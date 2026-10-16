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Volvo y Nvidia ampliaron su alianza para lanzar autos con manejo sin manos antes de 2030

El sistema buscará competir con el manejo asistido de Tesla y Mercedes-Benz, pero ninguna de las dos empresas reveló cuánto costará

Volvo y Nvidia trabajarán juntos para crear un nuevo sistema de conducción asistida antes de 2030.
Volvo y Nvidia trabajarán juntos para crear un nuevo sistema de conducción asistida antes de 2030. (Volvo - Nvidia)
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Volvo amplió su alianza con Nvidia para desarrollar un sistema de manejo automatizado que permitirá circular sin tocar el volante en autopistas, calles urbanas y estacionamientos. El anuncio se hizo en Estocolmo, con la presencia del director ejecutivo de Nvidia Jensen Huang y del director ejecutivo de Volvo Cars Håkan Samuelsson.

El nuevo sistema combinará tres piezas del catálogo de Nvidia: la arquitectura de sensores y cómputo Hyperion, el sistema operativo Halos y el paquete de software de manejo Alpamayo. Volvo aportará sus sistemas de seguridad vehicular y la ingeniería acumulada en casi un siglo de desarrollo automotor.

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Qué tecnología combinan las dos empresas

Según el comunicado conjunto de ambas compañías, la tecnología debutará en un vehículo de nueva generación dentro de lo que Volvo describió como su mayor renovación de productos hasta la fecha. El despliegue será gradual.

Primero llegarán funciones de manejo supervisado y, más adelante, capacidades de manos libres en autopistas y zonas urbanas, precisó a la agencia Reuters el jefe de desarrollo de software de Volvo Alwin Bakkenes.

Nvidia y Volvo amplían su alianza para crear un nuevo sistema de conducción autónoma. REUTERS/Marie Mannes
Nvidia y Volvo amplían su alianza para crear un nuevo sistema de conducción autónoma. REUTERS/Marie Mannes

El sitio The Verge detalló que el objetivo es un sistema de nivel 2++ en la escala de automatización que usa la industria automotriz, un paso debajo de la conducción totalmente autónoma. El auto podrá interpretar semáforos, señales de pare y giros a la izquierda sin control explícito del conductor en tramos definidos.

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La configuración no incluirá sensores de láser conocidos como lidar, aunque Volvo no descartó sumarlos más adelante según las necesidades del sistema. Halos, por su parte, funcionará como una capa de evaluación que certifica la seguridad del software antes de que llegue a los autos de producción.

Volvo y Nvidia trabajan juntas desde 2017, cuando anunciaron el desarrollo conjunto de sistemas de manejo autónomo basados en la computadora Drive PX, en sociedad con el proveedor de autopartes Autoliv.

Nvidia y Volvo tienen una alianza desde el 2017. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Nvidia y Volvo tienen una alianza desde el 2017. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La relación se profundizó en los años siguientes: en 2021 Volvo adoptó el chip Drive Orin para sus vehículos eléctricos, una plataforma que debutó en el SUV EX90 y que la empresa integró después a su sedán ES90 con una configuración doble.

En 2024, Nvidia adelantó además que Volvo migrará hacia el procesador Drive Thor antes de que termine la década. Ese chip ofrece 1.000 TOPS, la sigla en inglés para billones de operaciones por segundo, cuatro veces la potencia de un solo chip Orin, según precisó la propia Nvidia en su blog corporativo.

“La computación acelerada transformó el auto en una máquina inteligente capaz de entender el mundo que la rodea”, afirmó Huang en el comunicado. “Volvo pasó casi un siglo protegiendo a la gente en la ruta. Juntos combinamos sus sistemas de seguridad con Hyperion y Halos para construir una nueva generación de autos”, agregó.

Volvo cuenta con varios vehículos que han adoptado los chips de Nvidia. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
Volvo cuenta con varios vehículos que han adoptado los chips de Nvidia. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Samuelsson, por su parte, dijo que la marca sueca “fue sinónimo de seguridad automotriz durante casi cien años” y que la alianza con Nvidia le permite reunir ese conocimiento con tecnología de inteligencia artificial de primer nivel.

La expansión del acuerdo llega semanas después de que Volvo confirmara que lanzará trece modelos nuevos hasta fines de 2030, siete pensados para mercados occidentales y seis diseñados específicamente para el mercado chino, según informó el medio sueco Ny Teknik.

El objetivo de competir con Tesla y Mercedes-Benz

El sistema que resulte de esta alianza buscará competir de manera directa con Full Self-Driving (Supervised), la función de manejo asistido de Tesla, y con el sistema de Nvidia que Mercedes-Benz ya incorporó a su sedán CLA.

Así lo explicó a The Verge el vicepresidente y gerente general del área automotriz de Nvidia Ali Kani, que remarcó además las implicancias comerciales de la alianza para ambas compañías.

Volvo planea ofrecer el nuevo sistema de manejo punto a punto en toda su gama de vehículos, desde las versiones de entrada hasta las de gama alta, aunque todavía no definió qué modelo lo estrenará primero.

El objetivo de Nvidia y Volvo es competir con Tesla en conducción autónoma. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO
El objetivo de Nvidia y Volvo es competir con Tesla en conducción autónoma. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

Bakkenes solo confirmó que el lanzamiento llegará “antes de que termine la década”. El ejecutivo también dijo que Volvo dejó atrás el desarrollo por línea de autos con proveedores distintos para cada modelo.

En cambio, según sus palabras, la empresa se convirtió en lo que llamó una compañía de pila tecnológica completa, un giro que la nueva arquitectura de Nvidia busca sostener en toda la producción, incluidos los modelos híbridos y a combustión y no solo los eléctricos.

Qué no quedó confirmado todavía

Ni Volvo ni Nvidia revelaron el valor económico del acuerdo. Tampoco precisaron qué modelo será el primero en incorporar la nueva pila tecnológica ni cuál será el esquema de precios para los clientes finales.

Volvo es controlada por el grupo chino Geely, aunque la automotriz tiene sede y diseño en Suecia. Según Reuters, el despliegue del sistema de manejo automatizado excluirá en principio al mercado chino y se concentrará primero en otras regiones de forma simultánea.

El despliegue inicial se limitará a funciones de manejo supervisado, en las que el conductor sigue siendo responsable del vehículo. Las capacidades más avanzadas de manos libres llegarán de forma progresiva una vez superadas esas primeras etapas, según adelantó Bakkenes a la agencia.

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