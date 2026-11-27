La productividad por trabajador se encuentra un 16% por debajo del máximo alcanzado en 1996

Guardar

La productividad laboral de la Argentina se encuentra prácticamente en el mismo nivel que hace 34 años. Cada trabajador produce hoy lo mismo que en 1992 y un 16% menos que en el máximo alcanzado en 1996. Aunque en los últimos dos años hubo una recuperación, el avance se concentra en el agro y la minería.

Así surge de un informe de la consultora ABECEB, elaborado sobre la base de datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Indec. El diagnóstico muestra que el país perdió terreno durante décadas y que las mejoras registradas en distintos períodos no lograron sostenerse en el tiempo.

PUBLICIDAD

De hecho, la productividad actual se ubica un 6% por debajo de la de 1975, lo que refleja las dificultades de la economía para transformar los avances de determinados ciclos en una tendencia de largo plazo.

La serie histórica permite identificar distintos períodos de subas y retrocesos. Entre 1950 y 1975, la productividad laboral creció a un ritmo promedio anual del 2%, mientras que entre 1976 y 1981 avanzó un 1% por año. Luego, entre 1982 y 1990, cayó a una tasa anual del 2%, en un período marcado por sucesivas crisis económicas.

La recuperación llegó durante la primera mitad de los años noventa. Entre 1991 y 1998, el indicador aumentó un 2,6% anual y alcanzó su máximo en 1996. Sin embargo, la crisis posterior revirtió buena parte de esos resultados: entre 1999 y 2003, la productividad retrocedió a un ritmo promedio del 1,2% anual y borró cerca de la mitad de la mejora acumulada durante el ciclo anterior.

PUBLICIDAD

Un comportamiento similar se observó en los años siguientes. Entre 2004 y 2011, el indicador avanzó un 1,8% anual, pero para 2016 ya había regresado al nivel de 2003. Más adelante, entre 2012 y 2023, volvió a terreno negativo, con una contracción promedio del 1,2% anual.

Para ABECEB, la inestabilidad macroeconómica fue uno de los factores que impidió consolidar las mejoras: cada etapa de recuperación terminó perdiendo fuerza frente a las crisis posteriores. En ese sentido, el informe advierte que la estabilización económica es una condición necesaria para revertir el deterioro, pero no garantiza por sí sola un aumento sostenido de la productividad.

PUBLICIDAD

Según el trabajo, si la Argentina hubiera sostenido desde 1975 el ritmo de crecimiento anual del 2% registrado entre 1950 y ese año, la productividad actual sería casi tres veces superior a la observada.

Un repunte concentrado en pocos sectores

En los últimos dos años, el indicador volvió a mostrar una variación positiva. Para el período 2024-2026, ABECEB estima un crecimiento promedio anual del 2%, aunque la recuperación presenta fuertes diferencias entre las distintas ramas de la economía.

La minería encabeza los avances, con una suba anual del 12,4%, seguida por el agro y la pesca, que mejoraron un 8,3%. También se observan resultados positivos en las actividades financieras e inmobiliarias, con un 4,2%, y en la construcción, con un 1,5%.

PUBLICIDAD

En cambio, la industria manufacturera apenas avanzó un 0,9% anual, mientras que el transporte y las comunicaciones registraron una mejora del 0,5%. El comercio, los hoteles y los restaurantes prácticamente no mostraron variaciones, con una baja del 0,1%. A su vez, electricidad, gas y agua retrocedieron un 0,6% y otros servicios cayeron un 0,3%.

La diferencia entre sectores plantea uno de los principales desafíos que identifica el estudio: lograr que las mejoras de las actividades más dinámicas se extiendan al resto del entramado productivo. La minería y el agro explican buena parte del repunte reciente, pero la industria y el comercio tienen un peso relevante en el empleo. Sin una mayor difusión hacia proveedores, pequeñas y medianas empresas, la recuperación puede quedar concentrada en un grupo reducido de actividades.

PUBLICIDAD

La productividad actual se ubica un 6% por debajo de la de 1975 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha con el resto del mundo

La pérdida de productividad también se refleja en la comparación internacional. Según otra serie utilizada por la consultora, basada en datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la producción por trabajador en la Argentina cayó un 6,7% entre 2019 y 2025. En el mismo período, el indicador mundial aumentó un 8,8%, Brasil avanzó un 6,9%, Chile un 10,1% y Estados Unidos un 12%. China mostró la mayor suba, con un 32,5%.

Como consecuencia, la distancia con las economías más desarrolladas se amplió. La productividad laboral de Estados Unidos equivale actualmente a 2,5 veces la argentina, cuando en 1991 la relación era de aproximadamente dos a uno. En el caso de China, pasó de representar apenas 0,1 veces el nivel local en 1991 a ubicarse en torno a 0,8 veces en 2025.

PUBLICIDAD

Las condiciones para sostener la recuperación

De cara a los próximos años, ABECEB identifica tres condiciones para que el repunte reciente pueda convertirse en una mejora duradera. La primera es que la estabilización macroeconómica se traduzca en una reducción del costo del capital. Según el informe, aunque la inflación bajó, el acceso al crédito continúa siendo limitado: los bonos en dólares rinden un 13,5% y el crédito en moneda extranjera a empresas cayó un 35% en agosto-octubre frente al período enero-julio.

El segundo punto es extender los avances más allá de los sectores exportadores. La consultora plantea que la minería y el agro necesitan generar oportunidades para proveedores locales y pymes, de modo que sus mejoras de productividad alcancen a otras actividades.

PUBLICIDAD

El tercer factor es reducir los costos de producción asociados a impuestos, infraestructura y logística. En ese marco, el estudio menciona la rebaja tributaria anunciada para 2027, estimada en cerca de un punto del PBI, como uno de los elementos que pueden incidir en la competitividad.

Además, el estudio propone cinco líneas de acción para las empresas: renovar maquinaria aprovechando el menor costo relativo de los bienes de capital; incorporarse a las cadenas de proveedores de energía y minería; asegurar contratos de abastecimiento energético competitivos; especializarse y ganar escala para competir con las importaciones; e incorporar tecnología e inteligencia artificial junto con capacitación y mejoras de gestión.

PUBLICIDAD

La consultora también destaca la oportunidad que representa la cartera de proyectos de energía y minería: estima que las exportaciones de ambos sectores podrían multiplicarse por seis entre 2026 y 2035. El desafío, advierte, no pasa solamente por elevar la productividad de esas actividades, sino por conseguir que sus avances se trasladen al conjunto de la economía.