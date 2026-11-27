Un ciudadano estadounidense de 38 años enfrenta un proceso penal por presuntamente agredir a un agente de la Policía Nacional en Chiriquí. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un ciudadano estadounidense de 38 años quedó bajo detención provisional en Panamá tras ser imputado por presuntamente agredir a un agente de la Policía Nacional mientras este ejercía sus funciones en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

La medida cautelar fue ordenada por un Tribunal de Garantías, luego de que la Fiscalía Regional de Chiriquí presentara elementos de convicción que vinculan al extranjero con la presunta comisión del delito de lesiones personales.

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Durante las audiencias múltiples, el tribunal declaró legal la aprehensión en flagrancia, admitió la formulación de imputación presentada por el Ministerio Público y ordenó que el investigado permaneciera privado de libertad provisionalmente.

El incidente ocurrió el miércoles 25 de noviembre, aproximadamente a las 8:32 a.m., en las inmediaciones del Parque Cervantes, ubicado en el centro de David, mientras el uniformado realizaba labores policiales.

De acuerdo con las investigaciones, el ciudadano estadounidense presuntamente se resistió a ser conducido por el agente y, durante un forcejeo, habría utilizado un casco protector para golpear al servidor policial.

Hallazgo médico que originó el caso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como consecuencia de la agresión, el uniformado requirió atención por parte de personal médico, aunque las autoridades no precisaron la gravedad de las lesiones sufridas ni ofrecieron detalles sobre su condición de salud.

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La Fiscalía sustentó su solicitud de detención provisional en los elementos de convicción recabados durante las primeras diligencias, que permitieron establecer una presunta vinculación del extranjero con los hechos sometidos a investigación penal.

La decisión judicial no constituye una declaración de culpabilidad, sino una medida cautelar durante el proceso, en el que deberán determinarse las circunstancias de la agresión y la eventual responsabilidad penal del imputado.

Paralelamente, en investigaciones independientes, la Policía Nacional informó sobre la captura de siete personas requeridas por homicidio y tentativa de homicidio, entre ellas dos ciudadanos incluidos en la lista de los más buscados.

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Las aprehensiones fueron ejecutadas en menos de ocho horas, mediante acciones operativas en cuatro provincias, que abarcaron sectores residenciales de la capital y comunidades de Panamá Oeste, Colón y Chiriquí.

La Policía Nacional capturó en menos de ocho horas a siete personas requeridas por homicidio y tentativa de homicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el sector de La Ersa, corregimiento de Don Bosco, las autoridades capturaron a un hombre de 28 años requerido por homicidio, quien también mantenía órdenes de captura por pandillerismo y robo agravado.

En la provincia de Colón fueron aprehendidas dos personas, de 20 y 48 años, entre ellas una mujer, presuntamente vinculadas con un hecho de violencia registrado el 26 de julio en perjuicio de una adolescente de 16 años.

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El incidente investigado ocurrió en Altos de Los Lagos, donde las autoridades desarrollaron diligencias para localizar a los sospechosos. Uno de los detenidos registra antecedentes por robo con arma de fuego y delitos relacionados con drogas.

También en Colón fue capturado un hombre de 29 años, identificado con el alias de “Cocobatro”, quien figuraba entre las personas más buscadas por las autoridades panameñas por el delito de tentativa de homicidio.

Los operativos policiales abarcaron comunidades de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Chiriquí, las unidades policiales localizaron a otro ciudadano requerido por su presunta participación en un homicidio ocurrido en Bocas del Toro, como parte de las acciones para ejecutar órdenes de captura pendientes.

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Los operativos también comprendieron intervenciones en Curundú, Casco Antiguo, La Feria y Cativá, además de los sectores de El Nazareno y Guadalupe, ubicados en el distrito de La Chorrera, Panamá Oeste.

Las siete personas aprehendidas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, que deberán determinar su situación procesal conforme a los elementos recabados en cada una de las investigaciones por delitos violentos.