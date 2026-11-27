El Banco Central de Costa Rica redujo su Tasa de Política Monetaria del 3% al 2,75% anual, mediante un acuerdo unánime de su Junta Directiva. Crédito: Coopenae Wink

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El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció una nueva reducción de su Tasa de Política Monetaria (TPM), que pasará del 3% al 2.75% anual a partir del viernes 27 de noviembre de 2026, una decisión que podría influir gradualmente en los intereses de préstamos, depósitos y otras operaciones del sistema financiero nacional.

La medida fue aprobada por unanimidad durante la reunión de la Junta Directiva celebrada el jueves 26 de noviembre y representa una disminución de 25 puntos base, equivalentes a 0,25 puntos porcentuales.

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Se trata del primer ajuste desde julio de 2026, cuando la institución había reducido el indicador del 3.25% al 3%, nivel que mantuvo durante cuatro meses.

El presidente del Banco Central, Róger Madrigal, explicó que la decisión responde principalmente a las perspectivas de inflación, el comportamiento de los precios internacionales y las condiciones económicas internas y externas.

¿Qué significa esta reducción para los créditos de los costarricenses?

La Tasa de Política Monetaria es uno de los principales instrumentos utilizados por el Banco Central para influir sobre las tasas de interés del sistema financiero en colones.

Cuando disminuye, puede contribuir a reducir los costos de financiamiento de los bancos y, eventualmente, las tasas que ofrecen a sus clientes.

Esto podría beneficiar a personas con préstamos hipotecarios, personales o empresariales, especialmente aquellos vinculados con tasas variables que se ajustan periódicamente.

Sin embargo, la reducción no significa que todas las cuotas de los créditos bajarán inmediatamente. Su impacto dependerá de las condiciones de cada contrato, los indicadores utilizados para calcular intereses y las decisiones comerciales de las entidades financieras.

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También podría producirse una disminución gradual de los rendimientos ofrecidos por determinados productos de ahorro e inversión en colones.

Banco Central prevé un aumento de la inflación

Pese a la reducción de la tasa, el BCCR anticipa que los precios de bienes y servicios podrían aumentar durante los próximos meses.

La institución explicó que los incrementos anteriores en los precios internacionales del petróleo y los granos básicos todavía pueden trasladarse parcialmente a la economía costarricense.

Por esta razón, proyecta un aumento de la inflación general durante el último trimestre de 2026 y el primer trimestre de 2027.

En octubre, la inflación interanual se ubicó en 0.55%, según los datos del Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

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Aunque el indicador ha comenzado a subir, permanece por debajo del rango de tolerancia establecido alrededor de la meta del Banco Central, que se sitúa en 3% con un margen de un punto porcentual.

La inflación interanual de Costa Rica se ubicó en 0,55% en octubre de 2026, mientras el Banco Central proyecta un aumento gradual durante los próximos meses.

¿Cuándo podría sentirse el efecto de la medida?

La autoridad monetaria explicó que los cambios en las tasas de interés no producen resultados inmediatos sobre la inflación.

Por ello, considera poco probable que la reducción anunciada modifique significativamente el comportamiento de los precios durante los próximos dos trimestres.

Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2027, las proyecciones apuntan a un incremento gradual de la inflación hasta alcanzar niveles cercanos, pero inferiores al 3%.

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Actualmente, las expectativas inflacionarias de mediano y largo plazo se encuentran alrededor del 2%, una cifra que el Banco Central considera relevante para orientar sus decisiones monetarias.

El Niño y los precios internacionales representan riesgos

Entre los factores que podrían modificar las proyecciones económicas, el BCCR identificó los posibles efectos del fenómeno climático El Niño, la elevada liquidez del sistema financiero y la diferencia entre las tasas de interés nacionales e internacionales.

También mantiene atención sobre el comportamiento de los combustibles, las materias primas y la incertidumbre económica internacional.

Pese a estos riesgos, la Junta Directiva concluyó que las condiciones actuales permiten reducir moderadamente la tasa sin comprometer su objetivo de estabilidad de precios.

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El Banco Central aseguró que continuará evaluando los principales indicadores económicos y que realizará nuevos ajustes cuando las circunstancias lo requieran.

La decisión representa una señal para el sistema financiero costarricense, aunque sus efectos concretos sobre los préstamos, el ahorro y el consumo dependerán de cómo las entidades bancarias trasladen la reducción a sus clientes.