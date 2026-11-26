El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su par de Brasil, Lula da Silva, en un encuentro en Kuala Lumpur, Malasia, en octubre de 2025 (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

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El Gobierno brasileño afirmó este miércoles que el anuncio de Estados Unidos de una posible imposición de nuevos aranceles al país sudamericano es una “amenaza inaceptable”.

En un comunicado, el Ejecutivo liderado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó su “indignación” por el anuncio realizado este miércoles por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés).

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Brasil recalcó que lleva un año negociando “de buena fe” y dijo que, aunque seguirá buscando una salida negociada con Washington, no descarta la aplicación de medidas recíprocas a los aranceles.

La USTR anunció este miércoles que estudia imponer un arancel a las importaciones de azúcar procedentes de Brasil, así como un arancel adicional del 10% a las exportaciones de aeronaves desde dicho país.

La oficina comercial abrió un periodo de consultas hasta el 7 de diciembre para revisar la actual propuesta, cuyo objetivo es forzar a Brasil a negociar, después de no haber logrado “ningún avance significativo” en el último año, según declaraciones del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.

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Los camiones se alinean en las terminales de azúcar y soja en el puerto de Santos, Brasil (REUTERS/Paulo Whitaker/Archivo)

En cambio, el Gobierno brasileño dijo que resulta “evidente” que el objetivo de Washington es “presionar” a Brasil para que introduzca cambios en sus normas nacionales que regulan el sistema de pagos electrónico PIX, el comercio digital y los acuerdos preferenciales, entre otros puntos.

Desde julio, Washington impone un recargo del 25% a ciertos bienes brasileños en virtud de la sección 301 de la Ley de Comercio, bajo la acusación de que Brasil incurre en prácticas comerciales perjudiciales para el país norteamericano.

Las relaciones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos se han enfriado además por cuestiones políticas y diplomáticas.

Lula ha acusado al Gobierno de Donald Trump de haber tratado de interferir en las elecciones del pasado octubre, supuestamente para beneficiar a Flávio Bolsonaro, candidato que huyó a Estados Unidos tras su derrota, vulnerando una orden judicial que le impedía salir de su país.

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En plena campaña electoral, Washington retiró el visado a la embajadora brasileña para quejarse por la tardanza del Gobierno brasileño en la concesión del plácet al embajador designado por Trump, Daniel Pérez.