para abordar la muerte de esta educadora y transitar el duelo.