El Tribunal Supremo Electoral verificó la afiliación partidaria de los ciudadanos propuestos para las Juntas Receptoras de Votos en el Extranjero./ (Diario El Mundo)

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) verificó la afiliación partidaria de las personas propuestas para integrar las Juntas Receptoras de Votos en el Extranjero (JRVEX), un paso previsto para asegurar la imparcialidad de esos organismos temporales en las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.

La revisión se basa en el artículo 10 de la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, que prohíbe que quienes integren las JRVEX tengan afiliación a partidos políticos. El requisito busca que las personas encargadas de recibir los votos de salvadoreños fuera del país ejerzan sus funciones sin vínculos partidarios.

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La magistrada presidenta del TSE, Roxana Soriano, sostuvo que la participación ciudadana es parte de la organización de los comicios y ratificó que las etapas del proceso electoral se desarrollarán bajo los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia.

La verificación se realizó mientras el organismo avanza en la integración de sus estructuras electorales temporales, las pruebas de los sistemas informáticos y la renovación de los equipos destinados a transmitir los resultados. A poco más de tres meses de la elección, el Tribunal prepara mecanismos de atención dentro y fuera del territorio nacional.

La magistrada presidenta Roxana Soriano dijo que el proceso electoral de 2027 se desarrollará con legalidad e imparcialidad./ (Diario La Huella)

La presidenta del TSE destacó el aporte de los salvadoreños residentes en otros países durante la conmemoración del Día del Salvadoreño en el Exterior, celebrado cada 26 de noviembre. Soriano señaló que la participación de esa comunidad será fundamental para los comicios de 2027.

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El proceso de inscripción de candidaturas también forma parte de las tareas en curso. La titular del organismo pidió a los institutos políticos respetar los plazos y procedimientos establecidos por la legislación electoral, en especial los vinculados con la subsanación de observaciones y prevenciones formuladas a las solicitudes.

“Una prevención no constituye una denegatoria de inscripción, sino una oportunidad para corregir las observaciones formuladas”, enfatizó Soriano. El Tribunal debe otorgar a todos los partidos, en igualdad de condiciones, la posibilidad de corregir deficiencias y demostrar que cumplen los requisitos exigidos por la ley.

El organismo colegiado indicó que emitirá resoluciones fundamentadas dentro de los plazos correspondientes. También afirmó que ejercerá sus atribuciones con objetividad, independencia, autonomía de criterio y apego a la Constitución de la República y a la legislación electoral.

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Kioscos de consulta y nuevas maletas de transmisión

El TSE anunció que habilitará kioscos de atención y dispositivos portátiles para consultas electorales en puntos de alta circulación de personas. La medida forma parte del programa de Consulta Ciudadana, orientado a facilitar el acceso de la población a información necesaria para ejercer el sufragio.

El TSE recibió las primeras 3,800 unidades tecnológicas de un total de 9,400 maletas previstas para la transmisión de los resultados electorales./ (TSE)

Para instalar esos mecanismos, el Tribunal remitió solicitudes a las 44 alcaldías del país, además de instituciones públicas y representantes de empresas privadas. Los espacios considerados incluyen la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes), el Palacio Nacional, parques naturales y recreativos, el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, sucursales de SERTRACEN, duicentros, instalaciones del Centro Nacional de Registros (CNR) y centros comerciales.

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La modernización tecnológica contempla la renovación de los dispositivos utilizados en la transmisión de resultados. Soriano anunció la recepción de las primeras 3,800 unidades de los nuevos kits tecnológicos, que reemplazarán a los equipos empleados en procesos electorales anteriores.

Los kits fueron diseñados como una solución de instalación y operación más sencilla para el personal encargado de remitir los resultados electorales. El Tribunal prevé presentar las 9,400 maletas de transmisión previstas para la elección, junto con sus componentes, características y funcionamiento.

“Porque unas elecciones no se construyen únicamente desde una institución; se construyen con el trabajo, la responsabilidad y la participación de toda una nación”, concluyó Soriano.

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