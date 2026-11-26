El religioso afirmó que, sin excarcelaciones y medidas significativas de La Habana, los ciudadanos de la isla sufrirán mientras persista la cautela de la administración de Donald Trump ante un acercamiento (Foto cortesía ciudadana)

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El cardenal estadounidense, Seán Patrick O’Malley, advirtió a las autoridades cubanas que la liberación de presos políticos y la adopción de gestos concretos son condiciones para abrir un diálogo con Washington, mientras la población enfrenta una crisis humanitaria que, a su juicio, requiere ampliar la ayuda internacional.

“Les dije —y estoy convencido de que—, a menos que liberen a los presos [políticos] y hagan gestos muy dramáticos, va a ser muy difícil iniciar ese diálogo y, mientras tanto, serán los cubanos quienes van a sufrir”, declaró el religioso en una entrevista con EWTN News, citada por Diario de Cuba.

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La delegación religiosa viajó a la isla a mediados de noviembre para discutir la distribución de alimentos y productos de primera necesidad mediante organizaciones católicas. Washington anunció en mayo un paquete de USD 100 millones para Cuba, una suma que O’Malley consideró insuficiente ante la dimensión de las necesidades de una población de aproximadamente nueve millones de habitantes.

El cardenal sostuvo que los funcionarios cubanos con los que conversó manifestaron disposición a dialogar. Sin embargo, afirmó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y otros integrantes de la administración de Donald Trump se muestran cautelosos ante un eventual acercamiento con La Habana.

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El Departamento de Estado destinó 60 millones de dólares a Cáritas Cuba y Catholic Relief Services, organizaciones que reparten alimentos y bienes básicos debido a que la legislación federal impide transferencias mediante entidades del régimen (Foto cortesía ciudadana)

La ayuda católica para casi 200.000 hogares

La Iglesia Católica ocupa un lugar central en el reparto de la asistencia estadounidense porque la legislación federal impide que esos fondos circulen a través de instituciones administradas por el régimen cubano. Al menos el 60% del paquete anunciado por el Departamento de Estado se canaliza mediante Cáritas Cuba y Catholic Relief Services, conocida en español como Servicios Católicos de Socorro.

De acuerdo con CiberCuba, portal cubano en el exilio, USD 60 millones están destinados a un programa de esas dos organizaciones que busca asistir a casi 200.000 hogares sin intermediación del Estado cubano ni del conglomerado militar GAESA.

O’Malley explicó que el objetivo principal de su viaje era evaluar la entrega de la ayuda y buscar mecanismos para incrementarla. “Nos preocupa que las necesidades sean tan grandes que, aunque 100 millones de dólares suene a mucha ayuda para un país de [aproximadamente] nueve millones [de personas], con el tipo de crisis humanitaria que están viviendo, no es suficiente”, afirmó.

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El religioso pidió a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos que mantengan conversaciones para aumentar la asistencia y sostener instituciones esenciales, entre ellas el sistema hospitalario. Cáritas Cuba y Catholic Relief Services distribuyen alimentos y bienes básicos en comunidades pobres de la isla desde fines de 2025.

Durante la visita, O’Malley se reunió con la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, el gobernante Miguel Díaz-Canel, el viceministro de Asuntos Exteriores Carlos Fernández de Cossío y el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer. La delegación también incluyó al arzobispo Borys Gudziak, presidente del Comité de Justicia y Paz de los obispos estadounidenses.

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Miguel Díaz-Canel Bermúdez sostiene un encuentro oficial con una delegación de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. La comitiva eclesiástica incluye al cardenal Seán Patrick O'Malley, al arzobispo Borys Gudziak, a Christopher Ljungquist y a Mario Jesús Paredes. Durante la reunión, los participantes abordan las relaciones institucionales y la facilitación de ayuda humanitaria internacional.

Hospitales sin capacidad de funcionamiento y falta de combustible

La situación de Cuba es “grave” y muchos hospitales “no pueden funcionar”, según describió O’Malley. El cardenal mencionó la escasez de combustible, la acumulación de basura en las calles, las enfermedades transmitidas por mosquitos y las comunidades que aún se recuperan de los daños provocados por el huracán Melissa un año atrás.

“Llevo 42 años yendo... y nunca lo he visto peor que hoy”, dijo el arzobispo emérito de Boston, cargo que ocupó entre 2003 y 2024. Atribuyó el deterioro a las deficiencias del sistema económico estatal cubano y al efecto de las sanciones estadounidenses.

“El aparato económico gestionado por el Estado no ha funcionado”, sostuvo. Sobre las medidas de Washington, añadió que han tenido “un gran impacto”, aunque cuestionó que hayan logrado el cambio político que buscaban quienes las promovieron.

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“Durante décadas, los obispos han defendido la normalización de las relaciones y el fin de las sanciones. Pero nuestro Gobierno siempre ha pensado, más o menos, que esta es la forma en que vamos a lograr un cambio de régimen. Todavía no ha funcionado”, señaló.

La visita de la delegación coincidió con declaraciones de Díaz-Canel sobre la ayuda humanitaria estadounidense. Según Diario de Cuba, las autoridades y los medios oficiales cubanos evitaron mencionar que los cargamentos procedían de Estados Unidos, aunque el gobernante agradeció la participación de la Iglesia Católica en su distribución.

El cardenal Seán Patrick O’Malley detalla el reparto de 60 millones de dólares en ayuda humanitaria y las condiciones para reanudar el diálogo entre Cuba y Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los presos políticos y la preocupación por una acción militar

El 14 de noviembre, Díaz-Canel recibió a los obispos estadounidenses en el Palacio de las Convenciones de La Habana. Las comunicaciones oficiales sobre ese encuentro no hicieron referencia a la situación de los presos políticos, pese a que ese fue uno de los asuntos planteados por O’Malley, según CiberCuba.

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El cardenal ya había pedido al gobernante cubano que indultara a los participantes de las protestas masivas del 11 y 12 de julio de 2021, realizadas en decenas de ciudades y comunidades de la isla. La solicitud fue formulada durante otra visita a Cuba en septiembre de ese año.

O’Malley afirmó que las autoridades cubanas están preocupadas ante la posibilidad de una acción militar de Estados Unidos. “Obviamente, la guerra con Irán está impidiendo que nuestro Gobierno se centre y establezca una estrategia sobre qué va a hacer con Cuba, pero evidentemente, la gente en Cuba es muy consciente de la posibilidad de algún tipo de acción militar”, dijo.

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