La tormenta dejó a más de 960.000 usuarios sin suministro eléctrico en Estados Unidos durante la tarde del Día de Acción de Gracias. (REUTERS/Adam Gray)

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Una tormenta que atravesó distintas regiones de Estados Unidos durante el Día de Acción de Gracias provocó interrupciones generalizadas del suministro eléctrico y afectó a cientos de miles de clientes. El episodio coincidió con una de las jornadas de mayor movimiento por el feriado, cuando numerosas familias se preparaban para las celebraciones y los desplazamientos por carretera y avión.

El seguimiento nacional de PowerOutage.us registró más de 908.000 clientes sin electricidad a las 21:56 del jueves 26 de noviembre, después de que las interrupciones alcanzaran un máximo aproximado de 961.000 durante la tarde. Las interrupciones alcanzaron diferentes estados del noreste, el Atlántico medio y el Medio Oeste.

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Las interrupciones estuvieron relacionadas principalmente con los fuertes vientos que acompañaron al sistema meteorológico. Las ráfagas derribaron árboles y tendidos eléctricos, mientras las lluvias saturaron el suelo y aumentaron el riesgo de caída de vegetación sobre las redes de distribución. Las compañías eléctricas desplegaron equipos para reparar los daños y recuperar el servicio.

Los estados con más cortes durante Acción de Gracias

Los datos de PowerOutage.us, citados por Reuters, muestran la distribución de las interrupciones durante la noche del feriado:

Pensilvania : más de 207.000 clientes.

Nueva Jersey : más de 179.000.

Maryland : 139.000.

Virginia : 106.000.

Misuri : 100.000.

Nueva York: más de 68.000.

Estas cifras representan cuentas de servicio eléctrico y no exclusivamente viviendas. Además, corresponden a un momento determinado y no al total acumulado de usuarios que experimentaron cortes durante toda la jornada.

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Misuri requiere una consideración aparte, ya que sus interrupciones coincidieron también con condiciones invernales en el Medio Oeste. Por ello, no corresponde atribuir todos sus cortes a los mismos efectos de la tormenta costera que afectó a la costa este.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre ráfagas de viento de hasta 113 kilómetros por hora que derribaron árboles y tendidos. (REUTERS/Adam Gray)

Las causas de los apagones en la costa este

Los fuertes vientos fueron uno de los principales factores detrás de las interrupciones eléctricas en el Atlántico medio y el noreste. El Servicio Meteorológico Nacional había advertido que las ráfagas podían alcanzar entre 96 y 113 kilómetros por hora en distintas localidades, con riesgo de caída de árboles y daños en instalaciones eléctricas.

En el área de Virginia atendida por Appalachian Power, la empresa informó sobre ráfagas de hasta 105 kilómetros por hora. Los daños incluyeron árboles caídos, cables derribados y postes eléctricos afectados.

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Las precipitaciones también aumentaron la vulnerabilidad de la vegetación. Cuando el terreno se satura de agua, las raíces pueden perder capacidad de sujeción y los árboles quedan más expuestos a caer ante vientos intensos. Si alcanzan líneas de distribución, pueden interrumpir el suministro de electricidad en las zonas conectadas a esos circuitos.

En Nueva Jersey y otros sectores del litoral, las inundaciones costeras añadieron dificultades para la circulación y el acceso a determinadas áreas. El Servicio Meteorológico Nacional explicó que los vientos del noreste, al empujar el agua hacia tierra, coincidieron con mareas astronómicas elevadas y favorecieron las crecidas en comunidades bajas.

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Aunque las inundaciones no fueron la causa directa de todos los apagones, sí formaron parte de las condiciones que complicaron la respuesta de emergencia en algunas localidades.

Las compañías que trabajaron para restablecer el servicio

Las empresas de servicios desplegaron personal adicional para evaluar los daños y recuperar el suministro durante el feriado.

En Nueva Jersey, PSE&G informó que tenía 17.562 clientes sin electricidad a las 19:00 del jueves. La compañía también comunicó que había restablecido el servicio a otros 40.073 desde el comienzo de la tormenta.

Para atender las interrupciones, la empresa movilizó alrededor de 3.000 trabajadores y personal de apoyo. Las cuadrillas incluyeron técnicos de líneas eléctricas y equipos destinados a retirar árboles y despejar las áreas afectadas.

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Appalachian Power, por su parte, informó que unos 30.900 clientes de su área de cobertura habían llegado a quedarse sin electricidad durante la mañana del jueves. A las 15:00, alrededor de 27.500 todavía permanecían sin suministro.

La compañía incorporó más de 300 trabajadores de otras empresas eléctricas y contratistas para acelerar las reparaciones. También advirtió que algunas tareas podían extenderse hasta el viernes debido a la magnitud de los daños y a las condiciones necesarias para trabajar de manera segura.

Los datos de PSE&G y Appalachian Power corresponden a sus propias áreas de servicio y a horarios distintos. Por ese motivo, no deben sumarse al registro nacional ni interpretarse como cifras adicionales de clientes afectados.

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Las empresas distribuidoras recomendaron a la población alejarse de los cables caídos porque pueden mantener carga de energía. (REUTERS/Adam Gray)

Los plazos previstos para la recuperación del servicio

Las compañías eléctricas advirtieron que la recuperación del servicio dependería de la magnitud de los daños y de las condiciones para realizar las reparaciones. Aunque las lluvias más intensas comenzaron a desplazarse hacia el noreste durante el viernes 27 de noviembre, los vientos todavía podían dificultar algunas intervenciones.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una mejora gradual en el Atlántico medio a medida que el sistema avanzara hacia Nueva Inglaterra. Sin embargo, algunas localidades podían continuar expuestas a ráfagas durante el viernes, por lo que persistía el riesgo de nuevos daños en árboles e instalaciones eléctricas.

Appalachian Power había previsto recuperar el suministro de la mayoría de sus clientes afectados antes de las 23:00 del jueves, aunque señaló que los trabajos en las zonas más perjudicadas podían prolongarse hasta el día siguiente.

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Las empresas recomendaron a los usuarios mantenerse alejados de cables caídos e informar sobre cualquier instalación dañada mediante sus canales oficiales. También advirtieron que un cable aparentemente desconectado podía seguir energizado y representar un peligro.

La recuperación del servicio debía realizarse de manera progresiva, priorizando las reparaciones que permitieran restablecer la electricidad al mayor número posible de clientes y garantizar la seguridad de los trabajadores.