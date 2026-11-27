La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció este 27 de noviembre de 2026 que impulsará un referéndum nacional para decidir sobre la explotación minera en Crucitas.

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, anunció este viernes 27 de noviembre de 2026 que impulsará la convocatoria de un referéndum nacional para decidir sobre la explotación minera de oro a cielo abierto en Crucitas, en el distrito de Cutris, cantón de San Carlos, provincia de Alajuela.

El anuncio se realizó durante una gira por la Zona Norte, específicamente en la Escuela El Campo de Ciudad Quesada, donde la mandataria estuvo acompañada por la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves.

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Fernández entregó formalmente a Jiménez la solicitud para iniciar el procedimiento legislativo que permitiría llevar a las urnas el proyecto de ley 24.717, destinado a regular la exploración y explotación de minería metálica en Crucitas.

La decisión surge ante las dificultades para avanzar con la propuesta en la Comisión de Ambiente del Congreso, donde cientos de mociones presentadas por legisladores opositores han prolongado su discusión.

Presidenta denuncia pérdidas millonarias por extracción ilegal de oro

Durante su intervención, Fernández aseguró que el país enfrenta una crisis ambiental, económica y de seguridad como consecuencia de las operaciones mineras clandestinas en la zona fronteriza con Nicaragua.

“La situación de Crucitas es absolutamente insostenible, no solamente están saqueando nuestro oro, sino que están causando un daño ambiental sin precedentes en la historia nacional”, manifestó.

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La gobernante también afirmó que el país ha perdido aproximadamente USD 2.000 millones (₡888.014 millones, al tipo de cambio de referencia) por la extracción ilegal de oro, una estimación gubernamental cuya metodología no fue detallada durante el anuncio.

Según la presidenta, parte de los recursos obtenidos mediante estas actividades estaría vinculada con el financiamiento de organizaciones criminales, narcotráfico y otras operaciones ilícitas.

Fernández mencionó además un incremento del 61% en las exportaciones de oro de Nicaragua, aunque ese dato, por sí solo, no permite determinar qué proporción del metal procede de territorio costarricense.

La mandataria también advirtió sobre daños ambientales, incursiones ilegales en propiedades, posibles casos de trata de personas y dificultades para mantener la vigilancia policial en sectores de difícil acceso.

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La minería ilegal en Crucitas de San Carlos ha provocado daños ambientales y problemas de seguridad, según las autoridades, que mantienen operativos policiales en la zona. Fuente: Ministerio de Seguridad Pública

¿Cómo se convocaría el referéndum sobre Crucitas?

Aunque la presidenta firmó y entregó el decreto para promover la consulta popular, el referéndum todavía no está oficialmente convocado ni tiene fecha definida.

De acuerdo con el artículo 105 de la Constitución Política y la Ley de Regulación del Referéndum, la solicitud conjunta del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa necesita el respaldo de al menos 29 diputados.

Posteriormente, el acuerdo deberá remitirse al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), encargado de verificar los requisitos legales y constitucionales, organizar la votación y establecer su fecha.

La propuesta no consistiría simplemente en preguntar si los costarricenses apoyan la minería: se sometería a votación el texto del proyecto de ley 24.717, que contempla un régimen especial de concesiones mineras.

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El oficialista Partido Pueblo Soberano anunció que buscará aprobar la convocatoria durante la próxima semana.

Oposición cuestiona la propuesta del Gobierno

La decisión de Fernández llega después de meses de enfrentamientos políticos por el futuro de Crucitas.

Según la presidenta legislativa, Yara Jiménez, el expediente acumula centenares de mociones cuyo análisis podría prolongar considerablemente el procedimiento parlamentario.

Sin embargo, el Partido Liberación Nacional (PLN) anunció el retiro de 84 mociones para facilitar la discusión, aunque aclaró que mantiene su oposición al proyecto gubernamental por sus posibles consecuencias ambientales y jurídicas.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, ha cuestionado que entregar concesiones a grandes empresas mineras represente una solución al problema de seguridad y contaminación. El legislador tampoco descartó respaldar el mecanismo de consulta popular, aunque sostiene una posición contraria al contenido de la iniciativa oficialista.

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La propuesta para realizar un referéndum sobre Crucitas deberá obtener el respaldo de al menos 29 diputados antes de continuar su trámite ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Fuente: Ministerio de Seguridad Pública

¿Cuánto costaría consultar a los costarricenses?

La presidenta del TSE, Eugenia Zamora, había informado que el presupuesto electoral para 2027 contempla una partida de ₡2.500 millones (aproximadamente USD 5,63 millones) destinada a una eventual consulta popular.

De esa cantidad, ₡2.000 millones (USD 4,50 millones) corresponderían a la organización electoral y ₡500 millones (USD 1,13 millones) a contratación de personal adicional.

La existencia de esos recursos no significa que el referéndum esté aprobado.

Ahora corresponderá a la Asamblea Legislativa decidir si respalda la propuesta presidencial. De superar ese trámite y obtener el aval correspondiente del TSE, los costarricenses podrían acudir a las urnas para determinar el futuro del proyecto minero.

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