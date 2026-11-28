David Correa da Fonseca permanece detenido en Río de Janeiro mientras avanza la investigación en Espírito Santo (AP Foto/Jorge Saenz, Archivo)

Guardar

David Correa da Fonseca continúa detenido en Río de Janeiro mientras la investigación por narcotráfico, intento de homicidio y obstrucción de la justicia suma nuevos elementos. El delantero de Vasco da Gama, conocido como DVD, fue arrestado este jueves durante el entrenamiento de su equipo y quedó involucrado en una causa que desde hace meses sacude al fútbol brasileño. Las autoridades analizan su presunto vínculo con una organización criminal investigada en el estado de Espírito Santo.

La primera noche en prisión resultó compleja para el futbolista. David permanece en el complejo penitenciario de Benfica, en la zona norte de Río de Janeiro, aunque habría sufrido una descompensación que obligó a trasladarlo a la enfermería. Allí lo recibieron “pálido y nervioso”, según informó ESPN Brasil. El atacante espera ahora una definición sobre su destino carcelario, que podría ser el complejo de Bangu o una prisión de Espírito Santo, donde se desarrolla la causa en su contra.

PUBLICIDAD

La investigación atribuye al jugador un papel dentro de una trama que incluye un ataque contra un testigo policial y la posible planificación de la muerte de un ex asesor financiero. La Policía Civil de Espírito Santo examina conversaciones entre el delantero y Edson Vander da Silva Junior, amigo y ex gerente de David, a quien el expediente identifica como líder de la organización criminal. Los hechos bajo análisis se remontan a 2024 y se concentran en Serra, ciudad natal del futbolista.

El delantero de Vasco da Gama fue detenido durante un entrenamiento y sufrió una descompensación en prisión

CNN Brasil informó que “David Correa conocía un intento de asesinato contra un testigo policial y planeó la muerte del propio ex asesor financiero”. El artículo sostuvo que los investigadores vinculan esas sospechas con los intercambios que el jugador habría mantenido con Edson. De acuerdo con la Policía, ambos tenían una relación de “extrema confianza, cercanía y cooperación”, mientras el ex gerente operaba en Serra, en el estado de Espírito Santo.

PUBLICIDAD

Los mensajes incluidos en el expediente indicarían que David ya conocía el intento de asesinato cometido el 15 de marzo de 2024 contra una persona que luego se convirtió en testigo de la investigación. Según la hipótesis policial, Edson habría ordenado un tiroteo contra ese hombre por la sospecha de que transmitía información a traficantes de drogas rivales. El caso también involucró a dos hombres identificados como Kevin y Joshua, considerados por los investigadores “dos disidentes del grupo criminal”.

Las autoridades analizan mensajes atribuidos al delantero (CNN Brasil)

El 7 de abril de 2024, Edson le escribió a David: “Dicen que Josué y Kevin quieren hablar conmigo y que Ruan me diga que no me preocupe”. El delantero respondió: “Vaya con esos dos”. La Policía sostiene que esas comunicaciones reflejan que el futbolista conocía el contexto de violencia que rodeaba a los integrantes del grupo investigado. CNN Brasil indicó que los investigadores incorporaron esos intercambios para reconstruir el alcance de la relación entre el atacante y su antiguo entorno de confianza.

PUBLICIDAD

La causa también revisa las actividades de Raphael Marim de Lima, conocido como Said. La investigación lo señala como representante y administrador de los bienes, las finanzas personales, los vínculos interpersonales y el patrimonio de David Correa da Fonseca. Según la Policía, Raphael y Edson manejaban intereses del jugador y, al mismo tiempo, se ocupaban de la adquisición de armas de fuego y drogas, una acusación que forma parte de la pesquisa sobre la organización criminal.

El vínculo entre David y Raphael se rompió en julio de 2023. El jugador de Vasco da Gama tomó esa decisión después de detectar maniobras fraudulentas y desvíos financieros, tras lo cual transfirió la gestión de sus activos a Edson Junior. Ese cambio ocupa un lugar en la investigación porque la Justicia busca determinar cómo se reorganizaron los vínculos del delantero con las personas que administraban sus asuntos personales y patrimoniales.

PUBLICIDAD

David Correa da Fonseca, jugador del Vasco da Gama, fue detenido durante el entrenamiento del equipo

El arresto de este jueves se concretó en el Centro de Entrenamiento Moacyr Barbosa, situado en Jacarepaguá, en la zona oeste de Río de Janeiro. Agentes de las policías civiles de Río de Janeiro y Espírito Santo ingresaron al predio de Vasco da Gama para cumplir la orden judicial. Las imágenes que circularon en las redes sociales mostraron al futbolista con la camiseta de entrenamiento del club mientras los efectivos lo escoltaban hacia el estacionamiento.

O Globo, que accedió a la orden judicial, informó que la detención ocurrió a las 10.40, hora local. La medida fue dictada por la jueza Cristina Eller Pimenta Bernardo, titular del 5° Juzgado Criminal de Serra, en la región metropolitana de Vitória. La magistrada argumentó que la prisión preventiva era necesaria para garantizar el orden público y preservar la producción de pruebas dentro del proceso abierto en Espírito Santo.

PUBLICIDAD

La resolución también ordenó la prisión preventiva de Hayner William Monjardim Cordeiro, lateral derecho de Vila Nova cuyo pase pertenece a Santos. Según el diario brasileño, las órdenes se ejecutaron de manera simultánea en Río de Janeiro y Goiás. La sospecha que precipitó los arrestos fue que DVD Correa da Fonseca y Monjardim Cordeiro habrían intentado comprar el silencio de testigos, una acusación respaldada por mensajes recuperados del celular del delantero y por dos declaraciones policiales tomadas el 6 de noviembre.

La Policía Civil de Espírito Santo investiga una estructura relacionada con drogas, armas y homicidios

Uno de esos testimonios fue brindado por la víctima de una tentativa de homicidio atribuida a otros imputados de la misma causa. Esa persona declaró que, mientras permanecía internada, el delantero habría ofrecido 5.000 reales a su hermana para que dejara de acusar a uno de los involucrados. La defensa de Correa da Fonseca respondió que, en una declaración previa, la propia víctima había negado haber recibido ese ofrecimiento, por lo que cuestionó la versión incorporada al expediente.

PUBLICIDAD

El caso ya había alcanzado al futbolista el 31 de agosto, durante la denominada Operación “A Tropa”. En aquella oportunidad, la Policía Civil de Espírito Santo allanó la casa del delantero en Barra da Tijuca y el complejo de entrenamiento de Vasco da Gama, donde secuestró dos teléfonos celulares. La Policía Civil de Espírito Santo (PCES) confirmó que los nuevos arrestos forman parte de la segunda fase del operativo, que contó con apoyo del Departamento Especializado de Homicidios y Protección a la Persona (DEHPP) y de la Policía Civil del Estado de Río de Janeiro (PCERJ). Correa da Fonseca, de 31 años y natural de Serra, negó ante la Justicia cualquier vínculo con el tráfico de drogas y armas, aunque admitió tener conocidos en Espírito Santo relacionados con la investigación. La causa sigue abierta y el jugador permanece detenido a la espera de una resolución judicial.