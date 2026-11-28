Emiliano Pinsón brindó sus sensaciones tras el tratamiento que realizó en Pamplona

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Emiliano Pinsón contó que el tratamiento experimental para la atrofia multisistémica todavía no produjo mejoras y que regresará a la Argentina con mayores dificultades físicas, aunque aseguró que mantendrá su actividad laboral y que volverá a Pamplona en febrero para conocer la evaluación del laboratorio.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el periodista deportivo habló desde Pamplona, España, donde pasó los últimos meses como parte de un protocolo médico. Allí explicó que la medicación que recibe aún no mostró los resultados que esperaba y describió el avance de la enfermedad que padece, una forma de Parkinson atípico denominada atrofia multisistémica, que afecta la motricidad y que le detectaron en junio de 2022.

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“Hasta ahora la cosa no va bien. El tratamiento, les dije la vez pasada, no va bien. Yo cada vez estoy físicamente con más inconvenientes”, afirmó. Pinsón señaló que ya casi no puede caminar sin asistencia y que utiliza un andador para trasladarse. “Seguramente estaré con silla de ruedas, espero que sea una electrónica ya, en poco tiempo”, anticipó.

El periodista viajó a España para participar de una terapia experimental vinculada a su diagnóstico. Según contó, el futuro de su continuidad dentro del protocolo dependerá de los resultados que analice el laboratorio tras esta primera etapa. “Vuelvo el 6 de febrero seguro, aquí, a Pamplona”, indicó. Explicó que esa fecha será decisiva para determinar si continuará en el ensayo con nuevos ciclos de tratamiento o si deberá buscar otras alternativas en la Argentina. “Si no sigo es porque el laboratorio piensa que este medicamento funciona en animales, en ratas de laboratorio, y no en humanos, que por ahora es así. Habrá que ver ahora con el tema de las pruebas que hicieron, los ajustes que hicieron, si la cosa va mejor”, expresó.

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Pinsón añadió que, si obtiene una respuesta favorable, deberá regresar a la ciudad española cada tres meses. De lo contrario, planea enfocarse en terapias destinadas a mejorar su calidad de vida. “En Argentina buscaré lugar para buscar terapias alternativas y tener una mejor calidad de vida”, sostuvo.

Emiliano Pinsón regresará a Argentina tras realizar un tratamiento experimental contra el Parkinson en Pamplona (Gastón Taylor)

El comunicador ya había anunciado a principios de año que había sido seleccionado para el tratamiento experimental. En ese momento, explicó que padecía Parkinson atípico con atrofia multisistémica y que el ensayo representaba una posibilidad ante el carácter progresivo de su cuadro.

Durante su mensaje, Emiliano Pinsón habló sin rodeos de los cambios físicos que percibe. Contó que nota una mayor rigidez, pérdida de fuerza y dificultades para expresarse con claridad, efectos que asocia al avance de la patología. “Hoy hablo mal o peor que antes porque se me está endureciendo la lengua directamente”, dijo. También se refirió a las extremidades y a la falta de fuerza, factores que afectan tanto su movilidad como su escritura. “Parece que tartamudeo, es todo por esto mismo”, explicó. “No tengo fuerzas físicas; mentales sí, que es lo que me ha salvado, sin duda, lo que me mantiene en pie”.

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El periodista evitó hacer pronósticos definitivos, pero reconoció que el paso del tiempo es un factor central en su situación. “A mí los tiempos me corren porque de verdad esta patología, como su nombre lo indica, atrofia”, afirmó.

También expresó su deseo de evitar un deterioro mayor. “Por lo que dicen termina mal, terminás duro, como un maniquí, así de simple y así de feo. Por eso quiero evitar eso, por mí, obviamente, y por todos ustedes”, manifestó.

Pese a las limitaciones que describió, Pinsón aseguró que quiere continuar con su vida cotidiana y con sus tareas profesionales. El periodista volverá a Castelar, localidad del oeste del conurbano bonaerense donde creció, y prevé organizar desde allí su rutina de rehabilitación y trabajo. Contó que se mudará con ayuda de amigos y familiares, y que estará más lejos de algunos de los lugares en los que desarrolla su actividad. Sin embargo, señaló que mantiene el respaldo de sus empleadores.

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“La gente de Torneos, la gente de ESPN, la gente de la radio, de TV, de DSports, siguen contando conmigo, por suerte”, afirmó. “Tendré que ver qué contraprestación hago yo, por supuesto. Estoy bastante complicado para moverme, pero de todas maneras estoy armando un nuevo equipo de trabajo”.

Ese grupo incluirá kinesiólogos, especialistas en terapia ocupacional y al profesor Hernán, a quien mencionó como una presencia constante en su proceso. Además, planea retomar ejercicios en pileta y entrenamientos en un club deportivo para recuperar movilidad y bajar de peso. “Estoy con ganas, que eso es importante”, sostuvo. Luego recordó una recomendación que recibió de su psicóloga: “Me dijo hoy: ‘Reseteá la cabeza, dale para adelante’”.

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El video también funcionó como una despedida de la ciudad navarra, a la que definió como un lugar que no imaginaba conocer antes del viaje. Pinsón dijo que extrañará la hospitalidad de los habitantes, el vínculo con argentinos residentes y las condiciones urbanas que, a su criterio, facilitan el traslado de personas con problemas de movilidad. “Me duele dejar la ciudad de Pamplona, que en mi vida pensé que iba a tener relación con los navarros. Sin embargo, me recibieron realmente muy bien”, expresó. El periodista destacó el estado de las calles y veredas, la ausencia de obstáculos y el respeto de los vehículos hacia los peatones. “Yo voy a extrañar esto, que te frenen los colectivos porque vos pasás”, comentó.

Para Pinsón, la ciudad ofrece elementos que podrían replicarse en Buenos Aires en materia de inclusión. “Tiene muchas cosas que copiar Buenos Aires, muchas a nivel de tema mío, de discapacidades”, señaló. También remarcó que el centro histórico cuenta con calles amplias y veredas que permiten circular con mayor tranquilidad. Antes de cerrar el mensaje, agradeció a quienes lo acompañaron durante su estadía, entre ellos amigos argentinos que viven en la ciudad, trabajadores de comercios que frecuentó y vecinos navarros. “Cuando vine para acá, dije: ‘¿Qué hago? Estoy en un país extraño, no conozco a nadie, estoy con mi hijo nada más’. Bueno, sobrevivimos. No fue fácil, pero sobrevivimos”, resumió.

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Pinsón viajará el martes a la Argentina y permanecerá allí al menos hasta febrero, cuando conocerá si el laboratorio le propone retomar el tratamiento experimental en Pamplona. Antes de partir, dejó una definición sobre el ánimo con el que enfrentará esa nueva etapa: “Aunque me vean sin gesticular o no gesticulando mucho, estoy acá con ganas y siempre premiando la vida”.