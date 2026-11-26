Card Dice, The Temple, Lavender’s The One Stop Potion Shop, Amber Eyes y Might & Magic Fates TCG ya están disponibles en la plataforma. (Steam)

Guardar

Steam incorpora cinco nuevos juegos gratis a su catálogo: Card Dice, The Temple, Lavender’s The One Stop Potion Shop, Amber Eyes y Might & Magic Fates TCG.

Los cinco títulos figuran como Free to Play en Steam y tienen fecha de lanzamiento reciente, según sus respectivas fichas en la plataforma.

PUBLICIDAD

La selección incluye propuestas de cartas, terror, simulación y novela visual. Cada juego presenta mecánicas y ambientaciones diferentes, desde duelos con dados hasta la gestión de una tienda de pociones.

Might & Magic Fates TCG combina héroes, criaturas y hechizos en enfrentamientos tácticos con cartas. (Steam)

Cuáles son los nuevos juegos de Steam

Card Dice es un juego de progresión con temática de casino. Los jugadores lanzan dados, compiten en duelos y reúnen gemas y grabados para crear distintas configuraciones, mejorar su equipo y avanzar hacia mesas de mayor nivel.

En The Temple, la propuesta se traslada a un planeta abandonado en un futuro lejano. El jugador puede recorrer el mar, el cielo y el espacio mientras evita peligros y busca descubrir la verdad en una aventura de terror cósmico que dura alrededor de dos horas.

PUBLICIDAD

Lavender’s The One Stop Potion Shop es un juego de simulación centrado en la administración de una tienda de pociones. La misión consiste en preparar brebajes mágicos para una variedad de personajes.

Lavender’s The One Stop Potion Shop invita a dirigir un negocio dedicado a la elaboración de pociones mágicas. (Steam)

Por su parte, Amber Eyes es una novela visual ambientada en la Ciudad Libre de Danzig durante la década de 1930. La historia sigue a un taxista polaco enamorado de un alemán, en un relato atravesado por la nacionalidad, el prejuicio y el amor prohibido.

Finalmente, Might & Magic Fates TCG propone partidas de cartas estratégicas. Los jugadores lideran héroes, invocan criaturas, lanzan hechizos y construyen mazos para enfrentarse en combates tácticos.

PUBLICIDAD

Cómo acceder a estos juegos de Steam

Para obtenerlos, los usuarios deben ingresar a Steam y buscar los nombres de los cinco títulos: Card Dice, The Temple, Lavender’s The One Stop Potion Shop, Amber Eyes y Might & Magic Fates TCG.

Card Dice propone duelos basados en dados, con mejoras de equipo y progresión a través de distintas mesas. (Steam)

En la ficha de cada juego aparece la opción Free to Play, que permite incorporarlo a la biblioteca sin costo de descarga.

Una vez añadidos, los juegos podrán instalarse desde la biblioteca de Steam en una computadora compatible.

CEO de Epic Games arremete contra los dueños de Steam

Tim Sweeney, CEO de Epic Games, reavivó su enfrentamiento con Valve, la compañía responsable de Steam, al acusarla de haber frenado durante años la expansión de la industria de videojuegos para PC.

PUBLICIDAD

En The Temple, los jugadores exploran un planeta deshabitado mientras intentan desentrañar un misterio de terror cósmico. (Steam)

El directivo cuestionó el modelo de la plataforma y defendió la necesidad de construir un ecosistema más abierto, con mayor comunicación entre usuarios y desarrolladores de distintas plataformas.

La controversia comenzó después de que Kiaran Ritchie, exprogramador principal de animación de Epic Games, criticara en X la comisión del 30% que Valve aplica sobre muchas de las ventas realizadas en Steam.

Ritchie consideró que sería posible crear una alternativa a la tienda, aunque admitió que Steam cuenta con una ventaja difícil de superar: la enorme cantidad de usuarios y sus bibliotecas digitales acumuladas durante años.

Sweeney respaldó esa postura y sostuvo que Valve mantiene los juegos de PC dentro de un sistema social que dificulta el vínculo entre jugadores de consolas, computadoras y dispositivos móviles.

PUBLICIDAD

El director ejecutivo de Epic Games sostuvo que Steam ha limitado la evolución del mercado de videojuegos para PC. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Para el ejecutivo, los estudios deberían poder colaborar y conectar sus títulos sin depender de una única plataforma de distribución.

El CEO de Epic Games también planteó la posibilidad de que objetos o contenidos adquiridos en un juego puedan usarse en otros, como parte de una mayor interoperabilidad entre producciones. La empresa prevé explorar estas opciones con Unreal Engine 6.

Sus declaraciones generaron respuestas de usuarios que señalaron que numerosos estudios emplean Steamworks, las herramientas de Valve para publicar y gestionar juegos, incluso cuando sus lanzamientos también llegan a otras plataformas.

Sweeney rechazó esa comparación y aclaró que su crítica no estaba dirigida a las herramientas técnicas, sino a las funciones sociales y de comunicación entre comunidades.

PUBLICIDAD