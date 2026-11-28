Pan American Energy impulsa inversiones en Vaca Muerta, el desarrollo del GNL y nuevos proyectos en las cuencas maduras, con foco en la competitividad, la tecnología y el fortalecimiento del capital humano y los proveedores locales (PAE)

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Más allá de las los argumentos y recursos políticos y diplomáticos que esgrima para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, unos 200 kilómetros al noroeste de las islas Malvinas, la Argentina tiene una poderosa palanca económica para desalentar la iniciativa de las empresas Navitas y Rockhopper (65 y 35% del proyecto respectivamente) con el apoyo de Londres y de los ocupantes del territorio argentino: Vaca Muerta.

A pesar del traspié de hoy en el Tribunal del Mar, la ofensiva política y diplomática del gobierno argentino tuvo efecto sobre el valor de la israelí Navitas y la británica Rockhopper Exploration: el valor de mercado de Navitas era de unos USD 5.300 millones a fin de agosto, días antes del 3 de septiembre, cuando el presidente Javier Milei anunció en un discurso por cadena nacional el envío al Congreso de la “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”, y cotiza actualmente a por más de USD 4.000 millones. El valor de Rockhopper Exploration cayó por su parte de poco más de USD 1.000 millones en los días previos al anuncio a unos USD 850 millones al cierre de esta semana.

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El domingo 4 de octubre Infobae publicó un informe del petrofísico argentino Juan Carlos Glorioso, quien en base a datos de Netherlands Sewell & Associates, el auditor texano del proyecto Sea Lion, y otros informes técnicos, señaló en un estudio que los datos y proyecciones del proyecto petrolero “no lucen razonables”. Al día siguiente, en Londres, cuando Rockhoper ratificó la continuidad del proyecto, su acción se desplomó un 20%, acumulando un desplome del 32% en lo que iba del mes.

Desistimientos

El fin de semana pasado, además, tanto Navitas como Rockhopper reconocieron ante la bolsa de Londes el desistimiento de dos contratistas del proyecto, por temor a conflictos legales y comerciales, a lo que se sumó la decisión de Seatrium, un astillero de Singapur, de evaluar la cancelación del contrato para modernizar el buque Aoka Mizu, clave para la extracción y almacenamiento del crudo de Sea Lion. Antes, ya lo habían hecho tres grandes empresas de servicios petroleros, SLB, antes conocida comoSchlumberger, Baker Hughes, y Halliburton, y más tarde lo hizo incluso una petrolera británica, Harbour Energy, que participa en proyectos de gas en Vaca Muerta, aunque en esos cuatro casos ninguna de las firmas había llegado a estar contractualmente vinculada al proyecto en Malvinas.

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En todos los casos, en el centro de los cálculos y decisiones de las empresas petroleras o de servicios petroleros está el interés en poder participar de un atractivo hidrocarburífero mucho mayor a Sea Lion, la formación Vaca Muerta.

Por caso, a poco más de dos semanas del anuncio del gobierno argentino para frenar Sea Lion, Infobae informó de un estudio técnico que calculó que las “reservas probadas” de ese proyecto equivalen a 12,7% de las de Vaca Muerta, esto es, a una octava parte de la formación geológica con epicentro en Neuquén.

Vaca Muerta, cada vez más atractiva

Un nuevo estudio de Glorioso, titulado “Reservas y recursos contingentes de petróleo y gas natural de la República Argentina”, fechado en octubre, agrega datos sobre el atractivo de Vaca Muerta.

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La plataforma petrolera Sea Lion opera en las aguas del océano Atlántico cerca del archipiélago de las islas Malvinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En base a interpretación de tablas de la Secretaría de Energía de la Nación el petrofísico argentino, que trabajó en YPF, en Repsol y realizó tareas de consultoría para firmas internacionales de evaluación de recursos, subraya, en base a datos hasta el 31 de diciembre pasado, que pese al aumento de la extracción de petróleo y gas, las “reservas probadas” de Vaca Muerta siguen aumentando y que sus “recursos contingentes” la convierten en un activo de escala mundial. Entre otros datos, el estudio precisa que:

El aumento de reservas probadas entre 2024 y 2025 fue del 39% para petróleo y 18% para gas

Los recursos contingentes de petróleo aumentaron 51% y los de gas 85% en el mismo período

En 2025 el índice de reposición de reservas fue muy alto. Por cada barril de petróleo extraído se incorporaron 4,8 barriles de reservas probadas. Y por cada pie cúbico de gas producido se incorporaron 3,48 de reservas probada del gas natural.

Además, en base a estudios técnicos del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) realizados a pedido de la Secretaría de Energía, y ajustando por los volúmenes extraídos hasta el 31 de diciembre pasado, Glorioso precisa los recursos “técnicamente recuperables” de Vaca Muerta en 30.000 millones de barriles de petróleo y 253 billones de pies cúbicos de gas natural, volúmenes que ponen a la formación neuquina entre los grandes activos mundiales de hidrocarburos.

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Décadas de petróleo y hasta un siglo de gas

“De estas cantidades, los datos del informe anual de reservas y recursos contingentes de la Secretaría de Energía de la Nación permiten deducir que 13.500 millones de barriles de petróleo se consideran descubiertos y 16.500 millones son recursos prospectivos”, dice el trabajo. En el caso del gas, precisa, “97 billones de pies cúbicos se consideran descubiertos y 156 billones son recursos prospectivos. Son datos que aseguran que, aún en los más altos supuestos de producción anual de gas y petróleo, la formación con epicentro en Neuquén tiene un horizonte de varias décadas de producción en el caso del petróleo, y de hasta casi un siglo en el del gas.

El informe también evidencia la fortísima dependencia que en materia hidrocarburífera exhibe la Argentina de Vaca Muerta. Las reservas probadas de petróleo de la formación son el 65% y las de gas el 77% del total del país.

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Esa dependencia es aún más evidente en los datos de producción más recientes. Un informe del Instituto Argentino de Energía (IAE) General Mosconi contrastó la evolución de la producción de gas y petróleo en la Cuenca Neuquina (donde está el corazón de Vaca Muerta) con la de las otras cinco cuencas, en todas las cuales la producción cae fuertemente. La formación neuquina es así el gran argumento económico para frenar Sea Lion en Malvinas, pero también una muestra de que en materia de petróleo y gas, la Argentina está jugada a las ubres de una Vaca Muerta.