Toyota Perú impulsa, bajo la campaña “Parece nuevo, pero es un Toyota Seminuevo Certificado”, un programa para la comercialización de vehículos usados que previamente pasan por un proceso de inspección y certificación de la marca.
A partir de esta revisión, los vehículos incluidos en la iniciativa acceden a determinadas condiciones de garantía y otros servicios asociados, con los que la compañía busca brindar respaldo durante el proceso de compra y posteriormente a la adquisición.
¿Qué contempla la certificación?
El proceso considera la certificación en 145 puntos de inspección y certificación, realizados por técnicos calificados de la marca. Los vehículos incluidos en el programa cuentan además con una garantía de hasta 10 años o 200.000 kilómetros, lo que ocurra primero.
A la inspección y la garantía se suman el uso de repuestos originales Toyota y un año de asistencia vehicular gratuita, de acuerdo con la información proporcionada por la compañía.
De esta manera, la revisión del vehículo, su certificación y las condiciones posteriores de respaldo forman parte de un mismo programa dirigido a la comercialización de seminuevos a través de los canales establecidos por Toyota.
¿Dónde adquirir un Toyota Seminuevo Certificado?
Los vehículos del programa se comercializan, según Toyota, a través de toda su red de concesionarios a nivel nacional, donde la compañía recomienda realizar la compra.
Los interesados pueden consultar las condiciones y características de Toyota Seminuevos Certificados en su plataforma oficial. La marca acompaña esta propuesta con el mensaje “Toyota, confianza que te mueve”.