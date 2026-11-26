Una explosión en una refinería de Bangkok dejó siete heridos

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Una explosión seguida de un incendio en la refinería de Bangchak Corporation en Bangkok dejó siete personas heridas, cuatro de ellas en estado crítico, y obligó a suspender todas las unidades de producción de la instalación situada en el este de la capital de Tailandia.

El fuego comenzó alrededor de las 14:45 hora local en el complejo de Phra Khanong, según informó la empresa. Las llamas y una columna de humo negro fueron visibles desde distintos puntos de la ciudad, mientras el tránsito quedó congestionado en los accesos al lugar.

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La refinería de Bangchak posee una capacidad máxima de procesamiento de 120.000 barriles de petróleo diarios. (Nattawut Wonghirunkonchai/Handout via REUTERS)

Bangchak indicó que logró contener el siniestro y apagarlo unos 30 minutos después de su inicio. La compañía comunicó que detuvo las operaciones de todas sus unidades y que investiga las causas de la explosión.

El Centro Médico de Emergencias Erawan de Bangkok informó que cuatro de los siete heridos permanecían en condición crítica. Los bomberos y equipos de rescate trabajaron en la zona tras la emergencia.

Bangchak Corporation suspendió las operaciones de todas las unidades de producción en la planta de Phra Khanong. (Nattawut Wonghirunkonchai/Handout via REUTERS)

La refinería tiene una capacidad máxima de 120.000 barriles de petróleo por día, de acuerdo con la información corporativa de Bangchak. El incendio no habría afectado el área principal de producción, según señaló el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, quien afirmó que la situación parecía estar bajo control.

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Autoridades evacuaron escuelas y pidieron evitar la zona

La Oficina del Distrito de Bang Na pidió a los habitantes próximos al complejo que se alejaran del sector por seguridad. La policía evacuó a estudiantes de escuelas cercanas y solicitó a los residentes que abandonaran temporalmente el área.

La compañía petrolera sofocó el incendio media hora después de su inicio en el este de la capital de Tailandia. (Nattawut Wonghirunkonchai/Handout via REUTERS)

Las autoridades metropolitanas enviaron una alerta a teléfonos móviles para confirmar que el fuego estaba controlado, aunque recomendaron mantener distancia de la refinería. También pidieron despejar las vías de acceso para permitir el paso de ambulancias, camiones de bomberos y otros vehículos de emergencia.

Un trabajador que se encontraba a dos cuadras de la planta relató a EFE que inicialmente creyó que se trataba de un terremoto. Después vio una nube sobre la zona y percibió un fuerte olor, mientras vecinos se congregaban en las calles y familias acudían a retirar a sus hijos de los colegios.

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Las autoridades metropolitanas enviaron alertas a teléfonos móviles para priorizar el paso de ambulancias y camiones de bomberos. (Sun Weitong / Xinhua News / Europa Press)

La investigación busca determinar el origen del siniestro

Charnvirakul indicó que por el momento no era necesario activar un plan de evacuación más amplio, aunque pidió prevenir cualquier posible contaminación asociada al incidente. La investigación sobre el origen de la explosión continúa.

La planta está ubicada en Phra Khanong, un distrito residencial y comercial atravesado por la avenida Sukhumvit y conectado con una de las principales líneas de tren elevado de Bangkok. En 2012, otra explosión en la misma refinería reabrió el debate sobre la ubicación de una instalación de estas dimensiones en una zona que hoy concentra viviendas y comercios.