El colegiado Hanna Hattab protagoniza una controvertida decisión disciplinaria durante el partido entre Al Jazira y Gol Gohar por la AFC Champions League Two. En el minuto 31 del encuentro, el árbitro detuvo las acciones para mostrar la tarjeta amarilla al guardameta del equipo emiratí, Ersin Destanoğlu, desatando desconcierto y protestas entre los jugadores sobre el terreno de juego

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El árbitro sirio Hanna Hattab fue reemplazado en el entretiempo del partido que Al-Jazira, de Emiratos Árabes Unidos, le ganó 1-0 a Gol Gohar Sirjan, de Irán en Abu Dabi.

El cambio se produjo después de que el equipo iraní cuestionara el estado del juez y denunciara un presunto consumo de alcohol.

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El cuarto árbitro, Ammar Abo Alo, asumió la conducción del encuentro en el segundo tiempo. La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) publicó su crónica sin explicar el motivo del relevo, y la acusación sigue sin confirmación oficial.

La amarilla que desató el reclamo

Alrededor de los 32 minutos, Hattab sancionó una falta sobre Ali Asghar Ashouri cerca de la mitad de la cancha. En medio de las protestas, cambió de dirección, llamó al arquero de Al-Jazira, Ersin Destanoğlu, y le mostró la tarjeta amarilla.

El arquero turco no había intervenido en la disputa que originó el tiro libre y las imágenes difundidas no permiten establecer qué conducta le atribuyó el árbitro. La decisión desconcertó a jugadores de ambos equipos.

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Durante la interrupción, las cámaras captaron a Mehdi Rahmati, entrenador de Gol Gohar, acusando al árbitro de estar borracho. Según el responsable del equipo iraní, Heydar Afsari, el club avisó a las autoridades del partido que no volvería al campo si Hattab seguía al frente.

El desconcierto del árbitro Hanna Hattab en medio del partido

Según lo indicado por el medio local Varzesh3, Rahmatir bramó: “El árbitro de este partido se encuentra en un estado anormal. Ya hemos informado de esta situación a la AFC y comunicamos que no volveremos al campo de juego ni disputaremos el segundo tiempo”.

Tras el descanso, el cuarto árbitro, Ammar Abo Alo, reemplazó a Hanna Hattab y dirigió el segundo tiempo. El relevo se produjo después de la denuncia de Gol Gohar. Queda por saber si la Confederación Asiática de Fútbol se pronunciará sobre el motivo del cambio y aclarará qué ocurrió con la amonestación al arquero Ersin Destanoğlu, la decisión que desató la polémica.

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Nacido en 1989, Hattab es árbitro internacional desde 2015. Ha participado profusamente en Eliminatorias mundialistas de Asia. Si bien como árbitro principal en cancha no ha dirigido partidos en Copas Mundiales juveniles de la FIFA (Sub-20 ni Sub-17), sí tuvo participación como árbitro asistente de video (VAR) en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2022. Ahora quedó marcado por un episodio que dio la vuelta al mundo y afronta una fuerte acusación.