Wall Street cierra la semana con un interesante rebote.

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Las acciones argentinas son negociadas este viernes con ganancias generalizadas, en la cuarta rueda consecutiva de recuperación de los precios en dólares, y la quinta seguida si se miden las cotizaciones en pesos.

Como factores alcistas locales, la aprobación de una serie de leyes que impulsaba el oficialismo y el esquema financiero hecho explícito por el ministro Luis Caputo para honrar vencimiento s de deuda soberana en dólares en enero devolvieron cierto optimismo a los operadores.

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En el exterior, los indicadores de Wall Street suben un 2% tras el feriado por el Día de Acción de gracias en el país norteamericano, tendencia que también le da empuje a los papeles argentinos.

Asimismo, los mercados brasileños repuntaban este viernes después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva nombró a un ejecutivo bancario favorable al mercado como su próximo ministro de Economía, tras semanas de pesimismo en los mercados en torno al próximo cuarto mandato del líder de izquierdas.

A las 11:10 horas, el índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 2,4%, en los 86.542 puntos, mientras que el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo avanza 2,7%, en los 181.700 puntos.

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Una caída de 11 centavos o 2% del dólar en Brasil, a 5,54 reales por unidad, respaldaba también una baja de 4,50 pesos o 0,3% en el dólar mayorista, a $1.597 en el mercado de cambios doméstico. El dólar al público descuenta cinco pesos, a $1.620 para la venta, según la referencia del Banco Nación.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York se observan importantes alzas, encabezadas por YPF (+9,4%, a USD 34,92) y Grupo Galicia (+9,2%).

“Las noticias se centran en las victorias legislativas de la coalición oficialista y en la licitación del Tesoro. El Gobierno logró la aprobación tanto de la reforma electoral como del Presupuesto 2027, y se espera que ambos proyectos sean tratados en las respectivas cámaras durante sesiones extraordinarias de diciembre. El Tesoro alcanzó un rollover de 104,87% en la licitación del jueves, con un plazo promedio ponderado de vencimiento de 7,5 meses, incluyendo el canje de instrumentos dollar-linked de la semana pasada. No esperamos que la absorción de $1,3 billón genere presión sobre las tasas, dado que las condiciones de liquidez siguen siendo holgadas”, describieron los analistas de Max Capital.

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“En el mercado local, Diputados convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que restringe vías de financiamiento al Tesoro. También dio media sanción al Presupuesto 2027. Tras el cierre, el Senado dio media sanción a la suspensión de las PASO de 2027, que ahora debe tratar Diputados”, aportó Cohen Aliados Financieros. ”Además, la licitación absorbió pesos y extendió plazos, y los soberanos recuperaron terreno", añadió.

En Brasil, el presidente de Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, de 75 años, aceptó el jueves la invitación de Lula, con quien mantiene una estrecha relación desde hace años.

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Bradesco es la segunda entidad crediticia privada más grande de Brasil y el cuarto banco más grande por activos.

Los mercados financieros brasileños habían caído desde que Lula venció a su rival de derecha, Flávio Bolsonaro, en las elecciones presidenciales de octubre, lo que llevó al líder de izquierdas a buscar a una figura más amigable con el mercado para dirigir el Ministerio de Hacienda y así calmar los temores de los inversionistas.

Luiz Carlos Trabuco (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)

Los mercados habían reaccionado positivamente cuando, a principios de esta semana, comenzaron a circular rumores sobre el interés de Lula por Trabuco.

“Dada su sólida reputación en la comunidad financiera y su dilatada experiencia en el sector bancario, el nombramiento podría interpretarse como una señal de un enfoque algo más favorable al mercado”, dijeron analistas de Citi.

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Otros nombres que se barajaron inicialmente para el Ministerio de Hacienda fueron el del vicepresidente Geraldo Alckmin -quien, según se informa, habría comunicado a sus aliados que le gustaría ocupar el cargo- y el de Rafael Fonteles, que fue reelegido gobernador del estado de Piauí.

La tarea más urgente de Trabuco será convencer a los inversionistas de que puede frenar el aumento de la deuda pública, que actualmente se sitúa cerca del 83% del PIB y ha subido unos 11 puntos porcentuales desde el inicio del tercer mandato de Lula.

“Creo que Trabuco se centrará en la sostenibilidad fiscal a largo plazo, lo que implica abordar algunas cuestiones espinosas, como una nueva reforma de las pensiones y la revisión de los mecanismos de indexación”, dijo el economista Roberto Troster, socio de la consultora Troster & Associados.

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