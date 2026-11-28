Los activistas Tito Magoti y Kumbusho Dawson promovieron la demanda en representación de los usuarios de la plataforma en el país (Europa Press)

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La Alta Corte de Tanzania declaró inconstitucional el bloqueo de la red social X que el Gobierno mantiene desde el 20 de mayo de 2025 y ordenó levantarlo de inmediato. El fallo, dictado el 24 de noviembre por un tribunal de tres jueces, sostiene que ninguna ley autoriza a bloquear una plataforma entera.

La sentencia responde a una petición constitucional de los activistas Tito Magoti y Kumbusho Dawson, que representaron a los usuarios de la aplicación en el país. Los demandados fueron el ministro de Información, Comunicación y Tecnologías de la Información, la Autoridad Reguladora de Comunicaciones de Tanzania (TCRA) y el fiscal general.

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Los jueces Salma Maghimbi, Elinaza Luvanda y Elizabeth Mkwizu ordenaron eliminar “cualquier restricción, bloqueo, reducción de ancho de banda u otra medida técnica o administrativa” contra X, según el texto citado por el diario tanzano The Citizen. El tribunal resolvió que la medida violó los artículos 18, 20(1), 26(1) y 29(1) de la Constitución de 1977.

El fallo no impide que el regulador ordene retirar o bloquear contenidos concretos que la ley considere prohibidos. Lo que anuló es el bloqueo de toda la plataforma. Tampoco fijó costas, porque se trató de una petición de interés público, informó el medio tanzano The Chanzo.

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Una norma sobre contenidos, no sobre plataformas

El tribunal concluyó que la restricción aplicada contra la red vulneró cuatro artículos de la Constitución de 1977 (Europa Press)

El Gobierno defendió el bloqueo con los reglamentos de 2020 sobre contenido en línea, en particular los artículos 16 y 19(b). Según The Chanzo, los jueces distinguieron entre el contenido y el medio que lo transporta: X puede alojar material lícito e ilícito, pero no es en sí el contenido prohibido que esas normas apuntan.

El tribunal afirmó que, si el Legislativo hubiera querido dar un poder tan amplio, lo habría dicho de forma expresa. También revisó las facultades de suspender licencias y de remitir infracciones a un comité de contenidos, y concluyó que ninguna permite bloquear una plataforma completa en lugar de seguir los procedimientos previstos.

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Los jueces añadieron que no se respetó el debido proceso: los usuarios no recibieron aviso previo, ni pudieron ser oídos ni apelar. Calificaron la medida de desproporcionada, porque se cortó el acceso a todos en vez de apuntar a las publicaciones ofensivas o a sus autores.

Según The Citizen, el Gobierno tampoco presentó pruebas de que un bloqueo total fuera necesario para lograr su objetivo.

“Donde no existe autoridad legal para la medida impugnada, el examen termina en la primera etapa”, escribió el tribunal, según The Chanzo. Para los jueces, la falta de base legal bastaba por sí sola para invalidar la restricción, sin necesidad de decidir si el Estado puede regular la expresión en línea.

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Los argumentos del Gobierno y de los demandantes

Los representantes del Estado admitieron el bloqueo, pero lo presentaron como un recurso de último momento para proteger la seguridad, la salud y la moral públicas. Dijeron que la plataforma había recibido advertencias previas y no corrigió las publicaciones. También señalaron que los usuarios podían recurrir a Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp y YouTube.

Las dificultades de acceso a la plataforma comenzaron en mayo de 2025 tras la vulneración de cuentas institucionales como la de la policía (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Los abogados Jebra Kambole y Robert Majige, por los peticionarios, sostuvieron que X sirve a ciudadanos, periodistas, comerciantes, estudiantes, docentes, abogados, políticos y creadores de contenido. Según The Chanzo, cuestionaron además que hubiera pruebas de que la advertencia a X se enviara o se recibiera.

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El tribunal descartó el argumento de las alternativas: cada red tiene funciones y público distintos, de modo que sugerir a los usuarios que cambien de plataforma no corrige la violación de derechos. Los demandantes habían mencionado, por ejemplo, los debates de voz en vivo de X Spaces.

Los usuarios empezaron a tener problemas para entrar a X la noche del 20 de mayo de 2025, cuando varias cuentas institucionales, entre ellas la de la policía, fueron vulneradas. El Observatorio Abierto de Interferencia de Redes (OONI) documentó en un análisis del 7 de agosto de 2025 un bloqueo técnico de X, con fechas y aplicación que variaban según el proveedor de internet. No lo observó en todas las redes que probó.

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Según The Citizen, el caso afecta a miles de usuarios que hoy solo pueden entrar a X mediante una red privada virtual (VPN). Ninguno de los dos medios informó, en sus textos del 27 y el 28 de noviembre, si el Gobierno apelará o cuándo restablecerá el acceso.